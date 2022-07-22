مقتل رجل بعدما ابتلعته حفرة عميقة أسفل حوض السباحة في إسرائيل

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، أن رجلاً قتل وأصيب آخر بجروح بعد أن سقط في حفرة فُتحت تحت أقدامه بشكل مفاجئ في حوض للسباحة خلال حلفة خاصة في فيلا في تل أبيب.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، استغرقت عمليات الإنقاذ حوالي أربع ساعات قبل أن تنتشل خدمات الطوارئ جثة الرجل في 21 يوليو/ تموز من حفرة عميقة يبلغ ارتفاعها 43 قدماً.

والرجل الذي توفي ويبلغ من العمر 32 عاما، يدعى كليل كيمحي.

وقع الحادث خلال حفل نظمته إحدى الشركات في الفيلا الواقعة في وسط بلدة كرمي يوسف، على بعد 25 ميلا (40 كيلومترا) جنوب شرق تل أبيب.

وتم إلقاء القبض على مالكي العقار وهما زوجان في الستينات من العمر بتهمة الإهمال.

ويظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أرضية حوض السباحة وهي تنشق وتنهار إلى الداخل واختفاء رجلين سقطا فيها.

تمكن أحد الرجال من الخروج بينما عثر على كمحي في وقت لاحق، ميتا.