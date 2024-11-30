من المحيط والجبال إلى الطرقات والسوبرماركت.. لحظات ولادات استثنائية في فرنسا

في السوبر ماركت

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في أيار/ مايو 2020، شعرت سيدة بآلام المخاض أثناء تسوقها في كارفور بأنتيبس، ليولد طفلها بمساعدة فريق طبي وفرقة الإطفاء في مستوصف المتجر. وفي حادثة مشابهة عام 2019، ولدت الطفلة لينا في مرحاض مركز أوشان للتسوق في إنجلوس، بمساعدة عاملين في المتجر.

داخل وسائل النقل العام

محطات المترو والقطارات كانت مسرحاً لعدة ولادات غير متوقعة. في باريس، وضعت سيدة مولودها بمحطة غار دو نورد في آذار/ مارس 2023، وحصل الطفل على بطاقة نافيغو مجانية حتى بلوغه 18 عاماً.

كما شهدت محطة جورج دو لوب في ليون ولادة طفلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وفي حادثة أخرى، ولدت الطفلة فيليكس داخل عربة قطار أثناء رحلة بين باريس وستراسبورغ.

في قلب الطبيعة

جبال البيرينيه كانت شاهدة على ولادة غير عادية عندما وضعت شابة تبلغ 19 عاماً طفلها على ارتفاع 1,725 متراً. حدث ذلك أثناء رحلة تنزه، وقد ساعدها شريكها في الولادة بسبب سوء الأحوال الجوية الذي منع وصول فرق الإنقاذ.

الطرقات المزدحمة

في نانت عام 2014، وجد والدان نفسيهما عالقين في ازدحام مروري نتيجة مباراة كرة قدم، فولدت طفلتهما على جانب الطريق. أثارت القصة تعاطف نادي نانت، الذي قرر تقديم هدايا خاصة للطفلة وعائلتها تكريماً لهذا الحدث الفريد.

أماكن استثنائية أخرى

في مدرسة شمال رين، وضعت سيدة مولودها في غرفة الملابس بمساعدة طبيبة تصادف وجودها في المكان. وفي آب/ أغسطس 2023، شهدت رحلة جوية إلى المارتينيك ولادة طفل على متن الطائرة، بمساعدة ركاب من الطاقم الطبي.