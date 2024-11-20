Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

شلل في موانئ صينية.. جراء عاصفة ضربت المناطق الساحلية في الحدود مع الفلبين

سائقو السيارات يمرون بجانب جزء من سقف معلق بأسلاك كهربائية مزقتها الرياح القوية الناجمة عن إعصار مان يي شمال شرق الفلبين 18 تشرين الثاني نوفمبر 2024
سائقو السيارات يمرون بجانب جزء من سقف معلق بأسلاك كهربائية مزقتها الرياح القوية الناجمة عن إعصار مان يي شمال شرق الفلبين 18 تشرين الثاني نوفمبر 2024 حقوق النشر AP/ Noel Celis
حقوق النشر AP/ Noel Celis
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

عاصفة كبرى تمخر بحر الصين الجنوبي، مما اضطر بعض المناطق إلى تعليق عمل العبارات في الجنوب الساحلي الذي اكتسحته رياح قوية أسفرت عن أمواج عاتية، ضمن إعصار يضرب المنطقة.

اعلان

نعم إنها عاصفة الآن، ولكنها كانت قبل ذلك إعصارا ضرب الفلبين. وكان اسم الإعصار "مان يي"، وقد قتل سبعة أشخاص في مانيلا. ومما زاد الطين بلة: أن العواصف ظلت تتوالى في دولة معرضة للكوارث الطبيعية.

إذ قال مرصد هونغ كونغ إنه تم تصنيف جنوب جزيرة هاينان الصينية على أنها ذات ضغط منخفض، مضيفا أن أقصى سرعة للرياح المتواصلة كانت معتدلة نسبيًا، بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة، ما يساوي 25 ميلاً.

أشخاص يحملون المظلات وهم يخرجون من بوابة مدخل محطة مترو الأنفاق أثناء عاصفة في بكين 26 أغسطس آب 2024
أشخاص يحملون المظلات وهم يخرجون من بوابة مدخل محطة مترو الأنفاق أثناء عاصفة في بكين 26 أغسطس آب 2024Andy Wong/AP

توقع علماء المناخ تكرار مثل هذه العواصف مجددا بشكل أكبر، لكن، كان للاستعداد الجيد ولأنظمة الإنذار المبكر دورا في تخفيف بعض العواقب الأكثر خطورة، في دول آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضررًا.

يشار إلى أن عواصف مدمرة قد ضربت في الأسابيع الأخيرة جنوب شرق الولايات المتحدة، ودولا في أوروبا، وخصوصا إسبانيا.

Related

يذكر أن ارتفاع درجات حرارة مياه البحر -إثر ارتفاع درجة حرارة المناخ- يؤدي إلى زيادة كمية الرطوبة في الهواء، ولإطالة موسم الأعاصير الذي ينتهي في العادة بشهر أيلول/سبتمبر.

المصادر الإضافية • أ ب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إعصار "أوساجي" يتسبب في دمار واسع ويشرد الآلاف في الفلبين

الصين تستعد لإعصار ياجي: إجلاء 400 ألف وتعليق الأنشطة في هاينان

متفوقًا على جميع النماذج السابقة.. برنامج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت ينجح بالتنبؤ بالعواصف