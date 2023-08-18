أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيّرة أوكرانية اخترقت أجواء موسكو الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون روس، في أحدث هجوم جوي يستهدف العاصمة الروسية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود.
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيّرة أوكرانية اخترقت أجواء موسكو الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون روس، في أحدث هجوم جوي يستهدف العاصمة الروسية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود، في أحدث هجوم على أسطولها في الممر المائي المضطرب.
فيما يلي أبرز تطورات الحرب الأورانية الروسية حتى اللحظة:
توقيف أميركي في روسيا بتهمة التجسّس
أمرت محكمة روسية بإيداع مواطن أميركي التوقيف الاحتياطي في قضية تجسس لم تكشف تفاصيلها، وفق ما أوردت الخميس وكالات أنباء روسية، وذلك بعدما أدين أميركيون كثر في روسيا.
والأميركي من أصل روسي جين سبيكتور متّهم بحسب وكالة إنترفاكس الروسية، بالتجسس، وقد أقر بالذنب ووافق على صفقة تعاون مع المحققين.
وهو يواجه حكما بالحبس يصل إلى 20 سنة.
وأوضحت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" أن القضية صنّفت سرية ولن تكشف تفاصيلها.
في أيلول/سبتمبر 2022 حُكم على سبيكتور بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة لإدانته بـ"الفساد" في قضية تتعلق بمساعِدة سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش، صدر هي أيضا حكم قضائي بحقّها.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيّرة اخترقت أجواء موسكو
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيّرة أوكرانية اخترقت أجواء موسكو الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون روس، في أحدث هجوم جوي يستهدف العاصمة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا شنت هجوما قرابة الساعة الرابعة صباحا(01,00 ت غ) "باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف في موسكو ومنطقة موسكو".
وأضاف البيان الذي نشر على تلغرام أن "الطائرة المسيّرة بعد تعرضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيّرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو".
من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، مشيرا إلى أن التقارير الأولية أفادت بعدم وقوع إصابات.
وأضاف "سقط حطام الطائرة المسيّرة في منطقة مركز المعارض (اكسبو سنتر)، دون أن يتسبب ذلك بأضرار كبيرة للمبنى".
روسيا تقول إنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيّرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود، في أحدث هجوم على أسطولها في الممر المائي المضطرب.
وقالت الوزارة في بيان "اليوم عند الساعة 22,55 (19,55 ت غ)، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود بزورق بحري مسيّر".
أضافت أن "السفن كانت تؤدي مهام مراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود على بعد 237 كيلومترا جنوب غرب سيفاستوبول".
وتضم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم قاعدة أسطول البحر الأسود الروسي.
وذكرت الوزارة أن سفينتي الدورية بيتليفيا وفاسيلي بايكوف دمرتا الزورق المسيّر قبل أن يصل إلى هدفه.
ويتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الهجمات في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية.
وصول سفينة شحن غادرت أوكرانيا إلى تركيا رغم التهديدات الروسية
وصلت أول سفينة شحن غادرت أوكرانيا عقب انتهاء اتفاق الحبوب إلى المياه التركية الخميس رغم الحصار الروسي، بحسب ما أظهرت مواقع متابعة حركة الملاحة البحرية.
غادرت السفينة "جوزيف شولت" التي ترفع علم هونغ كونغ ميناء أوديسا الأوكراني الأربعاء، في تحد لروسيا التي هددت بإغراق مثل هذه السفن منذ أن رفضت في تموز/يوليو تمديد اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر ممر بحري آمن.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السفينة تستخدم "ممرا إنسانيا جديدا" أقامته كييف، بعدما أطلقت روسيا الأسبوع الماضي طلقات تحذيرية على سفينة شحن متجهة إلى ميناء إزمايل على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا.
I have just signed one of the key laws needed for Ukraine to open EU accession talks. We aim at opening them this year. The law ensures transparency, professionalism, and integrity in the qualifications of Constitutional Court judges. Ukraine has moved one step closer to the EU. pic.twitter.com/7QWsdDL7gC— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2023
وخرجت الرئاسة التركية عن صمتها مساء الخميس بشأن هذه الطلقات التي استهدفت السفينة التابعة لشركة تركيا، رغم رفعها علم بالاو.
وقالت الرئاسة التركية "تم تحذير محاورينا في روسيا لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعّد التوترات في البحر الأسود".
وقد كثّفت روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الدانوب والبحر الأسود منذ انسحابها من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا ودخل حيز التنفيذ في صيف 2022.
وقد أتاح الاتفاق تصدير الحبوب من موانئ جنوب أوكرانية رغم الحصار الذي فرضته روسيا.