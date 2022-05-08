شرعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أبوابها أمام الجمهور قبل "يوم أوروبا" وهو احتفال سنوي للسلام والوحدة في أوروبا ويوافق الـ9 من أيار/ مايو من كل عام، بعد أن أقفلت لعامين بسبب القيود التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة جائحة كورونا.
ويأتي هذا اليوم لإحياء ذكرى إعلان روبرت شومان في العام 1950 تأسيس ما عرف بـ "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، وهي النواة التي شكلت الإرهاصات الأولى للاتحاد الأوروبي.
إلا أنه خلال هذا العام، كان اللافت رفع العلم الأوكراني جنبًا إلى جنب علم الاتحاد الأوروبي في بروكسل كرمز للتضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
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