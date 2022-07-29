السيسي يصدر عفواً رئاسياً عن 8 سجناء بينهم صحافي وباحث

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن ثمانية أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن بينهم صحافي يساري وباحث شاب، بحسب ما أفاد أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي الجمعة.

وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على حسابه على موقع تويتر "عفو رئاسي عن 8 محكوم عليهم".

وأورد العوضي أسماء المشمولين بقرار العفو وبينهم الصحافي المصري اليساري هشام فؤاد الذي كان حكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بالسجن لمدة أربعة أعوام لاتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة".

كما تضمنت قائمة العفو الباحث المصري الشاب أحمد سمير الذي حوكم وعوقب بالسجن ثلاث سنوات بالتهمة نفسها مطلع الشهر الجاري.

وحوكم فؤاد وسمير من قبل محاكم استثنائية لا تقبل أحكامها الطعن.

ويأتي قرار العفو الرئاسي بعد أيام من قيام السلطات المصرية بالإفراج عن المحامي المصري محمد رمضان الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة "الارهاب"، بعد نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.

وشهدت مصر موجة من عمليات الإفراج في الآونة الاخيرة، تجلّت في الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطياً.

وكان السيسي أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/إبريل، ما أثار توقعات بإخلاء سبيل عدد كبير من سجناء الرأي.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.