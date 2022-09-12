فيديو: احتجاجات في لندن تطالب بإلغاء النظام الملكي

طالب متظاهران ضد النظام الملكي ببريطانيا هذا اليوم الاثنين بإلغاء الملكية خلال مغادرة الملك تشارلز الثالث لمقر البرلمان البريطاني في لندن حيث تلقى التعازي من رئيسي المجلسين بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وألقى المتظاهران باللوم على العائلة المالكة في المبالغ التي يجمعونها على حساب دافعي الضرائب.

حين توفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس، قامت أبرز حركة مناهضة للملكية في بريطانيا بما كانت تخطط للقيام به منذ سنوات بعد وفاتها.

"الجمهورية" هي مجموعة تأسست في عام 1983 والتي تناضل من أجل رئيس دولة منتخب وتريد إلغاء النظام الملكي، أصدرت بدلاً من ذلك بيانًا قصيرًا لتعزية العائلة المالكة اعترفت بحقها في الحزن وتعهدت بتجنب المزيد من التعليقات في المستقبل القريب.

ثم استؤنفت الأعمال العادية بعد ذلك مبدئيًا يوم السبت، وانتقدت "الجمهورية" وصول الملك تشارلز الثالث رسميًا إلى العرش ووصفته بأنه غير ديمقراطي.

قال غراهام سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "إنه ما نفعله أمر منطقي". "سوف ندخل في الأمور الأكثر جدية لاحقًا".

تظهر استطلاعات الرأي أن البريطانيين أقل إعجابًا بتشارلز مقارنة بوالدته، ما يوفر للنشطاء "الجمهوريين" أكبر فرصة لهم لحشد الزخم.

جذور الدعوة إلى إلغاء الملكية

المملكة المتحدة والدولة التي تهيمن عليها، إنجلترا، كانت تحت قيادة ملكية وراثية لأكثر من تسعة قرون، باستثناء فترة وجيزة من الحكم الجمهوري في القرن السابع عشر.

بينما تنازل الملوك تدريجياً عن السلطة إلى البرلمان على مر القرون، إلا أنه لا يزال يحكم باسم الملك ولا يزال الملك أو الملكة يلعبان دورًا مهمًا وإن كان رمزيًا بالكامل تقريبًا.

منذ نهاية الجمهورية البريطانية التي لم تدم طويلاً في عام 1660، نادرًا ما اجتذب هذا المفهوم دعمًا شعبيًا كبيرًا.

وُلد توماس باين، الفيلسوف المناهض للملكية والذي ساعدت كتاباته في بناء الأسس الفكرية للثورة الأمريكية، في بريطانيا وكتب على الأقل أحد أعماله الرئيسية هناك.

في الآونة الأخيرة، في عام 1991، حاول توني بين، النائب اليساري البارز، إقناع البرلمان بالتصويت لإلغاء الملكية، كما قادت صحيفة الغارديان في عام 2000، حملة لإنشاء جمهورية، على أمل تحفيز النقاش العام حول هذه القضية الشائكة.

كلتا المحاولتين باءت بالفشل ولسنوات، أدرك النشطاء أن تولي الملك تشارلز الأقل شعبية سيمثل أفضل فرصة لهم لكسب التأييد لقضيتهم.

وصف حزب الخضر، أحد الأحزاب السياسية البريطانية القليلة التي أدرجت معارضة للدور السياسي للملكية في بيانه، وفاة الملكة بأنها "لحظة حزن كبير لأمتنا" ، متجنبًا أي تلميح للانتقاد.

ومع ذلك، يرى البعض فرصة في ذلك بمجرد دفن الملكة وتحويل تركيز الجمهور إلى تشارلز.

قال السيد سميث، : "سنقوم بحملات قوية للغاية من فترة ليست طويلة بعد الجنازة وحتى حفل التتويج". وأضاف: "ستكون حملة إدارتها أسهل بكثير".

الملك تشارلز الثالث تحت المجهر

بينما كان يُنظر إلى الملكة عمومًا على أنها نموذج للفضيلة الشخصية، كان حكم تشارلز ولياقته موضوعًا للتدقيق المستمر منذ أن كان أميرًا شابًا حتى قبل بضعة أشهر.

من بين الخلافات الأخرى، أعلنت الشرطة عن تحقيق في فبراير في مزاعم بأن إحدى جمعيات تشارلز الخيرية عرضت المساعدة في تأمين لقب فارس وجنسية لرجل أعمال سعودي، مقابل تبرع كبير. وقال المتحدث باسم تشارلز إن الأمير لم يكن على علم بأي صفقة واستقال أحد كبار مساعديه تحت ضغط بشأن الصفقة.

تُذكر لتشارلز أيضًا قصة طلاقه المثيرة للجدل خلال التسعينيات من زوجته الأولى، ديانا، حيث غالبًا ما صورته وسائل الإعلام على أنه "بارد المشاعر".

كما تتصاعد النزعة الجمهورية أيضًا بين جيل الشباب البريطانيين. ما يقدر بنحو 41 في المائة من البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا يريدون رئيس دولة منتخبًا، وفقًا لاستطلاع الرأي في 2021.

ظلت الدعوة إلى الجمهورية ثابتة إلى حد ما لعقود من الزمن بينما تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن ما يقرب من 70 في المائة من البريطانيين يدعمون النظام الملكي، وهو نفس الشيء تقريبًا في أوائل التسعينيات.

لكن بعض المؤرخين يعتقدون أن الدعم العام للملكية لا يعتمد على إيمان قوي بالمؤسسة بقدر ما يعتمد على المودة للملكة نفسها، مما يمنح الجمهوريين بصيص أمل في جلب الرأي العام لصالحهم.

"الحديث عن الجمهورية في المملكة المتحدة لا يزال من المحرمات"

قال المؤرخ والبروفيسور إيدجيرتون، إن الكثير من الحزن الحالي للملكة "هو انعكاس لمساهمتها الخاصة للأمة وطول عمر حكمها". "إنه ليس إعادة تأكيد لجوهر المبدأ الوراثي".

تقول الدكتورة لورا كلانسي، التي تبحث في الصورة العامة للعائلة المالكة في جامعة لانكستر، إن "جزءًا من جاذبية الملكة كان في غموض معتقداتها".

وأضافت قائلة: "لا يمكنك توقع ذلك مع تشارلز". "لأننا نعرف ما يفكر فيه حول الكثير من الأشياء".

كما أكدت كلانسي على أن الجمهورية البريطانية ما زالت "بعيدة جداً"، كما أن: "الحديث عن الجمهورية في المملكة المتحدة لا يزال، في الواقع، من المحرمات تمامًا". "هل ستكون هناك لحظة يصبح فيها الأمر أقل من المحرمات؟ هذا ما أشعر أنه قادم".