بقلم: يورونيوز

حرب غزة في يومها الـ187: عيد فطر حزين على الفلسطينيين وإسرائيل تطلب الإفراج عن 40 رهينة

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خرج الفلسطينيون اليوم الأربعاء لأداء صلاة عيد الفطر في ظل القدس والضفة الغربية وأماكن متفرقة من قطاع غزة الذي يقع تحت حرب إسرائيلية ضروس منذ السابع من اكتوبر 0 تشرين الأول الماضي.

العيد هو الأكثر حزناً على الفلسطينيين في ظل الدمار الواسع الذي شهده القطاع وتشريد مئات الآلاف وسط مخاوف كبيرة من غزو إسرائيلي بري لمدينة رفح في جنوب القطاع التي أصبحت الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون فلسطيني أغلبهم من النازحين.

وتصطدم المباحثات عبر وسطاء الرامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ظهر الثلاثاء أن جثامين 153 شهيدا و60 جريحا تم إيصالها إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية إثر تعرضهم للقصف الإسرائيلي، الذي بلغت حصيلته منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 33360 شهيدا و75993 جريحا.