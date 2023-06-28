تييري بريتون بشأن قواعد الذكاء الاصطناعي: "لن تغادر أي شركة سوق الاتحاد الأوروبي"

قال مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إن القطاع السياحي يمكن أن يستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأوروبا هي المكان المثالي لتطويرها.

جمعت قمة "الوجهة الأوروبية" التي انعقدت مؤخراً في بروكسل كل العاملين في مجال السياحة لتقييم المشكلات التي يواجهونها مع اقتراب موسم الصيف. خلال هذا الحدث، قدم المفوض المسؤول عن السوق الداخلية والسياحة، تييري بريتون، تحديثاً في مقابلة مع يورونيوز حول قطاع السياحة الأوروبي. وأعرب عن سعادته بمستويات الحجوزات لهذا الصيف على الرغم من السياق الجيوسياسي، في حين قال إنه كان حريصاً على الصعوبات في تعيين الموظفين. كما أشار المفوض إلى القواعد الأوروبية المستقبلية بشأن الذكاء الاصطناعي والتي تثير مخاوف المعنيين الرئيسيين في هذا القطاع.

مساحة بيانات للسياحة

قال مفوض السوق الداخلية في قمة "وجهة أوروبا"Destination Europe" التي انعقدت مؤخراً في بروكسل إن أوروبا مكان رائع لابتكار تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي، خاصة للسياحة "نحن الوجهة السياحية الأولى في العالم، لذلك نحن من يولد أكبر قدر من البيانات في السياحة على هذا الكوكب."

ميبه مكماهون، يورونيوز: "هذا وقت مهم لقطاع السياحة والسفر. المخاطر كبيرة. لا أريد التركيز على الماضي. لكن كان هناك الوباء. وكنت على الخط الأول عندما أعادت أوروبا فتحها الحدود. هل هناك درس يجب أن يتعلمه القطاع من هذه التجربة؟ "

تييري بريتون: "صحيح أن النظام البيئي للسياحة قد تضرر بشدة من الوباء. لذلك كان رد فعلنا سريعاً للغاية. وأعتقد أنه يمكننا أن نفخر بما قمنا به على المستوى الأوروبي معاً، مع هذه الحزمة الضخمة من تدابير NextGenerationEU لأول مرة في تاريخنا ".

ميبه مكماهون: "والدرس الذي تعلمناه "

تييري بريتون: "الدرس الذي تعلمناه هو أنه بتخصيص جزء كبير من الأموال للسياحة، أدرك الجميع أهمية هذا القطاع بالنسبة لأوروبا. كلنا نعرف ذلك."

ميبه مكماهون:"عندما تقول الدرس الأكبر، هل نحن أفضل حين نكون ونعمل معاً. هل ما زلت تعتقد أن هذا هو الحال؟ هل هذا هو الوضع الراهن؟"

تييري بريتون: "بالطبع قررنا ولأول مرة في التاريخ أن تكون لدينا رؤية لما نريد أن تكون السياحة عام 2030. عملنا عليها وناقشناها. ووافقت عليها الدول الأعضاء. لذلك نحن متناغمون بشكل خاص . "

ميبه مكماهون: "وما هو أكبر تحد للقطاع؟ ليصبح أكثر اخضراراً؟"

تييري بريتون:"أن يصبح أكثر اخضراراً . نعم، هذا مهم، مهم لنا جميعاً. للسياحة دور مهم. أرى أن مواطنينا يرغبون جداً بالاستفادة من الأنشطة السياحية عندما أرى الحجوزات، بالطبع انكم ترونها أفضل مني، لكني أعتقد أن مستواها جيد جداً، ألجأ إلى الخبراء في هذا القطاع. أعتقد أن التحدي الأكبر هو المهارات والتوظيف. أخشى أنه ليس لدينا ما يكفي من المواهب الجديدة للترحيب بالأشياء وتنظيمها لتتناسب مع هذا الاتجاه القوي الذي سنستفيد منه. لذلك علينا التفكير في الأمر بعمق. "

ميبه مكماهون:" تتحدث عن التفكير في الأشياء ... لكن هل حان الوقت للقيام بذلك مع دخول تموز / يوليو وآب/ أغسطس، وهو موسم الذروة؟"

تييري بريتون:"ربما يكون هذا أحد التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم، الانتقال الأخضر. الانتقال الرقمي أمر مهم أيضاً، باستخدام البيانات بالطريقة الصحيحة. نعمل على مساحة البيانات الخاصة بالسياحة. وهذا مهم جداً. سوف يُنجز قريباً جداً. "

ميبه مكماهون:"كيف سيغير هذا السياحة كما نعرفها؟"

تييري بريتون:"بالنسبة لنا، إنه يوفر الكثير من المعلومات حول نوع العرض الذي يمكن تخصيصه. بالنسبة لمحترفي السياحة، هناك أيضاً إمكانية وضع اللمسات الأخيرة على المُنتج الذي نرغب في تقديمه، وهو مهم وجديد تماما. تصميم الحزمة التي يمكن أن تكون جزءًا منها. لكنها ستعمل على زيادة الأمان للسائحين أنفسهم، لأنه سينسق الشروط.مثلاً، بالنسبة للتأجير قصير الأجل. إنه رهان آمن، لذا فهو يسير في كلا الاتجاهين ".

ميبه مكماهون:"لقد عدت للتو من سان فرانسيسكو. تحدثت عن التكنولوجيا هناك. كيف سارت الأمور؟ وما رأيهم في الخطط الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي؟"

تييري بريتون:" إننا لا نكتفي بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل قررنا تنظيم مساحتنا الرقمية. وهذا شيء عملت عليه بشكل مكثف منذ أول يوم لي في اللجنة. مساحتنا الرقمية لم تكن مُنظمة على الإطلاق. قال البعض لقد كان شيئأ من "Far West"، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. و تعرفون ما يعنيه ذلك. يمكن أن تكون هناك مآسي هنا أيضاً. لكننا قمنا به مع "DSA" (اللائحة بشأن حوكمة البيانات) مع "DSA"(التنظيم بشأن الخدمات الرقمية)"DMA"(تنظيم الأسواق الرقمية)، للحصول على منافسة عادلة في هذا المجال. وهذا مهم، بما في ذلك السياحة بالطبع. من المهم أن يكون لدينا قواعد للابتكار. لذلك، إننا أول قارة لديها هذه القواعد.

الذكاء الاصطناعي جزء من هذا النهج. نعمل عليه منذ ثلاث سنوات تقريباً. اليوم، اعتمد المجلس الاقتراح الخاص بلائحة الذكاء الاصطناعي، والبرلمان أيضاً.

بدأنا أول ثلاثية (مع المجلس والبرلمان) منذ أسبوع. إنه تنظيم قائم على المخاطر، وكان من المهم بالنسبة لي شرح هذا. إننا أكبر قارة في العالم الحر من حيث التكنولوجيا الرقمية، مرة ونصف المرة أكبر من الولايات المتحدة. وهذا أمر مهم لأنه يعطينا المسؤوليات. لذا، كان عليً أن أوضح لجميع الممثلين أن الجميع مرحب بهم. نحن قارة مفتوحة، لكن هذه هي قواعدنا والآن ستكون هي القانون. أساعد هذه الشركات في هذا الشأن، ليس الأمريكية فقط، بل الأوروبية وغيرها، وحتى الآسيوية، على فهم قوانيننا وكيفية الاستعداد لها ".

ميبه مكماهون:"وهل تأمل أن لا يكون هذا النظام قد عفا عليه الزمن بحلول الوقت الذي سيصبح فيه قانوناً؟"

تييري بريتون:"كلا، لأن الأمر يتعلق بتنظيم أفقي قائم على المخاطر. لذا لا يمكن أن يكون قد عفا عليه الزمن. ويمكن دائماً إكماله، كل ما نقوم به في المجال الرقمي أفقي، وتوجد بطاقات، مثلاً، عمل مفوض جديد، إذا رأينا شيئًا جديداً ناشئًا. ولأنك على حق، فإن التكنولوجيا تتغير ، وقد نشهد مخاطر جديدة. بالطبع، لا نريد تنظيم كل شيء، لكن إذا رأينا خطرًا لم نتوقعه وهذا يجب أن يخضع للتنظيم، سنكون قادرين على إدخال قانون مفوض جديد ".

ميبه مكماهون:" القواعد راسخة وعليك تنفيذها".

تييري بريتون:"نعم."

ميبه مكماهون:"هذا سيكون تحدياً أيضاً"

تييري بريتون: "أنا الضامن للسوق الداخلي. لهذا إنه سؤال جيد جداً. لم نصمم هذه الأدوات للمنافسة، لكن كأدوات مرتبطة بالسوق الداخلي. بعبارة أخرى، أنا مسؤول عن تطبيقه. لا يمكننا فعل كل شيء. السوق الداخلية شاسعة. إنها أصول أوروبية كبيرة. لكن، لا يمكننا أن نقوم بكل شيء. لا يمكننا استيراد كل شيء. عند استيراد اللعب، هناك قواعد يجب احترامها لكي لا تشكل خطراً على الأطفال، وإذا كان الأمر كذلك، سنطبق هذه القواعد، لذا فأنا الضامن لتطبيق السوق الداخلية، هذه القواعد في الفضاء الرقمي مسبقة.إنه تنظيم مسبق. لتتمكن من الاستفادة من أكبر سوق رقمي في العالم، عليك احترام قواعد معينة أولاً ".

السياسيون يضعون القواعد

ميبه مكماهون:"وماذا عن الشركات المهددة بهذه القواعد؟ إنها تهدد بمغادرة أوروبا بسبب هذه التشريعات الثقيلة

تييري بريتون:"لا أحد سيفعل ذلك، لأنه أكبر سوق رقمي في العالم. لا أحد سيسمح لنفسه. إنه أكبر بمرة ونصف المرة من الولايات المتحدة. لا أحد يستطيع تحمل عدم التواجد فيه. نرحب بالجميع. لربما أنك أشرت إلى سام ألتمان (الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI)، لكنه أخبرني أن ملاحظاته كانت خاطئة. لذا عدل تغريدته وكتب: "أحب هذه القاعدة، وسنتبعها، بما في ذلك "watermarking"(العلامة المائية الرقمية). "وهذا أمر طبيعي. لن أقول أبداً ،" لا أريد الدخول إلى هذه السوق لأنه يُصعب علي اتباع القواعد. القواعد هي القواعد والسياسيون يضعونها لتأمين الطريقة التي يتواجد بها مواطنونا في هذا الفضاء أو ذاك، لأننا نعتقد أنه من المهم القيام بذلك، والشركات موجودة لاتباع القواعد. سيفعلون ذلك. لا أحد سيغادر. إلى جانب ذلك، إنه شيء جيد للابتكار أيضاً ، أكرر، عندما كنت الرئيس التنفيذي عملت في أكثر من مائة دولة وبالطبع كان لدينا قواعد مختلفة. لطالما قلت للعاملين معي، "يجب أن نكون مواطنين صالحين في كل بلد على هذا الكوكب، ولا نريد تغيير القواعد بالقول للحكومة،" قواعدك سيئة، غييرها! "عليك أن تكون مواطناً جيداً ، حتى عندما تكون مديراً تنفيذياً. لذلك أعرف أن هذه الشركات تفكر مثلي، لأن جميع الرؤساء التنفيذيين يفكرون بنفس الطريقة ".

أوروبا مكان رائع لابتكار تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة

ميبه مكماهون:"ماذا عن قطاع السياحة والسفر؟ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في مستقبله؟ ما هي الرسالة التي يمكن أن ترسلها إليه؟ مع الأخذ في الاعتبار أن أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ".

تييري بريتون: "نعم، إنك محقة تماماً. سؤال مهم. لهذا حين نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن ثلاثة أشياء: البيانات، والخوارزمية، وقوة الحوسبة. لهذا نريد مساحة بيانات للسياحة للتأكد من أننا ننظم كل هذا جيداً. من يملك هذه البيانات؟ كيف ننظم مساحة البيانات هذه؟ نريد وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفضاء من مساحة البيانات هذه .استخدام هذه البيانات سيكون مفيداً للجميع، وخاصة لقطاع السياحة، وهذه هي الخطوة الثانية، لتطوير خوارزميات محددة موجهة نحو السياحة. سيكون هذا، جزءًا من عمل الكيانات السياحية وشركات الخدمات الأخرى. وهناك حاجة إلى قوة الحوسبة. في الاتحاد الأوروبي،مع "EuroHPC"، الHPC يعني"حوسبة عالية الأداء"، قمنا بتطويرأكبر بنية تحتية في العالم، ستسمح للشركات الكبيرة والصغيرة بالوصول إلى هذه القوة الحاسوبية لتطوير الخوارزمية و بيانات التدريب على هذه الخوارزميات السياحية المحددة لتطوير أنشطة محددة.

أوروبا مكان رائع لابتكار تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة، وخاصة للسياحة. إننا الوجهة السياحية الأولى في العالم، وبالتالي نحن الوجهة التي تولد أكبر قدر من البيانات في مجال السياحة على هذا الكوكب. لهذا،من المهم تطوير هذه التطبيقات الجديدة، مع مراعاة جميع القواعد التي وضعناها. مرة أخرى: بصفتي مديراً تنفيذياً، أخبركم أنه من المهم جداً أن تكون هناك قواعد لتبقى، لكن وأخيراً هناك الرؤية.

أخيراً، فيما يتعلق بما تقولين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. أنت محقة . إنها مهمة بالنسبة للنظام البيئي السياحي. ويجب أن نرى كيفية دعمها ومساعدتها، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ولاستخدام الأدوات الجديدة التي تحدثنا عنها. نعمل على حزمة إجراءات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. أعتقد أننا سنقدمها في الخريف المقبل. إنه أمر مهم للغاية. سيغطي العديد من الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، بما في ذلك المدفوعات المتأخرة، والعديد من الأشياء مثل تخفيف العبء الإداري وغير ذلك".

تنظيم الإيجارات قصيرة الأجل

ميبه مكماهون:"ما رأيك في تأجير المساكن قصيرة الأجل؟ كيف يمكن إدارتها بشكل أفضل؟"

تييري بريتون:" لا أريد الذهاب ... هذا ما ذكرناه في بداية حوارنا. إنه جزء من الطرق الجديدة للعمل في السياحة. وأراه مثلاً في المناطق الريفية، يمكن أن يكون العرض عالي الجودة. لا أريد أن أقرر: "هل هو جيد أو لا". إنه شيء يتم تطويره. علينا متابعته والتأكد من وجود الجودة، لذلك سنحصل أيضاً على بيانات محددة بخصوص هذه المسألة ولوائح محددة للإيجارات قصيرة الأجل. إننا في صدد وضع اللمسات الأخيرة ولربما سننتهي منها قبل نهاية هذا العام. سيتمكن القطاع أيضاً من الرجوع إلى هذه اللائحة، وسيعني ذلك مزيداً من الوضوح للقطاع، ومزيداً من الأمان للمستخدمين. واستخدام هذه البيانات سيساعد في تطوير هذه الممارسات. لكنني أعتقد أنه شيء موجود، لذلك علينا أن نأخذه في الاعتبار. لكن تنظيمه بالبيانات سيكون الطريقة الصحيحة للقيام بذلك ".

تأثير الحرب في أوكرانيا

ميبه مكماهون:"المفوض تييري بريتون، ماذا عن الوضع الجيوسياسي في أوروبا؟ إنه غير مستقر. القطاع قلق بخصوص تأثير الحرب في أوكرانيا، والعقوبات. ماذا تقول لهم؟ بهذا الصدد؟

تييري بريتون:" إنه عالمنا. لا نستطيع تغييره، وهذه التوترات تلعب وستلعب دوراً مهماً، بما في ذلك السياحة. نشهد ذلك مع روسيا، ربما رأينا ذلك قليلاً مع الصين، إنها دولة كبيرة ومهمة من حيث السياحة، لذلك نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام معها، أعلم أن عدد السياح انخفض، لكنهم مرحب بهم. أنت محقه. إنه شيء يجب أن نأخذه في الاعتبار. بالنسبة لنا، هذا يعني أيضاً ... إننا الوجهة السياحية الأولى في العالم وندرك أيضاً أنه بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 450 مليون نسمة، تواصل أوروبا تقديم العديد من القدرات السياحية التي ربما لم تُستغل بالكامل بعد. وهذا شيء جيد، حتى لو لم نرغب في عزل أنفسنا عن العالم ونبق بيننا. لكن نعم، هناك هذه الحرب. إنها تغير أشياء كثيرة. كما أوضحنا، بصفتنا المفوضية وفي الاتحاد الأوروبي، ننظم أنفسنا لدعم أوكرانيا قدر الإمكان وعلى المدى الطويل، لأنه يمكن أن تكون لدينا أخبار جيدة، مع الأحداث الأخيرة، من الصعب دائماً التنبؤ بما سيحدث مع جارنا الكبير. لهذا سنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة دعم أوكرانيا ضد هذا العدوان الرهيب ".

ميبه مكماهون:"من الواضح أن هذه القارة تواجه انخفاضاً في عدد السياح الروس. انخفض بنسبة تسعين في المائة."

تييري بريتون:"نعم، صحيح أن روسيا دولة كبيرة تضم أكثر من 143 مليون نسمة. وهي ليست أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. فهي أصغر بعشر مرات من الصين أو الهند. لدينا إمكانات كبيرة في أماكن أخرى لكننا نعلم أنه عندما قرر فلاديمير بوتين شن هذا العدوان الرهيب على أوكرانيا ، كان علينا الرد ".

انتقال أخضر دون تقييد الاستهلاك

ميبه مكماهون:"هل تعتقد بامكانية الانتقال الأخضر في هذه القارة، وتحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال، مع استمرار المنافسة؟"

تييري بريتون:"علينا أن نفعل ذلك. لا يوجد خيار آخر. مع أنه يمثل تحدياً. لكننا سنكون أكثر اخضراراً. لا يوجد بديل. هذا هو هدف جيلنا و الذي سيأتي بعدنا. علينا القيام بذلك. هناك أيضاً حقيقة أكرر قولها، ليس من خلال تقييد تحركاتنا أو استهلاكنا سننتقل إلى الأخضرار، على الرغم من وجوب التأكد من أننا نوفر الطاقة، لكن بفضل الابتكار والتكنولوجيا والعلم سنقوم بذلك، كجزء من هذا التحول الهائل الذي يعد ثورة بطريقة ما ".

ميبه مكماهون: "نقترب من ذروة الصيف. خلال أسابيع، سيتحرك الجميع في هذه القارة. هل كل شيء جاهز بالنسبة للبنية التحتية؟"

تييري بريتون:"نعم. أعتقد أن الجميع يتطلع إلى ذلك. الكل ينتظر وأعتقد أننا جاهزون. اندهشت حين رأيت التوقعات، لكنها أخبار جيدة جداً. علينا أن نكون مستعدين".

مشاكل التوظيف

ميبه مكماهون:"لكن لنتذكر ما حدث في الصيف الماضي..."

تييري بريتون: "بما في ذلك، من حيث المهارات ... أعود إلى ما ذكرته سابقاً. لست قلقاً، لكن الموضوع الذي يلفت انتباهي، هو يجب أن أكون مستعداً لتجنيد الأشخاص الذين نحتاجهم لتقديم الخدمة للسياح والترحيب بهم ".

ميبه مكماهون:"سوف لا نرى على شاشاتنا هذا الصيف طوابير طويلة في المطارات، وإضرابات مراقبي الحركة الجوية، ومن لا يستطيع تأجير السيارات، وفنادق ممتلئة .."

تييري بريتون: لكن ستكون هناك أيضا صورة السياحة في الريف أو المشي مع أطفالهم على الشاطئ. يمكن رؤية وجهي العملة، والجانب الذي وصفته أكثر أهمية. لذلك عندما تصف، ربما لا تصف، ربما تخشى، آمل ألا يحدث ذلك. لكني أعلم أن الجميع يعملون بجد لتحقيق ذلك.

البحث عن الإلهام في لا كروز بفرنسا

ميبه مكماهون:"سؤال أخير. ماذا عنك؟ أين ستقضي عطلتك؟"

فيما يتعلق به هو شخصياً، قال تييري بريتون:"عادة، كل صيف، أغادر لمدة أسبوع أو ثمانية أيام، سأمشي في منطقة بفرنسا أحبها بشكل خاص، منطقة مهجورة تماماً: لا كروز. شيء يثير الضحك لكنه صحيح. لم ألتق بأحد غير الأبقار تراودني الأفكار عند المشي، لكن علي أن أمشي. بعد خمس، ست، سبع ساعات، تبدأ الأفكار في الظهور. أقوم بهذا كل يوم."