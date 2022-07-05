English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
المملكة المتحدة
عاجل

استقالة وزيري الصحة والمال البريطانيين بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
رئيس الوزراء بوريس جونسون رفقة وزير المال وريشي سوناك.
رئيس الوزراء بوريس جونسون رفقة وزير المال وريشي سوناك.   -   حقوق النشر  أ ب

أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك الثلاثاء استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر قال جاويد "من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون. 

viber

وكتب سوناك في خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. ... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".