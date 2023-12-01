انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة من دون الإعلان عن تمديدها والجيش يعلن استئناف القتال
انتهت الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة التي بدأ سريانها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، صباح الجمعة واستؤنف القتال بين الطرفين.
انتهت مدة الهدنة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة ت غ). وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حماس في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الانذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع. وأفاد صحافي من وكالة فرانس برس بحصول ضربات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي في مدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أنه اعترض صاروخا أطلِق من قطاع غزة قبيل انتهاء الهدنة مع حماس. وقال الجيش على تلغرام إن نظام الدفاع الجوي "اعترض بنجاح عملية إطلاق" صاروخية من غزة.
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شاهد: بعد انتهاء الهدنة.. قتلى وجرحى في قصف استهدف مخيم رفح جنوب قطاع غزةeuronewsقتل ستة فلسطينيين على الأقل في حصيلة مرشحة للزيادة صباح الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس أشرف القدرة وكالة فرانس برس.
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29 قتيلا منذ انتهاء الهدنة في قطاع غزة وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة
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المفاوضات بشأن الهدنة في غزة متواصلة مع الوسيطين القطري والمصري (مصدر مطلع)
يواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.
ستة قتلى في غارات جوية إسرائيلية على رفح
قتل ستة فلسطينيين صباح الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة وكالة فرانس برس.
من جهة أخرى، قتل طفلان في غارات جوية على مدينة غزة على ما أفاد وكالة فرانس برس الطبيب فاضل نعيم في مستشفى الأهلي العربي. وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.