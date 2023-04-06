بلنكن: نأمل أن تستخدم الصين نفوذها الذي تتمتع به مع روسيا من أجل إحلال سلام عادل ودائم

في حلقة جديدة من برنامج "غلوبل كونفرسيشن" تحاور يورونيوز وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، للحديث عن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، وعلاقة الصين بروسيا والدور الذي يمكن أن تلعبه كوسيط من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.

وفيما يلي الحوار كاملا:

يورونيوز: سيدي الوزير شكرًا على انضمامك إلينا في غلوبل كونفرسيشن.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: سعيد بتواجدي معكم، شكرا لك.

يورونيوز: أخيرًا، انضمت فنلندا إلى الحلف، لكن السويد لاتزال على قائمة الانتظار . هل هناك احتمال أن تنضم إلى الحلف في أي وقت قريب أم أن هذا لن يحدث؟

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: لا. أنا مقتنع بأن ذلك سيحدث. سيحدث قريبا. أتوقع أنه بحلول قمة فيلنيوس، قمة قادة الناتو، التي ستنعقد في يوليو، ستنضم السويد إلى فنلندا كأحدث عضوين في الناتو.

يورونيوز: هل هذا يعتمد على الانتخابات التركية في رأيك؟

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: هناك اجراءات. وبالطبع، فإن كل دولة من دول الناتو تقريبًا قد صادقت بالفعل على عضوية السويد. تركيا والمجر لم تفعلا ذلك بعد.

ولكن استنادًا إلى كل ما سمعته، بما في ذلك كل الحلفاء تقريبًا في الاجتماعات التي عقدناها اليوم وأمس فقط، دعوا السويد للانضمام إلى فنلندا في أقرب وقت ممكن.

وأعتقد أنه مع انعقاد قمة القادة في فيلنيوس، مرة أخرى، أتوقع أن تكتمل هذه العملية بحلول ذلك الوقت.

يورونيوز: هل أنت منزعج من موقف تركيا من تأخير أو حتى منع توسع الناتو؟

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: تركيا لديها مصالح مشروعة، وقد عملت بشكل مباشر وجيد مع كل من فنلندا والسويد لمحاولة معالجة بعض هذه الاهتمامات والمخاوف.

أعتقد أنك رأيت نجاح تلك العملية يتجلى مع انضمام فنلندا إلى الناتو.

ومرة أخرى، أتوقع أن يكون الأمر نفسه بالنسبة للسويد في الأسابيع والأشهر المقبلة. وعلى أي حال أتوقع ذلك مع قمة فيلنيوس.

يورونيوز: لكن هل تعتقد أن تركيا تستخدم هذا بشكل خاص من أجل الحصول على شيء من الولايات المتحدة، ربما الطائرات المقاتلة ، F-16؟ هذا شيء نسمعه طوال الوقت.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: بالنسبة لنا، هذا سؤال منفصل تمامًا. نحن ندعم حصول تركيا على F-16 مطورة وتشمل طائرات F-16s جديدة. هذا بالنسبة لإدارة بايدن منفصل تماما عن عملية الانضمام إلى الناتو وأي مسألة أخرى.

يورونيوز: دعنا ننتقل إلى الصين. زار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، موسكو حاملا معه خطة للسلام. تقول الصين حتى الآن إنها تريد أن تظل محايدة عندما يتعلق الأمر بهذه الحرب. هل ترى تغييرا في موقفها؟

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: أولاً، أفكار السلام التي طرحها الصينيون على الطاولة، بعضها إيجابي. بالفعل. إنها تعكس الأشياء التي قالتها الصين لفترة طويلة والتي قالها الكثير منا.

لكن العنصر الأول في ما وضعته على الطاولة، هو السيادة، يجب أن يكون التركيز أو تركيز الصين على إقناع روسيا باحترام سيادة أوكرانيا فعليًا وإعادة الأراضي التي استولت عليها بالقوة لأن هذا انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة. وانتهاك لسيادة أوكرانيا.

أعتقد أن الصين تحاول أيضًا الحصول على كلا الاتجاهين. إنها تريد أن يُنظر إليها على أنها تحاول دفع نحو السلام إلى الأمام، وفي الوقت نفسه، تواصل دعم روسيا بطرق مختلفة، وتعرض قضيتها بشكل خطابي في المؤسسات الدولية، وتقدم الدعاية الروسية حول العدوان. وكما قلنا قبل بضعة أسابيع، حتى التفكير في تقديم مساعدة عسكرية لروسيا.

يورونيوز: بينما نتحدث، فإن الرئيس الفرنسي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي يتوجدان في بكين، وقالا إن لديهما هدفًا لإشراك الصين بطريقة ما من أجل ممارسة المزيد من الضغط على روسيا. ماذا تتوقع منهما؟

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: تتمتع الصين بعلاقة مع روسيا تمنحها بعض النفوذ. لا أريد المبالغة في الأمر، لكن تعطيها العلاقة بعض النفوذ مع روسيا.

تعتمد موسكو بشكل متزايد على بكين وهي الشريك الأصغر في هذه العلاقة، روسيا تعتمد بشكل متزايد على الصين. لذلك نأمل أن تستخدم الصين هذا الصوت الذي تتمتع به مع روسيا، من أجل سلام عادل ودائم.

يورونيوز: ما هي وجهة نظرك حول النهج الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه الصين والرسالة التي أرسلتها أورسولا فون دير لاين حول عدم الفصل وتقليل المخاطر.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: كان خطاب فون دير لاين قويًا للغاية ومتسقًا تمامًا مع نهجنا تجاه الصين ومقاربة العديد من الشركاء والحلفاء.

وهي على حق بالضبط.

هذا لا يتعلق بالفصل. إنه يتعلق بتخفيف المخاطر وهذا مهم. مثلما يحدث في العلاقة الاقتصادية. نعم، تخفيف المخاطر مهم ولكن التأكد من ذلك في القطاعات الحيوية حيث يمكن أن يكون أمننا في خطر مهم أيضا.

لدينا جميعًا علاقات معقدة وذات أهمية بالغة مع الصين. وأعتقد أن ما رأيته في العامين الماضيين هو تقارب متزايد بين الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك الشركاء الرئيسيين في آسيا، وتقارب متزايد في كيفية تعاملنا وعلاقتنا مع الصين.

يورونيوز: نرى أيضًا بعض التصعيد في تايوان. في هذه المنطقة ما مدى قربنا من صراع القوى العظمى؟ وأتحدث هنا عن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: لقد كنا واضحين جدًا في أننا لا نسعى إلى صراع. نحن لا نحاول احتواء الصين. على العكس من ذلك، نريد الحفاظ على السلام والاستقرار وخلق الفرص.

عندما يتعلق الأمر بتايوان، كانت سياستنا ثابتة على مدى عقود. يجب حل أي خلافات بين البر الرئيسي للصين وتايوان بشكل سلمي.

لا ينبغي لأي من الجانبين أن يفعل أي شيء لزعزعة الوضع الراهن، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي لذلك.

يورونيوز: هل هنالك أي تغيير يحدث الآن؟

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: الأمر متروك لبكين من وجهة نظرنا. وسمعت في المحادثات مع العديد من حلفائنا في الناتو وكذلك شركائنا في آسيا، أن هناك قلق من أن تكون الأزمة نتيجة لتصرفات الصين بشأن تايوان والتي سيكون لها تداعيات فعلية.

50 بالمائة من الحركة التجارية، 50 بالمائة من حركة التجارة العالمية تمر عبر مضيق تايوان كل يوم، 70 بالمائة من أشباه الموصلات التي نحتاجها لهواتفنا الذكية، لغسالات الأطباق، لسياراتنا، إنها مصنوعة في تايوان.

إذا كان هناك نوع من الأزمات نتيجة لشيء فعلته الصين فسيكون له آثار مدمرة ورهيبة على الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب تتطلع الدول حول العالم إلى الجميع للتحرك والتصرف بمسؤولية.

نحن مصممون في الولايات المتحدة على التأكد من أننا ندير علاقتنا مع الصين بمسؤولية. هذا ما تتوقعه الدول الأخرى وهذا ما نسعى لفعله. ومرة أخرى، لا أحد يبحث عن الصراع.

بل على العكس تماما. نريد التأكد من أننا نتجنب ذلك. ونعم، نحن في منافسة. ولا بأس بالمنافسة طالما أنها عادلة. لكننا نريد التأكد من أن هذه المنافسة لا تنجر إلى صراع.

يورونيوز: السيد الوزير، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين: شكرا جزيلا لك، سعدت بالتواجد معكم.