شاهد: الأطباء يؤكدون أن الحالة الصحية لنتانياهو "جيدة" بعد زرع منظم ضربات القلب

بقلم: يورونيوز

قال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب". وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل محله.

أعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب. ونقل نتنياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير.

وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب". وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل محله.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك: "قبل أسبوع كان لديّ جهاز مراقبة مزروع وأطلق هذا الجهاز صفيرًا هذا المساء ويبدو أنني بحاجة للحصول على جهاز تنظيم ضربات القلب. لا بد لي من القيام بذلك الليلة، أشعر بالارتياح وأستمع إلى أطبائي".

وأضاف: "حتى خلال الدقائق القليلة الماضية، أتواصل مع زملائي، ونقوم بالترتيبات اللازمة ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق"، وأكد نتنياهو: "على أي حال، يقول لي الأطباء إنني سأغادر المستشفى بعد ظهر غد وسأكون قادرا على الذهاب إلى الكنيست للتصويت".

ويأتي ذلك غداة احتشاد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.

أُعيد انتخاب نتنياهو في نهاية العام الماضي. وهو يرأس ائتلافا يمينيا متشدّدا، وأدّى إصلاحه القضائي المُقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعيّة منذ كانون الثاني/يناير.