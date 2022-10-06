شاهد: جنود روس لحظة استسلامهم للقوات الأوكرانية في خيرسون

أظهر شريط مصور أعدته "آي نيوز" استسلام بضعة جنود روس على متن ناقلة مدرعة من نوع "بي أم بي" للقوات الأوكرانية في إقليم خيرسون الأوكراني.

يأتي ذلك في وقت توغلت فيه القوات الأوكرانية خلال الساعات 48 الأخيرة جنوبا، حيث أجبرت الوحدات الروسية على الانسحاب من عديد المواقع من شمال منطقة خيرسون أيضا.

وقد استعادت القوات الأوكرانية قرية رئيسية جنوب خيرسون، ما عجل انسحابا آخر للقوات الروسية. وقد نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية شريطا مصورا، يظهر فيه اللواء 35 من مشاة البحرية وهو يرفع العلم في قرية دفيد بريد، وسط تقارير تتحدث عن استعادتها عديد القرى القريبة.

وكانت القوات الروسية أجبرت بالفعل على الانسحاب من شمال شرق أوكرانيا، وهي تتراجع أيضا نحو الجنوب. ولا تزال روسيا تسيطر على مدينة خيرسون العاصمة الإقليمية، ولكن قبضتها تبدو ضعيفة على المنطقة كلها شمال نهر دنيبر، المعروف باسم دنيبرو في أوكرانيا.