بقلم: يورونيوز

انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة من دون الإعلان عن تمديدها والجيش يعلن استئناف القتال

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انتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة التي بدأ سريانها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، صباح الجمعة واستؤنف القتال بين الطرفين.

انتهت مدة الهدنة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة ت غ). وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حماس في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الانذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع. وأفاد صحافي من وكالة فرانس برس بحصول ضربات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي في مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أنه اعترض صاروخا أطلِق من قطاع غزة قبيل انتهاء الهدنة مع حماس. وقال الجيش على تلغرام إن نظام الدفاع الجوي "اعترض بنجاح عملية إطلاق" صاروخية من غزة.