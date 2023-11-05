بقلم: يورونيوز

قتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9488 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم 3900 طفل، حسب حصيلة أعلنتها حكومة حماس في وقت سابق السبت.

اعلان

قُتل أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو مئة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء السبت مخيم المغازي في وسط قطاع غزة حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في البيان إن "أكثر من 30 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة".

وفي اليوم الـ30 من الحرب، واصل الجيش الإسرائيلي توغله في القطاع وخاض مواجهات ضارية مع حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 25 جنديًا منذ بدء العملية البرية في غزة، ليرتفع العدد الكلي للقتلى في صفوفه إلى 341 قتيلا و260 مصابا.

آخر تطورات الحرب على غزة