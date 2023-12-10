دارت معارك شرسة يوم أمس في خانيونس ومدينة غزة وفي جباليا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ65 وسط تصاعد في الغارات الجوية والبرية والبحرية في مختلف مناطق القطاع، الذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 17700 شخص معظمهم نساء وأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة.
وبعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، زادت تل أبيب من هجومها على قطاع غزة، متعهدة بـ"تكثيف الضغط" على حركة "حماس"، حسب قولها.
وشنّ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوّية على مناطق خانيونس ورفح في جنوب القطاع، إحداها في جوار خيم لنازحين في منطقة المواصي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". كما دارت معارك شرسة يوم أمس في خانيونس ومدينة غزة وفي جباليا بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.
تابعوا تطورات الحرب على قطاع غزة:
الحوثيون يهددون السفن المتوجهة إلى إسرائيل.. فرنسا تُسقط مسيرتين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمنeuronewsأعلن المتمرّدون اليمنيون السبت أنهم سيمنعون مرور السفن المتوجّهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر ما لم يتمّ إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة.
شاهد: الآلاف يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة في مسيرة بوسط لندنeuronewsتجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ساحة البرلمان بلندن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
قائد الجيش الإسرائيلي: "علينا تكثيف الضغط" على غزة
اعتبر قائد الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي السبت أن على الدولة العبرية أن "تكثف الضغط" على قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر في موازاة عمليات برية، وذلك غداة تعطيل الولايات المتحدة قرارا في مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف لإطلاق النار.
وقال هاليفي خلال حفل عند الجدار الغربي (حائط البراق) في القدس "كل يوم، نرى مزيدا من الإرهابيين يقتلون، مزيدا من الإرهابيين يصابون بجروح. وفي الأيام الاخيرة، رأينا إرهابيين يستسلمون. هذا مؤشر الى أن منظومتهم تنهار، مؤشر الى أن علينا تكثيف الضغط".
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من الضباط والجنود في معارك غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من ضباطه وجنوده في معارك شمالي وجنوبي قطاع غزة بينهم ابن شقيقة الوزير في مجلس الحرب ورئيس هيئة الأركان السابق غادي أيزنكوت الذي شيع ابنه يوم امس بعد أن قتل في معارك مع كتائب القسام.
הודעת דובר צה"ל בנושא שמותיהם של חמישה חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/xphJvUUxAL— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 9, 2023
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gOhLUiE9ad
القوات المسلحة للحوثيين تهدد وتحذر.. حصول غزة على الدواء والغذاء مقابل ترك السفن المتجة إلى الموانئ الإسرائيلية
أكد المتحدث باسم الحوثيين على وجوب حصول غزة على الغذاء والدواء الذي تحتاجه وإن لم تحصل فإن جميع السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها ستصبح هدفاً لقواتنا المسلحة
وحذر المتحدث العسكري الحوثي كافة شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل
بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية— العميد يحيى سريع (@army21ye) December 9, 2023
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى( { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم
بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ… pic.twitter.com/ZIyXR5PH8m
شاهد: غرنيكا الإسبانية التي قصفها النازيون والفاشيون في1937 تنتصر لغزة.. سلسلة بشرية ترسم علم فلسطينeuronewsالمدينة الباسكية الصغيرة ذات الأهمية الاستراتيجية القليلة كانت دخلت التاريخ بعد أن تعرضت لقصف جوي عنيف شنته قوات نازية وفاشية تابعة لهتلر وموسوليني دعما لجيش الدكتاتور فرانكو أثناء الحرب الأهلية الإسبانية عام 1937.
أنصار الله في اليمن يهددون بهاحمة أية سفينة متجهة لإسرائيل
هدد الناطق باسم الحوثيين في اليمن بمهاجمة السفن المتجهة لإسرائيل إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية قطاع غزة. وقال في بيان: إذا لم تتلق غزة الغذاء والدواء فإن كل السفن المتواجدة في البحر الأحمر والمتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ستكون هدفا لقواتنا المسلحة بغض النظر عن جنسياتها"
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة للهجوم الإسرائيلي على غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس السبت ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 17700 على الأقل وعدد المصابين إلى 48780.
وتشير تقديرات حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، إلى أن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير، مع عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى جميع المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
أمريكا تصدق على بيع قذائف دبابات إلى إسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار لاستخدامها في الحرب على غزة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية إبرام صفقة لبيع قذائف دبابات ومعدات ذات صلة لإسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 106.5 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من قذائف إم830إيه1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.
أنقرة: أمريكا صارت وحيدة بشأن قضية غزة بعد استخدامها الفيتو بالأمم المتحدة
قالت وزارة الخارجية التركية إن حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة كان "خيبة أمل كاملة".
وقال وزير الخارجية هاكان فيدان في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) يوم الجمعة "عبر أصدقاؤنا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن أمريكا صارت الآن وحيدة فيما يتعلق بهذه القضية، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة".
وجاءت تصريحاته بعد اجتماع مع نظرائه من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.
وقالت الوزارة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم السبت إن شعور "خيبة الأمل الكاملة" تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
وقال فيدان إنه ناقش أيضا طلب السويد الانضمام إلى الحلف خلال اجتماع ثنائي مع بلينكن.
Minister of Foreign Affairs @HakanFidan, with his counterparts from the Contact Group mandated by the Organization of Islamic Cooperation and the Arab League, met with U.S. Secretary of State Antony Blinken in Washington.— Turkish MFA (@MFATurkiye) December 9, 2023
In the meeting the group stressed their disappointment… pic.twitter.com/CJS9APvdrc