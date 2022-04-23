نظم نشطاء البيئة إلى جانب فنانين وأعضاء جمعيات للسكان الأصليين مظاهرات في العاصمة المكسيكية للاحتفال بيوم الأرض. وقد تجمع المتظاهرون في ساحة زوكالو وسط مكسيكو سيتي وطالبوا بالعدالة لنشطاء البيئة والمدافعين عن الأراضي الذين اختفوا أو قُتلوا.
كما نزلت المجموعات البيئية الأرجنتينية إلى شوارع بوينس آيرس للاحتفال بيوم الأرض 2022، مطالبة بالسياسات العامة للمساعدة في الحد من تأثير تغير المناخ. وسار آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، نحو مبنى البرلمان.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: البرازيل تقيم أول كرنفال للسامبا منذ جائحة كوفيد-19
شاهد: ألكوي الإسبانية تحتفل بمهرجان الموريين والمسيحيين بعد عامين من الانقطاع بسبب الجائحة
شاهد: الأوكرانيون يستعدون لعيد الفصح في ظل الحرب
شاهد: مواجهات بين محتجين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الأقصى تؤدي إلى سقوط 57 جريحاً
شاهد: مسيحيو القدس يحيون الجمعة العظيمة وسط تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
بدون تعليق: المسحراتي يتجول في شوارع إدلب لإيقاظ المسلمين على السحور
بدون تعليق: إطلاق نيران المدفعية في لندن احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية السادس والتسعين
بدون تعليق: مدنيون تم إجلاؤهم من ماريوبول يصلون إلى زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا
بدون تعليق: كشف النقاب عن تمثال فريدي ميركوري في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية
شاهد: إسبانيا تسجل تساقطا للثلوج هو الأكثر كثافة في أبريل منذ 20 عامًا
شاهد: جونسون في الهند أمام آلة رمز مقاومة الاستعمار البريطاني
بدون تعليق: قطار ياباني باللونين الأزرق والأصفر تضامنا مع أوكرانيا
بدون تعليق: عاصفة ترابية ثالثة تضرب العراق وعشرات الإصابات بحالات اختناق
بدون تعليق: مدارس السامبا البرازيلية جاهزة لأول كرنفال منذ جائحة كوفيد
شاهد: "بوب إير" ... تجربة فريدة للاستمتاع بـ "النفخ" بساحة لا فيليت في باريس