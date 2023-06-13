فرض غرامة 5,4 ملايين دولار على سبوتيفاي بتهمة انتهاك قانون الخصوصية الأوروبي

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات السويدية الثلاثاء فرض غرامة قدرها 58 مليون كرونة (5,4 ملايين دولار) على شبكة سبوتيفاي العملاقة للموسيقى عبر البث التدفقي، بسبب عدم إعلامها المستخدمين بطريقة صحيحة بكيفية استخدام البيانات التي جمعتها عنهم.

وقالت الهيئة السويدية لحماية الخصوصية إنها راجعت "كيفية تعامل سبوتيفاي مع حق العملاء في الوصول إلى بياناتهم الشخصية".

قواعد قانون حماية البيانات الأوروبي

وأضافت "نتيجة لأوجه القصور التي تم تحديدها، تفرض الهيئة السويدية لحماية الخصوصية غرامة قدرها 58 مليون كرونة على الشركة".

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قواعد قانون حماية البيانات الأوروبي، يحق للمستخدمين معرفة البيانات التي تمتلكها الشركة حول الفرد وكيفية استخدام هذه البيانات.

وقالت الهيئة السويدية إنه على الرغم من تسليم سبوتيفاي البيانات التي حصلت عليها نزولاً عند طلب أحد الأفراد، لم تقدم الشركة إجابات محددة بما فيه الكفاية في ما يتعلق بكيفية استخدام هذه البيانات.

وأضافت الهيئة "نظراً لأن المعلومات التي قدمتها سبوتيفاي لم تكن واضحة، كان من الصعب على الأفراد فهم كيفية معالجة بياناتهم الشخصية والتحقق مما إذا كان ذلك يحصل بصورة قانونية".

وتابعت قائلة إن "أوجه القصور المكتشفة تُعتبر، بشكل عام، منخفضة الخطورة"، مفسرة حجم الغرامة المفروضة بعدد مستخدمي سبوتيفاي وإيراداتها.

وأعلنت الشركة السويدية العملاقة، المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في نيسان/أبريل أنها تجاوزت عتبة 500 مليون مستخدم نشط شهرياً، مع 210 ملايين مشترك بالخدمات المدفوعة.