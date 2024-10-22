هل الأمور بخير في المكسيك؟..مقتل قس داعية للسلام في ولاية تشياباس حيث تنشط عصابات الإجرام

شاركت أعداد غفيرة من الناس في تشيع جنازة الكاهن الكاثوليكي مارسيلو بيريس الذي قتل يوم الأحد بالقرب من مدينة سان كريستوبال دي لاس كاساس في المكسيك.

تجمع المئات يوم الاثنين حداداً عليه حيث قتل، في ولاية تشياباس جنوبا وتحديدا في سان أندريس لارينزار. وأقيم له قداس باللغة الإسبانية وبلغة تسوتزيل، وهي اللغة الأصلية التي كان يتحدث بها.

كان بيريس ناشطا في الدفاع عن الشعوب الأصلية والعاملين في المزارع ومن أجل السلام. خدم مجتمعه لعقدين من الزمان وكان معروفًا كمفاوض في الصراعات في منطقة جبلية في تشياباس حيث تنتشر الجريمة والعنف والنزاعات على الأراضي. كما قاد العديد من المسيرات ضد العنف، مما جلب له عدة تهديدات بالقتل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن بيريس هو الناشط السابع في مجال حقوق الإنسان الذي يُقتل في المكسيك حتى الآن خلال العام 2024.

رجل يشعل شمعة بجوار نعش الكاهن الكاثوليكي ي منزل عائلة بيريس بولاية تشياباس بالمكسيك Isabel Mateos/AP

ناشط سلام "لم تحمِهِ الدولة كما يجب"

كان بيريس (50 عامًا) يتلقى تهديدات متكررة، لكنه مع ذلك استمر في العمل كناشط سلام. وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن بيريس لم يتلق الحماية الحكومية التي يحتاجها.

وكتب مركز فراي بارتولومي دي لاس كاساس لحقوق الإنسان: "لقد أصررنا لسنوات على أن تعالج الحكومة المكسيكية التهديدات والاعتداءات ضده، لكنها لم تنفذ قط تدابير لضمان حياته وأمنه ورفاهته".

وقال مركز الحقوق: "كان الأب مارسيلو بيريس موضوع تهديدات واعتداءات مستمرة من جانب جماعات الجريمة المنظمة"، وأضاف أن مقتله "وقع في سياق تصعيد خطير للعنف في جميع مناطق تشياباس".

المكسيكيون يحملون نعش الكاهن الكاثوليكي Isabel Mateos/AP

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن "التحقيقات جارية". أما مكتب المدعي العام فقال إن القس بيريس قُتل برصاص مسلحين عندما كان في شاحنته، بعد أن انتهى من الاحتفال بالقداس.

وبينما لم تتوفر معلومات فورية عن القتلة، فإن جهود السلام التي بذلها القس بيريس ربما أغضبت إحدى عصابتي المخدرات اللتين تتقاتلان حاليًا من أجل السيطرة على تشياباس.

ولاية تشياباس مقر لتهريب المخدرات والمهاجرين

على مدى العامين الماضيين على الأقل، كانت عصابتا سينالوا وخاليسكو منخرطتين في معارك دموية على الأرض تؤدي إلى قتل عائلات بأكملها، وتنطوي على إجبار أهل القرى على اتخاذ موقف في النزاع. واضطر المئات من سكان تشياباس للفرار لغواتيمالا المجاورة حفاظا على أرواحهم.

إن مقتل بيريس يمثل إحراجًا آخر للحكومة، لأن الجريمة المتعلقة به تأتي إلى جانب استمرار العنف المرتبط بالمخدرات في ولاية سينالوا الشمالية، وقتل الجيش لستة مهاجرين في وقت سابق من هذا الشهر.

تولت شينباوم منصبها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وتعهدت باتباع سياسة سلفها ومعلمها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيس أوبرادور بعدم مواجهة عصابات المخدرات، وهي سياسة لم تلقَ نجاحا باهرا.

وقال رئيس أساقفة المنطقة المطران أريسمندي عقب القداس الذي أقيم لبيريس: إن "هذا انعكاس للبلاد بأكملها. ولا ينبغي لهم أن يقولوا إن كل شيء على ما يرام في المكسيك. من فضلكم". وتابع: "هذه الاستراتيجية لم تنجح".