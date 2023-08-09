بدا النظام العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر،غير مهتمّ بعروض الحوار من دول غرب إفريقيا والولايات المتحدة لتجنّب احتمال تدخّل عسكري يهدف إلى إعادة النظام الدستوري.

وقبل يومين من انعقاد قمّة لقادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) للبحث في وضع النيجر، لم يتمكّن وفد مشترك يضمّ ممثّلين لإكواس والأمم المتحدة والاتّحاد الإفريقي من التوجّه الثلاثاء إلى النيجر، حسبما أعلنت المجموعة الاقتصاديّة مساءً.

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وأضافت إكواس أنّ "هذه المهمّة المشتركة أُلغِيَت على أثر رسالة وجّهتها السلطات العسكريّة في النيجر قالت فيها إنّها لن تستقبل هذا الوفد الثلاثيّ".

وفي وقت سابق، قالت الخارجيّة النيجريّة في رسالة موجّهة إلى ممثّلي إكواس في نيامي، إنّ "السياق الحالي من غضب السكّان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأضافت الرّسالة المؤرّخة الإثنين، وتلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها تبيّن أنّ إرجاء زيارة البعثة المقرّرة ليوم الثلاثاء إلى نيامي "ضروريّ في هذا الجوّ من التهديد بالعدوان على النيجر".

وكانت إكواس هدّدت بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 تموز/يوليو.وجاء هذا التهديد على شكل مهلة مدّتها سبعة أيّام حدّدها قادة إكواس للجيش النيجري في 30 تموز/يوليو. لكنّ هذه المهلة لم تُحترم وقد انتهت مساء الأحد، وبدا واضحا أنّ إكواس تفضّل سلوك مسار الحوار.