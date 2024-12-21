الفلسطينيون في خان يونس ينتظرون ساعات للحصول على وجبة يومية وسط القيود الإسرائيلية

فتاة فلسطينية تكافح من أجل الحصول على الطعام في مركز توزيع في خان يونس، قطاع غزة، الجمعة، 20 ديسمبر 2024
فتاة فلسطينية تكافح من أجل الحصول على الطعام في مركز توزيع في خان يونس، قطاع غزة، الجمعة، 20 ديسمبر 2024 حقوق النشر  Abdel Kareem Hana/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
انتظر العشرات من الفلسطينيين النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في طوابير طويلة أمام مطبخ خيري للحصول على وجبة يومية، في وقت تواجه فيه المنطقة قيودًا شديدة على دخول المساعدات.

أظهرت لقطات حشودًا كبيرة من الناس، بينهم أطفال يبكون، وهم يتزاحمون لحمل قدورهم في محاولة يائسة للحصول على أي كمية من الأرز، الذي يُعتبر الطعام الوحيد المتاح في المطبخ الخيري.

وفي مشهد مؤلم، كان الأطفال يستخدمون أيديهم لالتقاط ما تبقى من الأرز في الأواني الفارغة جانبًا، في محاولة لإطعام أنفسهم.

يقول ياسين خضر، النازح من رفح، إنه يهرب يوميًا من خيمته حتى لا يضطر إلى مواجهة أسئلة أطفاله عن رغيف الخبز. وأضاف أنه لا يزال ينتظر الدقيق من الأونروا، ولكن ارتفاع سعره، إذ وصل الكيلو إلى 100 شيكل، يجعل تأمينه أمرًا صعبًا.

نساء وفتيات فلسطينيات يكافحن للوصول إلى الطعام في مركز توزيع في خان يونس، قطاع غزة، الجمعة، 20 ديسمبر 2024 Abdel Kareem Hana/AP
من جانبها، قالت إعتدال صالحة، وهي امرأة نازحة من المنطقة نفسها، إنها لم تحصل على الدقيق منذ أكثر من شهرين. وأوضحت أنها تذهب يوميًا إلى الجمعيات الخيرية في الساعة السادسة صباحًا، لكنها لم تحصل على أي مساعدات غذائية.

نساء وفتيات فلسطينيات يكافحن للوصول إلى الطعام في مركز توزيع في خان يونس، قطاع غزة، الجمعة، 20 ديسمبر 2024 Abdel Kareem Hana/ AP

وكانت الوكالة الأممية قد أشارت إلى أن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، بالإضافة إلى انهيار النظام القانوني في القطاع، جعل من الصعب وصول قوافل المساعدات إلى الفلسطينيين النازحين.

المصادر الإضافية • أب

