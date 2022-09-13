السجن مدى الحياة لألماني قتل عاملا في محطة وقود طالبه بوضع الكمامة

حكم على رجل ألماني يبلغ من العمر 50 عامًا بالسجن مدى الحياة يوم الثلاثاء لقتله عاملا في محطة وقود طلب منه ارتداء قناع الوجه، أثناء دخوله لشراء الجعة.

اهتزت ألمانيا على جريمة القتل في سبتمبر أيلول 2021 في بلدة إيدار أوبرشتاين، التي شهدت ظهور حركة تنادي بعدم ارتداء الأقنعة وعدم إجراء اللقاحات وعدم الاستجابة للقيود التي فرضتها الحكومة ضد فيروس كورونا.

بدأ الخلاف عندما طلب العامل أليكس دبليو البالغ من العمر 20 عامًا من الرجل أن يرتدي قناعًا داخل المحل، كما هو مطلوب في جميع المتاجر الألمانية في ذلك الوقت وبعد مشادة قصيرة، غادر الرجل.

عاد الجاني، الذي ورد اسمه في وسائل الإعلام المحلية باسم ماريو ن. بعد حوالي ساعة ونصف، مرتديًا قناعًا هذه المرة. ولكن عندما اشترى عبوات الجعة الستة الخاصة به، خلع قناعه واندلعت مشادة أخرى.

ثم أخرج مسدسًا وأطلق النار على العامل الشاب في رأسه.

يوم الثلاثاء، أدانت المحكمة المحلية في باد كروزناش ماريو ن. بالقتل وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

بموجب القانون الألماني، يمكن للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد طلب الإفراج المشروط بعد 15 عامًا. وقد سعى فريق دفاعه إلى إصدار حكم بالقتل غير العمد وليس القتل العمد.

في بداية المحاكمة، أشارت المدعية العامة نيكول فرون إلى أن الجاني اشتكى من تعرضه لضغط جائحة فيروس كورونا والإجراءات التقييدية لمكافحته.