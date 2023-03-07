الإستعداد لإطلاق أول صاروخ بهيكل مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد

ابتكرت شركة ريلااتيفيتي سبيس الأمريكية صاروخًا مطبوعًا بتقنية ثلاثية الأبعاد. ومن المقرر أن ينطلق صاروخ "تيران 1" (Terrain 1) من مُجَمَّع لونش 16، في الثامن من مارس/آذار الجاري، في محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا.

إذا نجحت هذه العملية، فستكون أول رحلة لصاروخ مطبوع ثلاثي الأبعاد، مما سيفتتح عصرا جديدا في مجال استكشاف الفضاء. ويقول تيم إليس، الرئيس التنفيذي لشركة ريلااتيفيتي سبيس: "لدينا فريق داخلي خاص بنا صمم هذا الصاروخ إنطلاقا من الصفر على صفحة بيضاء".

"لقد قمنا ببناء محركات الصواريخ الخاصة بنا. بنينا مصنعنا الخاص مع أكبر طابعات معدنية ثلاثية الأبعاد في العالم، وسبائك الألومنيوم المخصصة الخاصة بنا. لقد اختبرنا هذا الصاروخ على نطاق واسع على الأرض في منشأة الاختبار الخاصة بنا في مركز ستينس سبيس التابع لناسا."

يبلغ ارتفاع الصاروخ 34 مترًا (110 قدمًا) فقط، وهو أصغر من صواريخ أطلس وفالكون 9، وتمت طباعته بنسبة 85 ٪ ثلاثية الأبعاد واستخدمت فيه قطع من تسعة محركات من النسخة الأولى (إيون 1)، ومحرك فراغ واحد من النسخة الثانية.

"إنه أكبر منتوج معدني مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم. لذلك، هناك الكثير من الابتكارات في الطباعة ثلاثية الأبعاد" يقول إليس. ورغم حجمه، فإن صاروخ "تيران 1" قادر على رفع 2000 كيلوغرام (4400 رطل) إلى مدار أرضي منخفض.

يستخدم الصاروخ الأكسجين السائل والغاز الطبيعي السائل المكرر القريب من الميثان، وهو مزيج يطلق عليه اسم "الميثالوكس". وتأمل الشركة الناشئة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها أن تُحدث تقنيتها ثورة في صناعة الفضاء.