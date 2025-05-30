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حماس تشيد بقرار برشلونة قطع جميع العلاقات مع إسرائيل ومطالبتها بوقف إطلاق النار

ملف - في هذه الصورة التي التقطت يوم الأحد 20 أغسطس/آب 2017، كنيسة العائلة المقدسة في برشلونة.
ملف - في هذه الصورة التي التقطت يوم الأحد 20 أغسطس/آب 2017، كنيسة العائلة المقدسة في برشلونة. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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كان لدى مدينة برشلونة اتفاقية صداقة وتعاون تنظم العلاقات مع تل أبيب-يافا والعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.

أشادت حماس بقرار مدينة برشلونة الإسبانية قطع جميع أشكال التواصل مع أبيب داعية أطرافا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

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وقالت الحركة في بيان: "نثمن قرار مجلس بلدية برشلونة قطع العلاقات مع حكومة الاحتلال وتعليق اتفاق الصداقة مع بلدية تل أبيب". ودعت حماس دول العالم إلى تفعيل مقاطعة إسرائيل ومحاسبتها على ما تفعله في غزة من "مجازر وتجويع" بحق الشعب الفلسطيني وفق تعبيرها.

كان مجلس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية قد قرر قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل بسبب الاعتداءات على السكان الفلسطينيين، وذلك من خلال إعلان يطالب فيه بـ "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" وكذلك إلغاء حظر دخول المساعدات الإنسانية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن الإعلان الذي قدمته الكتلة المؤلفة من الاشتراكيين والبلديات، وصوت ضده الحزب الشعبي (يمين محافظ) وفوكس (يمين متطرف) وامتناع حزب جونسكس برشلونة عن التصويت، يعبر عن رفض وإدانة اعتداءات دولة إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين والتهجير القسري لسكان القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، حث مجلس بلدية برشلونة على ضمان ألا يستقبل معرض المدينة أجنحة تمثل الحكومة الإسرائيلية أو شركات الأسلحة أو غيرها من القطاعات التي "تتربح من الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري والاستعمار للشعب الفلسطيني".

ويتضمن الإعلان إجراءً بقطع اتفاقية الصداقة والتعاون التي تنظم العلاقة مع مدينة تل أبيب - يافا، وكذلك العلاقات المؤسساتية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، "إلى أن تتم العودة لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

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رئيس بلدية برشلونة: "غزة ملك للفلسطينيين"

وقال رئيس البلدية: "ستضمن المدينة الإسبانية الشهيرة أنه لن تكون هناك أي علاقة للبلدية مع الشركات الخاصة التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية". كما ستضمن عاصمة كاتالونيا عدم وجود أي علاقة بلدية مع الشركات الخاصة التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تم تحديدها في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما ستتخذ تدابير لمنع السفن المتورطة في الاتجار بالأسلحة مع إسرائيل من التوقف في ميناء برشلونة.

ومن المرتقب أن يحث مجلس مدينة برشلونة مجلس النواب الإسباني على المضي قدمًا في مناقشة مشروع القانون للموافقة على فرض حظر أسلحة عاجل على دولة إسرائيل. كما سيحث المجلس الحكومتين الإسبانية والكتالونية على الضغط على إسرائيل لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وتتعهد برشلونة بمواصلة العمل مع الأونروا لإيصال المساعدات الإنسانية وإقامة تعاون مباشر للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني إن مستويات "الدمار والقسوة" التي تتسم بها الهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة و"مدى معاناة" السكان بسبب العدوان و"القتل الجماعي والعشوائي" تجعل من المستحيل استمرار أي علاقة بين المدينة الإسبانية وإسرائيل، وقال كولبوني أن برشلونة بهذا الإعلان تؤكد أن "غزة ملك للفلسطينيين، إنها أرض الفلسطينيين".

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