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المخابرات الكورية الجنوبية: مقتل الجندي الكوري الشمالي الأسير في أوكرانيا متأثرا بإصابته

جنود كوريون شماليون خلال عرض عسكري جماهيري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغيانغ 15 أبريل/نيسان 2012
جنود كوريون شماليون خلال عرض عسكري جماهيري في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغيانغ 15 أبريل/نيسان 2012 حقوق النشر  AP Photo/Ng Han Guan, File
حقوق النشر AP Photo/Ng Han Guan, File
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلنت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة مقتل جندي كوري شمالي متأثراً بجروحه بعد أسره من قبل القوات الأوكرانية أثناء مشاركته في القتال إلى جانب القوات الروسية، وفقاً لما أوردته وكالة يونهاب للأنباء.

وقد أفادت المخابرات الكورية الجنوبية بأنها تلقت معلومات عن عملية الأسر "من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها في الوقت الفعلي"، دون تحديد هوية هذه الدول.

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وتشير التقديرات الاستخباراتية الأمريكية والأوكرانية والكورية الجنوبية إلى وجود ما بين 11 إلى 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا، شارك بعضهم بالفعل في العمليات القتالية إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك.

وتقدر أوكرانيا مقتل وإصابة أكثر من 3 آلاف جندي كوري شمالي في كورسك، بينما أفاد مسؤول أمريكي كبير بسقوط "عدة مئات" من القتلى والجرحى في المنطقة منذ أكتوبر الماضي. وذكر مصدر كوري جنوبي، نقلاً عن وكالة المخابرات في بلاده، أن نحو 100 جندي كوري شمالي لقوا حتفهم وأصيب ما يقارب الألف آخرين منذ نشرهم في كورسك.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو وبيونغ يانغ لم تعترفا رسمياً بوجود قوات كورية شمالية في روسيا. واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بمحاولة التستر على مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في ساحة المعركة، حيث أفادت القوات الأوكرانية بالعثور على وثائق هوية عسكرية مزورة تحمل أسماء وأماكن ولادة روسية مع ثلاثة جنود كوريين شماليين قتلوا في كورسك.

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