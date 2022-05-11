تظاهر عاملون في القطاع الصحي اليوناني، الثلاثاء، ضدّ خطة حكومية كشف عنها مؤخراً وتهدف إلى خصخصة جزء من القطاع. ووقف المتظاهرون أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة أثينا، رافعين لافتات رفضاً للمشروع ومرددين هتافاً ضدّ حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وانضم إلى العاملين متعاقدين كانوا قد التحقوا بالجهاز الطبي اليوناني خلال المراحل الأولى من وباء كوفيد-19، ولم تجدَّد عقودهم بعد ذلك. وطالب المحتجون بدعم أكبر من الدولة للقطاع الصحي العام.