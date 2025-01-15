Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطرح خطة لجعل السجائر غير مسببة للإدمان.. لكن مصيرها بيد ترامب

رجل يحمل سيجارة مشتعلة أثناء تدخينه في سان فرانسيسكو، الأربعاء 2 ديسمبر 2020.
رجل يحمل سيجارة مشتعلة أثناء تدخينه في سان فرانسيسكو، الأربعاء 2 ديسمبر 2020. حقوق النشر  Jeff Chiu/2020 AP
حقوق النشر Jeff Chiu/2020 AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن خطة طموحة تهدف إلى الحد من إدمان السجائر عبر تقليل نسبة النيكوتين فيها، وهو اقتراح طالما دعت إليه جماعات مكافحة التدخين، لكنه يواجه عقبات قد تؤخر تنفيذه لفترة طويلة.

جاء هذا الاقتراح من إدارة الغذاء والدواء (FDA) في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، مما يقلل من احتمالية تنفيذه الفعلي، ولم يعلق الرئيس المنتخب دونالد ترامب أو مرشحوه لمناصب صحية على هذه الخطة، على الرغم من أن جهودًا مماثلة قادها سكوت غوتليب، مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق، تم تأجيلها خلال ولاية ترامب الأولى.

وإذا تمت الموافقة على الخطة، فمن المتوقع أن تواجه معارضة قوية من شركات التبغ الكبرى مثل رينولدز أمريكان وألتريا، والتي قد تلجأ إلى القضاء لتأخير التنفيذ، وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أن تقليل النيكوتين قد يساعد حوالي 13 مليون مدخن على الإقلاع عن التدخين خلال عام واحد، كما قد يمنع 48 مليون شاب من البدء في التدخين.

ووفقًا للخطة، سيتم تحديد مستوى النيكوتين بحيث لا يعود قادرًا على خلق الإدمان أو الحفاظ عليه. وتؤيد جماعات مكافحة التدخين هذه الفكرة بشدة، إذ حث روبرت فرانسيس كينيدي، مرشح ترامب لمنصب وزير الصحة، على دعم الخطة إذا تم تأكيد تعيينه.

ويعد التدخين سببًا رئيسيًا لأكثر من 480 ألف حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة بسبب السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض أخرى مرتبطة بالتبغ.

وترجع فكرة الحد من النيكوتين إلى الصلاحيات الواسعة التي منحها الكونغرس لإدارة الغذاء والدواء في عام 2009 لتنظيم صناعة التبغ. ومع ذلك، واجهت الجهود السابقة للوكالة معارضة قضائية من شركات التبغ، بما في ذلك محاولات إضافة تحذيرات مصورة على علب السجائر.

المصادر الإضافية • أب

