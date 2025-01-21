Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
سلوفينيا: حادثة منجم مأساوية تُسفر عن قتيل ومفقودين والسلطات تفتح تحقيقًا

عامل منجم يقف في أحد أعمدة منجم الفحم CSM في ستونافا، جمهورية التشيك، الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
عامل منجم يقف في أحد أعمدة منجم الفحم CSM في ستونافا، جمهورية التشيك، الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز مع Estelle Nilsson-Julien
نشرت في
شارك
لقي عامل مصرعه، فيما فُقد أثر اثنين آخرين في سلوفينيا، إثر غمر المياه لمنجم فحم تابع لمجموعة "سلوفينسكي إليكترارني" الحكومية.

وقال ماركو مافيتش، مدير المنجم، لوكالة الأنباء السلوفينية، الثلاثاء، إن احتمالات بقاء عاملي المنجم المفقودين على قيد الحياة باتت ضئيلة.

ومساء الاثنين، تدفقت المياه إلى المنجم القريب من بلدة فيلينيه، وارتفع منسوبها بسرعة وتراكمت الرواسب الطينية، مما أعاق عمليات الإغاثة.

وحتى الآن، لم يتضح سبب الحادث، إلا أن الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار دعت بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق شامل "لتجنب وقوع مآسٍ مماثلة في المستقبل، ولضمان سلامة جميع عمال المناجم".

وفي حادث مشابه عام 2003، لقي اثنان من عمال المناجم مصرعهما في انهيار أحد الأعمدة في البلدة نفسها.

يُذكر أن منجم بريموجوفنيك فيلينيه يُعد مسؤولًا عن تزويد محطة شوشتاني، المحطة الوحيدة التي تولّد الطاقة باستخدام الفحم في البلاد.

