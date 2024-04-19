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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري
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مشاركة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في اجتماع مجموعة السبع في كابري

انضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الجمعة للجلسة الصباحية في اجتماع مجموعة السبع (G7)، في جزيرة كابري الإيطالية. ولم يعلق كبير الدبلوماسيين الأمريكيين على التقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي على إيران خلال الليل. ويجتمع وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى في كابري لبحث التوترات المتصاعدة في المنطقة العربية والحرب في أوكرانيا.

انضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الجمعة للجلسة الصباحية في اجتماع مجموعة السبع (G7)، في جزيرة كابري الإيطالية. ولم يعلق كبير الدبلوماسيين الأمريكيين على التقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي على إيران خلال الليل. ويجتمع وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى في كابري لبحث التوترات المتصاعدة في المنطقة العربية والحرب في أوكرانيا.

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