بقلم: يورونيوز

دارت معارك شرسة يوم أمس في خانيونس ومدينة غزة وفي جباليا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.

اعلان

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ65 وسط تصاعد في الغارات الجوية والبرية والبحرية في مختلف مناطق القطاع، الذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 17700 شخص معظمهم نساء وأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة.

وبعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، زادت تل أبيب من هجومها على قطاع غزة، متعهدة بـ"تكثيف الضغط" على حركة "حماس"، حسب قولها.

وشنّ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوّية على مناطق خانيونس ورفح في جنوب القطاع، إحداها في جوار خيم لنازحين في منطقة المواصي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". كما دارت معارك شرسة يوم أمس في خانيونس ومدينة غزة وفي جباليا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.

تابعوا تطورات الحرب على قطاع غزة: