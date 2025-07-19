إصابة 30 شخصا في حادث دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

أصيب 30 شخصاً في حادث اصطدام مروع وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، عندما اندفعت مركبة باتجاه حشد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون أمام نادٍ ليلي في شارع مزدحم بمدينة لوس أنجلوس.

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وبحسب بيان صادر عن إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات ومراكز الطوارئ المحلية لتلقي العلاج اللازم، مع إعلان حالة ثلاثة منهم حرجة جراء الإصابات التي تعرضوا لها على شارع سانتا مونيكا في منطقة هوليوود الشرقية.

وقال الكابتن آدم فان جيربين، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، لشبكة "إيه بي سي" إن الحادث وقع عندما اصطدمت المركبة بأشخاص كانوا ينتظرون في طابور لدخول النادي الليلي، قبل أن تواصل اندفاعها لتصيب شاحنة طعام من نوع "تاكو" ومنصة لخدمة صف السيارات.

وأشار إلى أن أحد المصابين عُثر عليه يعاني من إصابة بطلق ناري، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الواقعة.

وأكد أن الحادث قيد التحقيق من قبل شرطة لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن التحقيق سيكون واسعًا ويتضمن جوانب متعددة لتحديد ملابسات الحادث بدقة.