زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طاولها القصف الروسي



زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الاسود والتي استهدفتها موسكو مرارا، كاتدرائية التجلي التي أصيبت بأضرار جراء قصف روسي طاولها أخيرا.

We are looking for air defense systems to protect Odesa and our entire south. And I am grateful to everyone in the world who has joined us in this endeavor! pic.twitter.com/DDyMa3C7CF