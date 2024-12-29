هل تحتار في الرد على معايدات رأس السنة؟ إليك الدليل الشامل لكتابتها على واتساب

لا داعي هذه السنة للدخول إلى غوغل والبحث عن أفضل العبارات وأجملها لمعايدة الحبيب أو الصديق أو حتى مديرك في العمل لتملقه، ولن تحتاج كذلك للاتصال بصديقك الذي يجيد الكتابة للطلب منه بأن يكتب لك نصًا حميمًا يمكن أن تنقذ به إحدى علاقاتك، لانك ستجد في هذا التقرير، دليلك الشامل للعثور على الرسالة المثالية على تطبيق واتساب لكل شخص مميز في حياتك.

في البداية، يهمنا أن نذكرك بمجموعة من النصائح الشاملة التي حبذا لو تتبعها، لتكون مميزًا في تهنئتك، وتترك بصمة في قلب من تريد معايدته، فلا تمرّ رسالتك مرور الكرام.

نصائح لإرسال رسائلك للعام الجديد

إضافة طابع شخصي على الرسالة: حبذا لو تذكر اسم المستلم حتى يشعر بأنك خصصت وقتًا لتكتب له معايدة لطيفة، لكن انتبه من أن تختلط عليك الأسماء! تجنب إعادة توجيه الرسالة نفسها إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك: من الامور التي تدفع بعض الأشخاص لتنجب الرد على المعايدات هو أنهم لا يشعرون بأنهم المقصودون فيها، لذلك لا تقم هذه السنة بإرسال نص موحد للجميع، أرجوك. جدولة أو تحضير الرسائل المهمة مسبقا: قم بوضع قائمة بالأشخاص المهمين الذين ترغب بمعايدتهم هذه السنة حتى لا تنسى. مراعاة اختلاف الأوقات الزمنية: طبعا إذا كان لديك معارف "دوليين". الرد بطريقة ملائمة لطبيعة الرسالة التي تتلقاها: وازن عواطفك.. حتى لا يخطئ أحد فهمك! لا بأس بأن تحفظ بعض العبارات أو الرسائل الخاصة التي تتلقاها.

متى تبعث برسالة التهنئة؟

يستحسن أن تهنئ زملائك في العمل بحلول العام الجديد في صباح 31 ديسمبر/ كانون الأول، وتترك الرسائل النصية المسائية للأهل والأصدقاء المقربين.

وفي حال تلقيك لكمية كبيرة من الرسائل، رد على المقربين ليلًا وتفرغ صباح اليوم التالي للرد على بقية الأشخاص.

الرسائل الرسمية للعمل

يجب أن تحافظ على نبرة مهنية أثناء تمنياتك الطبية لزملائك أو رؤسائك أو العملاء الذين تتواصل معهم، وفيما يلي أفضل العبارات التي يمكن استعمالها مع هذه الفئة.

أتمنى أن يكون العام المقبل مليئًا بالنجاحات المهنية والشخصية، سنة سعيدة! بالنيابة عن فريق العمل بأسره، نتمنى لكم نهاية عام سعيدة، وأن يكون عام 2025 مليئًا بالفرص الجديدة والنجاحات المتواصلة. كل عام وأنتم بخير! أشكركم على ثقتكم طيلة السنة. وأتمنى لكم عامًا جديدًا مزدهرًا، مليئًا بالمشاريع الناجحة والأهداف المحققة. عسى أن يجلب هذا العام الحظ والتوفيق لتحقيق جميع أهدافنا المهنية. عام 2025 سعيد ومزدهر! دعونا نحتفل بإنجازاتنا الماضية ونستعد لخوض غمار تحديات جديدة. أتمنى لكم عامًا مليئًا بالنجاح.

رسائل عاطفية للعائلة

تستحق عائلاتنا أن نعبر لهم عن مشاعرنا الدافئة، وقد تكون المناسبات فرصة لقول ما نخجل من التعبير عنه في باقي أيامنا.

عائلتي العزيزة، شكرًا على حبكم ودعكم خلال هذه السنة وسابقاتها، وأتمنى أن نبقى مجموعين كما نحن دائمًا، وأن يمن العام الجديد علينا بلحظات لا تنسى من الحب والسعادة، أحبكم! ❤️

إلى عائلتي الجميلة، أنتم أعظم نعمة لي. أتمنى أن يأتي علينا هذا العام بالمزيد من الخير والدفء واللحظات الجميلة، عام 2025 سعيد! 🫂

أشكركم لأنكم ملجأي وقوتي. أتمنى أن نبقى ملتحمين دائمًا، نحتفل بالحياة والحب الذي يجمعنا. ✨

لعائلتي التي تجعل مشقات الحياة أسهل وأخف.. عسى أن يحيطنا عام 2025 بلحظات مميزة ومناسبات تفرح القلب. 🎊

في هذا العام الجديد، جلّ ما أتمناه أن أبقى بقربكم، كل عام وأنتم بخير وأمان🎆

رسائل مضحكة للأصدقاء

مع أصداقئنا يمكننا أن نكون أكثر عفوية، وأن نبتعد قليلًا عن الدراما!

أتمنى أن هذه السنة أن نكثر من مشاويرنا.. وأن نحسن اختيار الطقس فيها! عام جديد سعيد يا أصدقائي! 🎉

الإصدار الجديد من العام الجديد متاح.. أرسل قلبًا إن كنت تريد التثبيت! 🚀

فليكن عام 2025 عام المغامرات وصور السيلفي الممتازة! عام جديد سعيد يا صديقي! 📸

تحذير! تم اكتشاف فيروس يسمى 2025. الآثار الجانبية: المزيد من المرح والنجاح والأوقات الجيدة. 🦠

قراري لعام 2025 هو أن أبقى رائعًا كما كنت في عام 2024.... وأن يكون لدي المزيد من الأعذار للاحتفال معكم! 🥳

رسائل رومانسية لشريك حياتك

يجب عليك أن تحسن اختيار عبارات حميمة لشريكك، خاصة إن كنتما في بلدين أو منطقتين مختلفتين

أتمنى أن يجدنا هذا العام الجديد أقرب من أي وقت مضى. شكراً لكونك أنت، أحبك ❤️

365 يومًا جديدًا لأحبك أكثر ونبني أحلامنا سويًا. 2025 سعيدًا يا حبيبي! 💑

كل لحظة معك هي مغامرة جديدة، عام 2025 سعيد يا حبيبي! أنا سعيد/ة لأن أمامي عام جديد لأخبرك فيه كم أحبك💖.

أنت أفضل هدية لي. أتمنى أن يجلب لنا عام 2025 المزيد من الحب والقرب واللحظات الساحرة💫.

رسائل لمجموعات الواتساب

وفيما يلي رسائل قد تكون مناسبة لإرسالها لمجموعات الواتساب

أعزائي، أتمنى لكم سنة طيبة، تروني فيها اكثر مثلا! 👨‍👩‍👦‍👦

أعزائي أفراد المجموعة! ممتن لوجودكم في حياتي🤗

عام 2025 سعيد لأفضل مجموعة على واتساب! نطالب بإكثار النكت وتخفيف الدراما😄.

دليل استخدام الرموز التعبيرية في رسائلك

استخدام الرموز التعبيرية "إموجيز" في الرسالة سيعطيها طابعًا جذابًا، وسيجعل وقعها أفضل، لكن إذا كنت محتارًا في استعمال الرمز المناسب، يمكن الإطلاع على هذه القائمة، ويكفي استعمال 2-3 رمز تعبيري في كل رسالة

احتفال وعطلة:

🎉 العيد.

🎊 قصاصات الورق الملون

🎆 الألعاب النارية

🥂 النخب

🍾 الشمبانيا

الحب والمودة

❤️ قلب أحمر ❤️

💖 قلب متلألئ

🫂 عناق

💑 زوجان بقلب

👨‍👩‍👦‍👦 الأسرة

الحظ والازدهار

✨ نجوم لامعة

🌟 نجمة

💫 البريق

للتحفيز

💪 القوة

🎯 ديانا

🚀 صاروخ

⭐ نجمة

وفي الختام، تذكر ن أهم شيء ليس طول الرسالة، بل صدقها وكونها مميزة.

من فريق "يورونيوز"، نتمنى لكم عاماً جديداً سعيداً 2025.