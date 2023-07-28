بقلم: يورونيوز

لقيت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني الخميس ترحيبا حارا من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي شكر لها خصوصا "دعمها القوي جدا" لأوكرانيا رغم أنّه سبق له أن أبدى علنا خشيته من وصول اليمين المتطرّف إلى السلطة في إيطاليا.

وشدّد بايدن على "الدور المهمّ جدا" الذي تؤدّيه إيطاليا بصفتها حليفا عسكريا لحلف شمال الأطلسي، خصوصا لناحية الدعم الذي قدّمته لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. وقال لدى استقباله ميلوني في المكتب البيضوي "هذا يُحدِث فارقا كبيرا".

واعتبر بايدن أن ميلوني قدمت أيضا "دعما قويا جدا في الدفاع ضد الفظائع الروسية".

من جهتها، قالت ميلوني "نحن نعرف أصدقاءنا في المحن. أعتقد أنّ الدول الغربية أظهرت أنّها تستطيع الاعتماد على بعضها البعض".

وأضافت أنّها "فخورة" بما فعلته إيطاليا لمساعدة أوكرانيا.

واعتبرت أن "دعم أوكرانيا يعني الدفاع عن التعايش السلمي بين الناس والدول في كل مكان في العالم. خلافا لما (يقوله) البعض، فإنّ المقاومة الأوكرانيّة تُبعِد حربا عالميّة، ولا تُقرِّبها كما يقول البعض".