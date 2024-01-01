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رسم على الركام.. فنانة تشكيلية فلسطينية تتسلح بريشتها لتجسيد معاناة الفلسطينيين

فلسطينيون يبحثون عن جثث وناجين تحت أنقاض مبنى سكني دمرته غارة جوية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
فلسطينيون يبحثون عن جثث وناجين تحت أنقاض مبنى سكني دمرته غارة جوية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 Copyright Fatima Shbair/Copyright 2023
بقلم:  يورونيوز
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تجسد الفنانة التشكيلية الفلسطينية أمل أبو السبح بطريقة فنية مأساة شعبها، عن طريق رسم لوحات جدارية على أطلال المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في رفح.

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وتعكس لوحات أبو السبح، الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في كل ركن من أركان القطاع منذ أشهر عدة.

وكانت أمل من بين مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح نحو رفح المكتظة في أقصى جنوب غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوحات فنية أبدعتها الشابة التي استغلت موهبتها كدرع يحميها من صوت القذائف والصواريخ والمشاهد المروعة التي يعاني منها السكان المحاصرين في القطاع.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل.

وتشنّ إسرائيل منذ ذلك الحين قصفا مكثفا للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أرغم 1,9 مليون شخص يمثلون 85% من سكان القطاع، على النزوح من منازلهم بسبب المعارك، فيما يخيم شبح المجاعة على القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة في ظل الحصار الإسرائيلي وشحّ المساعدات الإنسانية التي تدخل إليه منذ بدء الحرب.

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