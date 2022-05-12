وقفة احتجاجية أمام مبنى الاتحاد الأوروبي ببروكسل تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة

تجمع العشرات من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين الفلسطينيين في ساحة "روبير شومان" أمام مبنى الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تنديدا باغتيال الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي الأربعاء في جنين شمالي الضفة الغربية.

كما طالبوا بإحالة من تسببوا في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحاكم الدولية. ورفع المشاركون في الوقفة صور شيرين أبو عاقلة، ولافتات تطالب بمحاسبة القتلة وتندد بـ"جرائم الاحتلال الإسرائيلي" .

وقفة احتجاجية أمام مبنى الاتحاد الأوروبي بروكسل تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة، 12 أيار/مايو 2022 يورونيوز

وكان من بين الحاضرين سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، وأعضاء الهيئة الدبلوماسية الفلسطينية في بروكسل، و عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي النائب سيمون موتكان فضلا عن جمعيات تمثل الجالية الفلسطينية في بلجيكا و لوكسمبورغ.

وقفة احتجاجية أمام مبنى الاتحاد الأوروبي بروكسل تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة، 12 أيار/مايو 2022 يورونيوز

وتحولت الوقفة إلى مطالبة بعض نشطاء المجتمع المدني من الجالية الفلسطينية في بلجيكا، إلى لفت الأنظار لما يحدث في الداخل الفلسطيني، منددين في الوقت نفسه بـ" جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفرق الصحفية والشعب الفلسطيني قاطبة".

وقفة احتجاجية أمام مبنى الاتحاد الأوروبي بروكسل تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة، 12 أيار/مايو 2022 يورونيوز

"مطالبة بمحاكمة قادة إسرائيل على الجريمة"

وفي حديث ليورونيوز، قال الناشط الحقوقي والمحلل السياسي محمد أبو مهادي" من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي ننظمها تنديدا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ندعو إلى محاكمة قادة إسرائيل على الجريمة التي اقترفوها وإحالة الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع " نطلب من ممثلي المجتمع الدولي ممن ذهبوا إلى أوكرانيا وارتدوا الزي العسكري أن يذهبوا إلى حيث تم اغتيال صحفية بدم بارد و يشاهدوا أيضا ما يتعرض له الفلسطينيون في مخيم جنين الذي يستهدفه الاحتلال" داعيا القادة الأوروبيين إلى التوجه إلى فلسطين لمعاينة "جدار الفصل العنصري حتى يشاهدوا بأعينهم كيف يعيش الطفل الفلسطيني والمزارع الفلسطيني" موضحا أن "الشعب الفلسطيني يستحق الاستقلال" حسب قوله.

كلمتي أمام مقر الاتحاد الأوروبي، خلال نشاط احتجاجي على اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة. Posted by Mohammed Abu Mahadi on Thursday, May 12, 2022

تذكير بما يجري في الداخل الفلسطيني

وأضاف الناشط الحقوقي والمحلل السياسي محمد أبو مهادي" نوجه كلامنا إلى القادة الأوروبين الذين يجتمعون بشكل دائم لإنقاذ أوكرانيا، ونقول لهم إن الشعب الفلسطيني قضى أكثر من 7 عقود تحت الاحتلال الاسرائيلي وارتكبت بحقه مئات الجرائم، أكثرمن 100 ألف شهيد قتلته إسرائيل وقضى أكثر من مليون معتقل بسجونها" واصفا إسرائيل بأنها "دولة عنصرية" محيلا في ذلك إلى اقتحام "مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى" مؤخرا.

وأردف أبو مهادي " هذه الوقفة الشجاعة لآلاف الأحرار في كل العالم ستتكرر اليوم و غدا لنوصل رسالة إلى الجميع و في المقدمة الحكومة العنصرية في إسرائيل أن الفلسطينيين ليسوا رقما هامشيا في معادلة السياسة الدولية" حسب قوله مطالبا في الوقت نفسه بأن "يرحل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وان يتوقف عن ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين العزل من أمثال شيرين أبو عاقلة" .

بروكسل، أمام الاتحاد الأوروبي، لمحاكمة قادة الاحتلال على جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة. Posted by Mohammed Abu Mahadi on Thursday, May 12, 2022

دعوة المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ "خطوات فعالة للتحقيق في الجرائم"

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات فعالة في التحقيق في الجرائم التي "ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كانت الشهيدة أبو عاقلة آخر ضحاياها" حسب قوله. مضيفا بالقول "إنّ المجتمع الدولي يتبع سياسة ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين، مما يظهر انحياز المجتمع الدولي لصالح دولة الاحتلال، بينما له موقف مختلف إزاء قضايا يعتقد أنها جرائم ترتكب في أوكرانيا". وختم قوله "سنواصل مسيرتنا من أجل إحالة قادة الاحتلال إلى محاكم الجرائم الدولية حتى وإن لم يستجب القادة الأورويبون إلى ذلك ".

اغتيال الصحفية المخضرمة أبو عاقلة، لقي إدانة عربية ودولية واسعة وسط مطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن ملابسات اغتيالها وتشديد على ضرورة معاقبة المسؤولين عنه.