نظم نشطاء البيئة إلى جانب فنانين وأعضاء جمعيات للسكان الأصليين مظاهرات في العاصمة المكسيكية للاحتفال بيوم الأرض. وقد تجمع المتظاهرون في ساحة زوكالو وسط مكسيكو سيتي وطالبوا بالعدالة لنشطاء البيئة والمدافعين عن الأراضي الذين اختفوا أو قُتلوا.

كما نزلت المجموعات البيئية الأرجنتينية إلى شوارع بوينس آيرس للاحتفال بيوم الأرض 2022، مطالبة بالسياسات العامة للمساعدة في الحد من تأثير تغير المناخ. وسار آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، نحو مبنى البرلمان.