الولايات المتحدة: اعتقال شاب بولاية نيوجيرسي بتهمة تهديد اليهود ومعابدهم

اعتقلت الشرطة الأمريكية شابا يبلغ من العمر 18 عاما في ولاية نيوجيرسي بتهمة التهديد بمهاجمة اليهود، وهو تهديد دفع مكتب التحقيقات الاتحادي الأسبوع الماضي لإصدار تحذير غير معتاد للمعابد اليهودية في أنحاء الولاية لتعزيز التدابير الأمنية.

ومثل الشاب، ويدعى عمر، وهو من سايرفيل في نيوجيرسي، أمام محكمة جزئية بعد ظهر يوم الخميس ليواجه تهمة واحدة تتعلق بإرسال تهديد عبر الإنترنت بإصابة آخرين، وأمر قاض ببقائه محتجزا بدون كفالة.

والشاب متهم باستخدام تطبيق للتواصل الاجتماعي على هاتفه في الأول من نوفمبر-تشرين الثاني لإرسال وثيقة كتبها إلى شخص آخر عن مهاجمة اليهود وفقا لشكوى جنائية رفعها مكتب التحقيقات الاتحادي. وجاء في الشكوى أن الشاب كتب أنه يريد مهاجمة اليهود نيابة عمّا يسمى بـ "تنظيم الدولة الإسلامية".

كما تفيد الشكوى بأنه متهم أيضا بنشر الوثيقة على خادم لتطبيق آخر للتواصل الاجتماعي في أكتوبر-تشرين الأول حيث أخبر شخصا آخر بأنه يريد قتل اليهود انتقاما لمقتل مسلمين.

شرطة هوبوكين تحرس كنيسا لليهود بولاية نيوجيرسي Ryan Kryska/AP

وقال في الوثيقة، التي اشتكى فيها من طريقة معاملة المسلمين في "فلسطين وسوريا وغرب أفريقيا وجنوب آسيا"، "أنا المهاجم وأود أن أقدم نفسي". وأضاف في الوثيقة "سأناقش دوافعي بعد قليل لكنني استهدفت كنيسا لسبب وجيه حقا بالنسبة لي وللكثيرين من المسلمين الذين لديهم عقل".

وحدد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي مكان الشاب الأسبوع الماضي بعد أن أصدر المكتب الميداني في نيوارك تحذيرا من تهديد حقيقي للمعابد اليهودية في نيوجيرسي. وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.