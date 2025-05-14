Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الأرجنتين تفرض سياسات هجرة أكثر صرامة: ترحيل المدانين وقيود على الجنسية ورسوم جديدة

علم الأرجنتين يرفرف بمدينة روساريو، يوم الأربعاء، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
علم الأرجنتين يرفرف بمدينة روساريو، يوم الأربعاء، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. حقوق النشر  Natacha Pisarenko/ AP
حقوق النشر Natacha Pisarenko/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

أعلن مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يوم الأربعاء، أن الحكومة أقرت مرسومًا جديدًا يقضي بتشديد شروط دخول وإقامة الأجانب في البلاد، في إطار سياسة تهدف إلى "الحد من إساءة استخدام الخدمات العامة من قبل من يدخلون البلاد بشكل غير قانوني أو يحملون سجلات جنائية".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب ميلي، فإن الإجراءات الجديدة تمنع دخول أي أجنبي سبق أن صدر بحقه حكم بالإدانة الجنائية.

اعلان
اعلان

كما تقضي السياسات الجديدة بترحيل أي شخص يرتكب جريمة داخل الأراضي الأرجنتينية، بغض النظر عن طبيعة الحكم القضائي الصادر بحقه. ويشمل المرسوم أيضًا المدانين بعقوبات تقل عن خمس سنوات، والذين لم تكن القوانين السابقة تشملهم بإجراءات الترحيل أو المنع من الدخول.

خدمات الصحة والتعليم

ينص المرسوم على أن الأجانب الذين يدخلون الأرجنتين بصفة عابرة أو مؤقتة، أو من دون صفة نظامية، سيتحملون نفقات الخدمات الصحية، كما يُلزمون بتقديم ما يثبت حيازتهم لتأمين صحي ساري المفعول.

أما في ما يتعلق بالتعليم، فقد منحت الحكومة الجامعات الوطنية صلاحية فرض رسوم على المقيمين المؤقتين لقاء الخدمات التعليمية التي كانت تُقدَّم مجانًا للمواطنين والمقيمين الدائمين.

في المقابل، سيبقى التعليم الابتدائي والثانوي مجانيًا لجميع المقيمين، انسجامًا مع المادة 20 من الدستور الوطني.

تشديد شروط الحصول على الجنسية والإقامة

شدد المرسوم كذلك معايير الحصول على بطاقة الجنسية، إذ بات يشترط أن يكون طالب الجنسية قد أقام في البلاد بشكل متواصل لمدة لا تقل عن عامين، وأن يتمكن من إثبات قيامه باستثمار كبير.

كما يتوجب على المتقدمين للحصول على إقامة دائمة تقديم ما يثبت امتلاكهم وسائل دعم مالي كافية، وعدم وجود سجل جنائي بحقهم.

Related

لا حماية خارج القانون

في تبريره للإجراءات الجديدة، أكد مكتب ميلي أن الهدف منها حماية أموال دافعي الضرائب ومنع استفادة من لا يساهم في النظام من المزايا العامة، مشددًا على أن الحكومة عازمة على ضمان توجيه الموارد لصالح المواطنين والمقيمين النظاميين.

واختتم البيان برسالة حازمة تعبّر عن التوجه الرسمي الجديد: "فليعلم كل من يرغب في العيش على أرض الأرجنتين أنه في هذا البلد، ضمن القانون، كل شيء؛ وخارج القانون، لا شيء".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟

الأرجنتين تحيي الذكرى 49 للانقلاب العسكري وسط أجواء مشحونة سياسيا

الأرجنتين تفرض سياسات هجرة أكثر صرامة: ترحيل المدانين وقيود على الجنسية ورسوم جديدة