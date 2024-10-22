فيضانات نيو مكسيكو: إنقاذ المئات وذعر وسط الظروف المناخية القاسية

ومن بين أولئك الذين احتجزتهم المياه أهم وجهاء المقاطعة الذي نجح في النجاة من الفيضانات عن طريق الصعود إلى سقف مركبته، مما يعكس حجم الكارثة التي تعرضت لها المنطقة، وأسفرت هذه الفيضانات عن وفاة شخصين على الأقل.

أعلنت السلطات أنه تم إنقاذ 309 أشخاص منذ يوم السبت، حيث تم نقل 38 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات غير محددة. وأفادت شرطة ولاية نيو مكسيكو بوفاة شخصين بسبب الفيضانات المفاجئة، لكن لم تُعلن معلومات نهائية حول الضحايا أو ظروف وفاتهم في الوقت الحالي.

فصل الشتاء في نيو مكسيكو Susan Montoya Bryan/AP

وذكرت التقارير أن وجيه مقاطعة تشافيز، مايك هارينجتون، رُصد وهو يقف على قمة مركبته، محاطًا بمياه الفيضانات. وأوضح هارينجتون أنه اضُطر للصعود إلى السطح بعدما علقت مركبته مع عدد من المركبات الأخرى في المياه التي ارتفعت حتى النوافذ.

وأشار المسؤولون في مدينة روسويل إلى أن مستويات المياه قد انخفضت في العديد من المناطق، ولكنها لا تزال مرتفعة في وسط المدينة. وصرحت السلطات بأن جميع الطرق المؤدية إلى ومن المدينة قد أُغلقت يوم الأحد.

وقالت خدمة الطقس الوطنية في ألباكركي إن المدينة شهدت سقوط 5.78 بوصة (حوالي 14.7 سنتيمتر) من الأمطار يوم السبت، مما أسفر عن كسر الرقم القياسي السابق الذي بلغ 5.65 بوصة (حوالي 14.6 سنتيمتر) والذي تم تسجيله في 1 نوفمبر 1901.

تجول الناس قي نيو مكسيكو خلال فصل الشتاء على دراجاتهم الهوائية Brian Leddy/Brian Leddy/ Gallup Independent

فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول المزيد من الأمطار ووقوع الفيضانات المفاجئة.

وفي الوقت الذي آذن فيه عدد من المنازل والشركات بالغرق مساء السبت، أفادت السلطات بأنها أنقذت سبعة أشخاص بعد أن جرفت الفيضانات سيارتهم. كما جرفت مياه الفيضانات مركبات أخرى إلى قناة نهرية.

وأقامت السلطات ملجأً في معرض ولاية شرق نيو مكسيكو لمساعدة سكان روسويل الذين فقدوا منازلهم نتيجة الفيضانات.

وصرح اللواء ميغيل أغيلار، القائد العام للحرس الوطني في نيو مكسيكو، قائلاً: “لقد عملنا طوال الليل ونستمر في التنسيق مع فرق الإنقاذ السريعة وغيرها من الوكالات لمساعدة المواطنين على الوصول إلى بر الأمان.”

كما أكد المسؤولون في الحرس الوطني أنهم سيواصلون تقديم الدعم لمدينة روسويل طالما كان ذلك ضروريًا، حيث تم نشر 57 من أفراد الحرس في الميدان، ولديهم أيضًا مركبات تكتيكية قادرة على السير في مياه تصل إلى 4 أقدام (1.2 متر).