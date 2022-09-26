أوروبا تستعد لأزمة طاقة خلال فصل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء تجد أوروبا نفسها في قلب أزمة طاقة، إذ أصبحت المكاتب أكثر برودة وعمّ الظلام المعالم التاريخية والمباني الحكومية، وبات الخبازون الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تسخين أفرانهم يتحدثون عن "التوقف" في الوقت الذي يواجه فيه المزارعون مشاكل جمّة حيث يفكرون جديا في ترك نشاطهم وزراعاتهم على مستوى البيوت البلاستيكية المهيأة للزراعة.

في مناطق أوروبا الشرقية الفقيرة، يقوم البعض بتخزين الحطب، وفي ألمانيا الأكثر ثراءً، قد يستغرق انتظار مضخة حرارية لتوفير الطاقة نصف عام. ريتشارد كوفاكس، مدير تطوير الأعمال لسلسلة البرغر المجرية "زينغ بيرغر" قال: "لا يمكننا إطفاء الأنوار وجعل ضيوفنا يجلسون في الظلام". أفران المطاعم تشتغل في الوقت المخصص للعمل وهناك أجهزة كشف الحركة لإطفاء الأنوار في المخازن حيث تواجه بعض المتاجر زيادة بنسبة 750 في المائة في فواتير الكهرباء منذ بداية العام.

مع ارتفاع التكاليف وضيق إمدادات الطاقة، تسعى أوروبا لتنفيذ خطط لتغيير أسواق الكهرباء، والغاز الطبيعي مع الاستعداد لزيادة استخدام الطاقة خلال الشتاء. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستكفي تلك الخطط لتجنب التقنين الذي تفرضه الحكومة وانقطاع التيار الكهربائي بعد أن خفضت روسيا الغاز الطبيعي اللازم لتدفئة المنازل وتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء إلى عُشر ما كان عليه قبل غزو أوكرانيا.

أدى اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية إلى تحويل الحرب إلى أزمة طاقة وأزمة اقتصادية، مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة إضافة إلى التقلبات الشديدة.

رداً على ذلك، عملت الحكومات بجد لإيجاد إمدادات جديدة والحفاظ على الطاقة حيث أصبحت مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 86 في المائة قبل موسم التدفئة الشتوي، متجاوزة هدف الـ 80 في المائة بحلول نوفمبر-تشرين الثاني. لقد تمّ الإلتزام بخفض استخدام الغاز بنسبة 15 في المائة، مما يعني أن برج إيفل سيغرق في الظلام لأكثر من ساعة قبل المعتاد بينما تقوم المتاجر والمباني بإغلاق الأنوار ليلا أو خفض الحرارة.

قد تعتمد قدرة أوروبا على اجتياز الشتاء في النهاية على مدى برودة الطقس وما يحدث في الصين. أدت عمليات الإغلاق التي تهدف إلى وقف انتشار كوفيد-19 إلى تعطيل أجزاء كبيرة من الاقتصاد الصيني وتقليل المنافسة على إمدادات الطاقة النادرة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز هذا الشهر إن الاستعدادات المبكرة تعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا "الآن في وضع يمكننا فيه المضي بشجاعة هذا الشتاء حيث ستتحمل بلادنا كل هذا". وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يقول ذلك قبل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر أو في بداية هذا العام".

حتى لو كان هناك غاز هذا الشتاء، فالأسعار المرتفعة تدفع الناس والشركات إلى استخدام كميات أقل وتجبر بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صانعي الزجاج على الإغلاق.

إنه قرار يواجه أيضا مزارعي الفاكهة والخضروات في هولندا الذين يمثلون مفتاحا لإمدادات الغذاء الشتوية في أوروبا: إغلاق البيوت الزجاجية أو تكبد خسائر بعد ارتفاع تكاليف تسخين الغاز والإضاءة الكهربائية.

قامت شركة "بوش غروفر"، التي تزرع الفلفل الأخضر والعليق، بوضع عزل إضافي وتجريب درجات حرارة منخفضة. وجاءت التكلفة بمحاصيل أقل، لأن التوت الأسود يستغرق وقتا أطول لينضج، ويحتمل أن يعمل باللون الأحمر للحفاظ على علاقات العملاء حتى عند الكميات المنخفضة.

قال ووتر فان دن بوش، الذي يُمثل الجيل السادس من عائلته في إدارة الأعمال: "نريد أن نبقى في السوق، لا أن ندمر السمعة التي طورناها على مر السنين ... نحن في وضع البقاء".

يواجه كوفاكس والمزارع فان دن بوش وخبازون مثل أندرياس شميت في فرانكفورت بألمانيا الواقع الصعب المتمثل في أن عمليات الحفظ لا تذهب بعيدا. يقوم شميت بتسخين عدد أقل من الأفران في مخابز "إرنست كوفي" البالغ عددها 25 وتشغيلها لفترة أطول لتوفير طاقة بدء التشغيل وتضييق نطاق اختيار المعجنات لضمان تشغيل الأفران وتخزين عجين أقل لخفض تكاليف التبريد. ربما قد يوفر ذلك بين 5 و10 في المائة من فاتورة الطاقة التي قد ترتفع من 300 ألف يورو سنويا إلى 1.1 مليون العام المقبل.

شميت قال: "لن تغير العالم. الجزء الأكبر من تكاليفه هو الطاقة المطلوبة لتحويل العجين إلى خبز وهذه كمية معينة من الطاقة". واعتبر شميت وهو رئيس نقابة الخبازين المحليين أن بعض المخابز الصغيرة تفكر في "الاستسلام" وأوضح أن المساعدة الحكومية ستكون أساسية على المدى القصير، بينما الحل طويل المدى يشمل إصلاح أسواق الطاقة نفسها.

خصصت الدول الأوروبية 500 مليار يورو لتخفيف فواتير الخدمات العامة المرتفعة منذ سبتمبر-أيلول 2021، وفقًا لتحليل أجراه مركز أبحاث "بروغل" في بروكسل، في إجراء يهدف لإنقاذ المرافق التي لا تستطيع شراء الغاز للوفاء بعقودها. جمّعت الحكومات إمدادات غاز إضافية من خطوط الأنابيب التي تمتد إلى النرويج وأذربيجان، وزادت من شرائها للغاز الطبيعي المسال الغالي الثمن الذي يأتي عن طريق السفن، إلى حد كبير من الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، يوازن الاتحاد الأوروبي التدخلات الصارمة كفرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة وتجديد أسواق الكهرباء حيث تلعب تكاليف الغاز الطبيعي دورا أقل في تحديد أسعار الطاقة. ولكن مع تدافع الدول لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي، وحتى إعادة تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الملوث، يقول خبراء البيئة والاتحاد الأوروبي نفسه إن مصادر الطاقة المتجددة هي السبيل للخروج على المدى الطويل.

يتطلع الجيران في مدريد إلى خفض تكاليف الكهرباء والمساعدة في تحويل الطاقة إلى الألواح الشمسية المثبتة هذا الشهر لتزويد تطوير مساكنهم بعد سنوات من العمل. قال جار مانويل رويز: "لقد خفضت فجأة استهلاكي للغاز بنسبة 40 في المائة، مع استخدام ضئيل لثلاث مشعات موضوعة بشكل استراتيجي بالمنزل".

يقول محللون إن الحكومات رفضت اعتبار روسيا موردا للطاقة لكن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال يتمتع بنفوذ. لا يزال بعض الغاز الروسي يتدفق وقد يقوض الشتاء القاسي الدعم الشعبي لأوكرانيا في بعض البلدان. كانت هناك بالفعل احتجاجات في أماكن مثل تشيكيا وبلجيكا.

قالت أغاتا لوسكوت ستراشوتا من مركز الدراسات الشرقية في وارسو: "السوق ضيقة للغاية وكل جزيء مهم ... هذا هو النفوذ الذي لا يزال لدى بوتين - أن أوروبا يجب أن تواجه المجتمعات المحبطة أو الفقيرة".

في بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تجبر تكاليف الطاقة المرتفعة العائلات على خفض الإنفاق الإضافي قبيل الشتاء لضمان وجود أموال كافية لشراء الطعام والدواء.

لا يستطيع أكثر من ربع سكان بلغاريا البالغ عددهم 7 ملايين نسمة تدفئة منازلهم، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، بسبب المباني المعزولة بشكل سيئ وانخفاض الدخل. ما يقرب من نصف الأسر تستخدم الحطب في الشتاء كأرخص أنواع الوقود وأكثرها سهولة، لكن ارتفاع الطلب والتضخم المتسارع دفع الأسعار إلى أعلى من مستويات العام الماضي.

في العاصمة صوفيا حيث يتوفر ما يقرب من نصف مليون أسرة على التدفئة التي توفرها المحطات المركزية، سعى الكثيرون إلى خيارات أخرى بعد الإعلان عن زيادة الأسعار بنسبة 40 في المائة.

قرر غريغور إلييف وهو محاسب متقاعد، وزوجته إلغاء التدفئة المركزية وشراء وحدة تكييف وتدفئة مشتركة لشقتهما المكونة من غرفتين وقد أكد "أنه جهاز مكلف، لكن على المدى الطويل، سنعوض استثماراتنا". وفي الوقت نفسه، تحاول الشركات صامدة دون تنفير العملاء. قالت كلارا أوريل، صاحبة مطعمين في براغ، إنها بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على الطاقة. وقالت: "نستخدم مصابيح ليد، ونطفئ الأنوار خلال النهار والتدفئة فقط عندما يصبح الجو باردا جدا، ولا نستخدمها إلا بشكل محدود. كما أننا نتخذ إجراءات لتوفير المياه واستخدام معدات موفرة للطاقة. لا يمكننا فعل أي شيء آخر. الشيء الوحيد المتبقي هو زيادة الأسعار، هذا ما هو عليه".

اضطر مخبز "بابوشكا" الحرفي المتواجد في منطقة ثرية في بودابست إلى رفع الأسعار بنسبة 10 في المائة. استخدم المخبز تكييفًا أقل على الرغم من سخونة الصيف المسجل في المجر ويضمن عدم تشغيل الأفران بدون خبز بداخلها. قال إيزتر روبوز صاحب المخبز: "الزيادة المزدوجة في تكاليف الطاقة تتلاءم مع عمليات أعمالنا وحساباتنا. ولكن في حالة الزيادة من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، سنحتاج حقا إلى التفكير فيما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في ذلك".