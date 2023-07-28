لقيت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني الخميس ترحيبا حارا من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي شكر لها خصوصا "دعمها القوي جدا" لأوكرانيا رغم أنّه سبق له أن أبدى علنا خشيته من وصول اليمين المتطرّف إلى السلطة في إيطاليا.
وشدّد بايدن على "الدور المهمّ جدا" الذي تؤدّيه إيطاليا بصفتها حليفا عسكريا لحلف شمال الأطلسي، خصوصا لناحية الدعم الذي قدّمته لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. وقال لدى استقباله ميلوني في المكتب البيضوي "هذا يُحدِث فارقا كبيرا".
واعتبر بايدن أن ميلوني قدمت أيضا "دعما قويا جدا في الدفاع ضد الفظائع الروسية".
من جهتها، قالت ميلوني "نحن نعرف أصدقاءنا في المحن. أعتقد أنّ الدول الغربية أظهرت أنّها تستطيع الاعتماد على بعضها البعض".
وأضافت أنّها "فخورة" بما فعلته إيطاليا لمساعدة أوكرانيا.
واعتبرت أن "دعم أوكرانيا يعني الدفاع عن التعايش السلمي بين الناس والدول في كل مكان في العالم. خلافا لما (يقوله) البعض، فإنّ المقاومة الأوكرانيّة تُبعِد حربا عالميّة، ولا تُقرِّبها كما يقول البعض".
إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة موسكو (وزارة الدفاع)
أحبطت روسيا الجمعة هجوما بمسيرة أوكرانية في منطقة موسكو لم يسفر عن أضرار أو إصابات، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
وأوضحت وزارة الدفاع عبر تلغرام "هذا الصباح، أُحبطت محاولة" هجوم من كييف ب"طائرة من دون طيار (...) في منطقة موسكو".
وأضافت أن "المسيّرة دُمّرت بوسائل دفاع جوي"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.
وفي وقت مبكر الجمعة، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام أنه "خلال الليل، شنّت محاولة هجوم بمسيّرة معادية" من دون تحديد الموقع.
center no-repeat #999999;cursor:pointer;top:-8px; border-radius: 2px;">↵
زيلينسكي زار كاتدرائية في أوديسا طاولها القصف الروسي
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الاسود والتي استهدفتها موسكو مرارا، كاتدرائية التجلي التي أصيبت بأضرار جراء قصف روسي طاولها أخيرا.
We are looking for air defense systems to protect Odesa and our entire south. And I am grateful to everyone in the world who has joined us in this endeavor! pic.twitter.com/DDyMa3C7CF— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023
وقالت الرئاسة الاوكرانية في بيان إن "فولوديمير زيلينسكي عاين في كاتدرائية التجلي الدمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف أخيرا على البنى التحتية المدنية والوسط التاريخي لأوديسا".
واضافت أن "رئيس الدولة اطلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن"، اضافة الى إمكان إعادة بنائها.
The consequences of Russian terror against Odesa. Destruction of Spaso-Preobrazhensky Cathedral, the largest Orthodox church in Odesa and one of the most valuable churches in Ukraine. A Russian missile hit the altar – it was completely destroyed and the entire structure of the… pic.twitter.com/vqn9bqkD2Z— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023
وكاتدرائية التجلي هي الكاتدرائية الارثوذكسية الأكبر في اوديسا وادرجتها اليونسكو بداية هذا العام على لائحة التراث العالمي للانسانية. وقد تضررت الاحد جراء قصف روسي عنيف.
Наслідки російського терору проти Одеси. Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, найбільшого православного храму Одеси та одного з найцінніших храмів України. Російська ракета поцілила у вівтар – він повністю знищений. Пошкоджено всю конструкцію будівлі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2023
Зараз… pic.twitter.com/kJsDvMDMnW
وتابعت الرئاسة أن "المذبح دمر بالكامل واصيب الهيكل الداعم للمبنى بأضرار".
مواضيع إضافية
Hot Topic
المزيد عن موضوع