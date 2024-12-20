إصابة شاب بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة في ريف درعا السورية

رجل سوري يلوح بعلم أبيض أثناء اقترابه من جنود إسرائيليين حيث أقاموا موقعهم الجديد في قاعدة عسكرية سورية مهجورة، في المعرة، 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 حقوق النشر  AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
أُصيب شاب سوري اليوم الجمعة في قرية معرية بريف درعا إثر تعرضه لنيران الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة شعبية نُظمت للمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الجيش الإسرائيلي تمركز في ثكنة الجزيرة وأطلق النار بشكل مباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة الشاب في قدميه. كما أن الشاب ينحدر من قرية كوبا في منطقة حوض اليرموك، وقد تم نقله إلى مستشفى مدينة طفس لتلقي العلاج.

وتأتي هذه المظاهرة في سياق رد فعل شعبي على التوغل الإسرائيلي الأخير في الأراضي السورية.

Related

وأفاد المرصد بأن القوات الإسرائيلية قد دخلت إلى عمق 9 كيلومترات في ريف درعا، وتوغلت في عدة مناطق تشمل قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية الأردنية، حيث تمركزت في مواقع إستراتيجية بعد توجيه تحذيرات للسكان بتسليم أسلحتهم.

كما أوضح أن الجيش توغل في محيط قرية صيدا، الواقعة عند الحدود بين محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرًا هذه التحركات اختراقًا جديدًا للمنطقة الجنوبية في سوريا.

مواضيع إضافية

الفلسطينيون في خان يونس ينتظرون ساعات للحصول على وجبة يومية وسط القيود الإسرائيلية

بعد الإطاحة بالأسد.. تركيا تنهي عقدا من القطيعة الدبلوماسية وتعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا

نعيم قاسم: الشعب السوري صاحب القرار وأحداث سوريا لن تؤثر على لبنان