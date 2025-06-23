زواج جيف بيزوس في البندقية يثير الغضب ولافتة تقول: "استأجرت المدينة فيجب أن تدفع"

في خطوة احتجاجية رمزية، نصّب نشطاء من منظمة منظمة السلام الأخضر الإيطالية "غرينبيس" والمجموعة البريطانية "الجميع يكره إيلون"، يوم الاثنين، لافتة ضخمة تغطي مساحة 400 متر مربع في ساحة سان ماركو التاريخية وسط مدينة البندقية السياحية.

اعلان اعلان

وحملت اللافتة رسالة واضحة وجازمة: "إذا كان بإمكانك استئجار البندقية لحفل زفافك، فبإمكانك دفع ضرائب أكثر" ، وذلك في إشارة مباشرة إلى الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذي من المتوقع أن يحتفل بزواجه قريباً في المدينة.

احتجاجاً على الاستغلال والآثار البيئية

جاء هذا التحرك الاحتجاجي قبل أيام قليلة من موعد الحدث المرتقب، والذي أثار جدلاً واسعاً بين النشطاء المحليين والمجتمع المدني، بسبب حجم التأثيرات المحتملة على البنية التحتية والبيئة والسكان المحليين.

واعتبرت منظمة غرينبيس أن بيزوس يمثل رمزاً لنظام اقتصادي يُغذي الانهيار البيئي والاجتماعي، مشيرة إلى أن استضافة حدث بهذا الحجم في مدينة تعاني من السياحة المفرطة، يُعدّ مثالاً صارخاً على خصخصة واستغلال المواقع العامة من قبل فئة الأثرياء، دون مراعاة تأثير ذلك على المجتمع المحلي.

سفينة غرينبيس في البندقية تدعم الحملة

وفي موازاة ذلك، تتواجد حالياً سفينة غرينبيس "Arctic Sunrise" في ميناء البندقية، حيث تنظم فعاليات توعوية حول أهمية الطاقة المتجددة وتدعو إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يتعارض مع البصمة الكربونية الكبيرة التي سيتركها الحدث بحسب التقديرات.

وأشارت التقارير إلى أن عدداً كبيراً من المدعوين إلى حفل الزفاف من المتوقع أن يصلوا إلى البندقية عبر طائرات خاصة، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية. كما ذكرت وسائل إعلام أن بيزوس حجز أسطولاً من القوارب التقليدية (الجندول) وسفن النقل المائي لتوفير التنقلات خلال فترة الحدث.

تحذيرات من تأثيرات الحدث على المدينة

من جانبهم، حذر المحتجون من أن الحجم الكبير للحدث قد يفاقم الضغوط القائمة على البنية التحتية في البندقية، والتي تعاني أصلاً من الأعباء الناتجة عن الزوار والسياحة الجماعية.

كما تم توزيع لافتات وملصقات في أنحاء المدينة تحمل رسائل تنتقد استخدام المواقع العامة كأراضٍ خاصة للأثرياء، وهدد المحتجون بمنع الوصول إلى بعض القنوات والشوارع الرئيسية خلال الحدث، لكنهم أكدوا أن جميع تحركاتهم ستكون سلمية وبدون اللجوء إلى العنف.

ليس ضد الزواج.. بل ضد الاستغلال

وقال المتحدث باسم المحتجين إن الهدف من هذه الاحتجاجات لا يتعلق بالزواج نفسه أو بشخص بيزوس، بل بما يرونه استغلالًا غير مبرر لمدينة تعاني من أعباء اقتصادية وبيئية ثقيلة ، مضيفاً: "المشكلة ليست في الزواج، بل في الرسالة الضمنية بأن المدن التاريخية يمكن استئجارها من قبل من يملكون المال، بينما يدفع السكان المحليون الثمن".

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الاحتجاجات العالمية التي تستهدف الأثرياء وأثر أنشطتهم على البيئة والمجتمعات المحلية، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لفرض ضرائب أعلى على أصحاب الثروات الضخمة وتشجيعهم على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والبيئية.