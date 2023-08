قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم، للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في الدولة الإفريقية.

Spoke to Nigerien President Bazoum to express our continued efforts to find a peaceful resolution to the current constitutional crisis. The United States reiterates our call for the immediate release of him and his family.