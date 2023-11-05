قتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9488 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم 3900 طفل، حسب حصيلة أعلنتها حكومة حماس في وقت سابق السبت.
قُتل أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو مئة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء السبت مخيم المغازي في وسط قطاع غزة حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في البيان إن "أكثر من 30 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة".
وفي اليوم الـ30 من الحرب، واصل الجيش الإسرائيلي توغله في القطاع وخاض مواجهات ضارية مع حماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 25 جنديًا منذ بدء العملية البرية في غزة، ليرتفع العدد الكلي للقتلى في صفوفه إلى 341 قتيلا و260 مصابا.
آخر تطورات الحرب على غزة
كيف ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل عسكريا على مدى 75 عاما؟euronewsطلب جو بايدن، الرئيس الأمريكي في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من الكونغرس حزمة مساعدات إضافية لإسرائيل في حربها على غزة بما لا يقل عن 14.3 مليار دولار ستخصص لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي بما في ذلك القبة الحديدية.
تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر
علقت حكومة حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس السبت.
وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح" بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية.
فيديو: مقاتلو كتائب القسام يدمرون آليات إسرائيلية في قطاع غزةeuronews نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مشاهد جديدة لتدمير 3 آليات عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكات من مسافة الصفر في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة.
إسرائيل تتعهد "القضاء" على السنوار وحماس تعلق إجلاء الأجانب من غزة
تعهدت إسرائيل السبت العثور على زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار و"القضاء عليه"، فيما علقت الحركة الفلسطينية عمليات إجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر في اليوم التاسع والعشرين من الحرب التي خلفت آلاف القتلى.
ولم يتوقف القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المحاصر، وأعلنت حماس أن أحد الصواريخ أصاب مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها نازحون في مخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.
تعليق إجلاء الاجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة الى مصر ومقتل 9488 فلسطيني على الأقلeuronewsعلقت حكومة حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة الى مصر بسبب رفض إسرائيل تسهيل نقل الجرحى الفلسطينيين الى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس السبت.
ورفضت إسرائيل دعوات الولايات المتحدة إلى "هدنة إنسانية"، وطالبت بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في غزة خلال هجوماتها غير المسبوقة منذ قيام إسرائيل عام 1948.
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحافي "سنعثر على السنوار وسنقضي عليه".
وتحدث غالانت عن "معارك ضارية خلال يوم السبت داخل قطاع غزة"، مؤكدا "دخلت القوات مناطق مأهولة بالسكان".
بايدن يعلن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.
وعندما سئل عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن "نعم" أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، ورفع إبهامه قبل ركوب سيارته. ولم يعط أي تفاصيل أخرى.