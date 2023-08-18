06:56



توقيف أميركي في روسيا بتهمة التجسّس



أمرت محكمة روسية بإيداع مواطن أميركي التوقيف الاحتياطي في قضية تجسس لم تكشف تفاصيلها، وفق ما أوردت الخميس وكالات أنباء روسية، وذلك بعدما أدين أميركيون كثر في روسيا.

والأميركي من أصل روسي جين سبيكتور متّهم بحسب وكالة إنترفاكس الروسية، بالتجسس، وقد أقر بالذنب ووافق على صفقة تعاون مع المحققين.

وهو يواجه حكما بالحبس يصل إلى 20 سنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" أن القضية صنّفت سرية ولن تكشف تفاصيلها.

في أيلول/سبتمبر 2022 حُكم على سبيكتور بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة لإدانته بـ"الفساد" في قضية تتعلق بمساعِدة سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش، صدر هي أيضا حكم قضائي بحقّها.

