المخابرات الكورية الجنوبية: مقتل الجندي الكوري الشمالي الأسير في أوكرانيا متأثرا بإصابته

وقد أفادت المخابرات الكورية الجنوبية بأنها تلقت معلومات عن عملية الأسر "من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها في الوقت الفعلي"، دون تحديد هوية هذه الدول.

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وتشير التقديرات الاستخباراتية الأمريكية والأوكرانية والكورية الجنوبية إلى وجود ما بين 11 إلى 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا، شارك بعضهم بالفعل في العمليات القتالية إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك.

وتقدر أوكرانيا مقتل وإصابة أكثر من 3 آلاف جندي كوري شمالي في كورسك، بينما أفاد مسؤول أمريكي كبير بسقوط "عدة مئات" من القتلى والجرحى في المنطقة منذ أكتوبر الماضي. وذكر مصدر كوري جنوبي، نقلاً عن وكالة المخابرات في بلاده، أن نحو 100 جندي كوري شمالي لقوا حتفهم وأصيب ما يقارب الألف آخرين منذ نشرهم في كورسك.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو وبيونغ يانغ لم تعترفا رسمياً بوجود قوات كورية شمالية في روسيا. واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بمحاولة التستر على مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في ساحة المعركة، حيث أفادت القوات الأوكرانية بالعثور على وثائق هوية عسكرية مزورة تحمل أسماء وأماكن ولادة روسية مع ثلاثة جنود كوريين شماليين قتلوا في كورسك.

وفي سياق متصل، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم الجمعة، أكد فيها استمرار البلدين في تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعاها في يونيو، والتي تتضمن اتفاقية دفاع مشترك، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية في البلدين.