سلوفينيا: حادثة منجم مأساوية تُسفر عن قتيل ومفقودين والسلطات تفتح تحقيقًا

وقال ماركو مافيتش، مدير المنجم، لوكالة الأنباء السلوفينية، الثلاثاء، إن احتمالات بقاء عاملي المنجم المفقودين على قيد الحياة باتت ضئيلة.

ومساء الاثنين، تدفقت المياه إلى المنجم القريب من بلدة فيلينيه، وارتفع منسوبها بسرعة وتراكمت الرواسب الطينية، مما أعاق عمليات الإغاثة.

وحتى الآن، لم يتضح سبب الحادث، إلا أن الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار دعت بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق شامل "لتجنب وقوع مآسٍ مماثلة في المستقبل، ولضمان سلامة جميع عمال المناجم".

وفي حادث مشابه عام 2003، لقي اثنان من عمال المناجم مصرعهما في انهيار أحد الأعمدة في البلدة نفسها.

يُذكر أن منجم بريموجوفنيك فيلينيه يُعد مسؤولًا عن تزويد محطة شوشتاني، المحطة الوحيدة التي تولّد الطاقة باستخدام الفحم في البلاد.