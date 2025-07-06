Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
وسط محبيه.. الدالاي لاما يحتفل بعيد ميلاده التسعين في المنفى

الزعيم الروحي التبتي الدالاي لاما
الزعيم الروحي التبتي الدالاي لاما حقوق النشر  Ashwini Bhatia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Ashwini Bhatia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
الدالاي لاما يحتفل بعيد ميلاده التسعين وسط حضور أتباع من حول العالم في دارامشالا، ويؤكد أن حياته للخدمة، ويُعلن نيته التجسد مجددًا بعد وفاته.

احتفل الزعيم الروحي للبوذية التبتية، الدالاي لاما، بعيد ميلاده التسعين يوم الأحد بحضور آلاف الأتباع الذين توافدوا على بلدة دارامشالا الواقعة في جبال الهيمالايا، حيث يقيم في المنفى منذ فراره من التبت عام 1959 إثر النزاع مع الحكم الصيني.

وخلال خطابه أمام حضور غفير ضم مئات الرهبان والراهبات البوذيين الذين ارتدوا ملابسهم التقليدية الحمراء وتحلّوا بالمطر الغزير ليشهدوا كلمته، أكد الدالاي لاما أن حياته لم تمضِ سُدى.

وقال وهو جالس على منصة المعبد: "عندما أفكر في حياتي، عندما أتأمل في حياتي، أرى أنني لم أضيع حياتي على الإطلاق"، وأضاف: "أعيش حياتي في خدمة الكائنات الأخرى".

ظهر الدالاي لاما، المعروف عالميًا باسم تينزين غياتسو، وهو يرتدي رداءً بوذيًا تقليديًا وألف حول عنقه لفافة صفراء، ورافقة مجموعة من الرهبان إلى فناء المعبد بينما كان الفنانون التبتيون يعزفون موسيقى الاحتفال باستخدام الطبول ومزمار القربة، فيما أدى كبار اللامات طقوس الضرب المتزامن على الصنج استقبالًا له.

وفي لحظة رمزية، رفع رئيس الحكومة التبتية المنتخبة ديمقراطيًا في المنفى، بينبا تسيرينغ، علم التبت الوطني خلال أداء النشيد الوطني، الذي أدته الفرقة الموسيقية المرافقة للمناسبة.

ويُعرف الدالاي لاما، وهو الراهب الرابع عشر الذي يحمل هذا اللقب، باعتباره تجسيدًا حيًا لإله الرحمة البوذي تشينريزيغ لدى ملايين البوذيين التبتيين، رغم أنه يصف نفسه دائمًا بأنَّه "راهب بوذي بسيط".

وشارك في الحفل المئات من الأتباع من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نجم هوليوود الشهير ريتشارد جير، الذي يُعد من أبرز المؤيدين للقضية التبتية على المستوى الدولي.

وجاءت احتفالات اليوم الأخير ضمن أسبوع كامل من المناسبات التي شارك فيها الدالاي لاما، حيث أعلن خلالها أنه يعتزم التجسد مرة أخرى بعد وفاته، مما وضع حدًا لسنوات من التكهنات حول ما إذا كان سيكون آخر من يحمل لقب "الدالاي لاما".

