إصابة شاب بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة في ريف درعا السورية

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الجيش الإسرائيلي تمركز في ثكنة الجزيرة وأطلق النار بشكل مباشر على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة الشاب في قدميه. كما أن الشاب ينحدر من قرية كوبا في منطقة حوض اليرموك، وقد تم نقله إلى مستشفى مدينة طفس لتلقي العلاج.

وتأتي هذه المظاهرة في سياق رد فعل شعبي على التوغل الإسرائيلي الأخير في الأراضي السورية.

وأفاد المرصد بأن القوات الإسرائيلية قد دخلت إلى عمق 9 كيلومترات في ريف درعا، وتوغلت في عدة مناطق تشمل قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية الأردنية، حيث تمركزت في مواقع إستراتيجية بعد توجيه تحذيرات للسكان بتسليم أسلحتهم.

كما أوضح أن الجيش توغل في محيط قرية صيدا، الواقعة عند الحدود بين محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرًا هذه التحركات اختراقًا جديدًا للمنطقة الجنوبية في سوريا.