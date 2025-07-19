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إصابة 30 شخصا في حادث دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

اصطدام سيارة بحشد من الناس ينتظرون دخول ملهى ليلي على طول شارع مزدحم في لوس أنجلوس في وقت مبكر من يوم السبت 19 يوليو 2025
اصطدام سيارة بحشد من الناس ينتظرون دخول ملهى ليلي على طول شارع مزدحم في لوس أنجلوس في وقت مبكر من يوم السبت 19 يوليو 2025 حقوق النشر  Damian Dovarganes/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Damian Dovarganes/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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وقع حادث اصطدام مأساوي في لوس أنجلوس، صباح السبت، أدى إلى إصابة 30 شخصًا، بينهم 3 حالات حرجة، وسط تحقيقات مكثفة لتحديد ملابسات الحادث.

أصيب 30 شخصاً في حادث اصطدام مروع وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، عندما اندفعت مركبة باتجاه حشد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون أمام نادٍ ليلي في شارع مزدحم بمدينة لوس أنجلوس.

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وبحسب بيان صادر عن إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات ومراكز الطوارئ المحلية لتلقي العلاج اللازم، مع إعلان حالة ثلاثة منهم حرجة جراء الإصابات التي تعرضوا لها على شارع سانتا مونيكا في منطقة هوليوود الشرقية.

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وقال الكابتن آدم فان جيربين، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، لشبكة "إيه بي سي" إن الحادث وقع عندما اصطدمت المركبة بأشخاص كانوا ينتظرون في طابور لدخول النادي الليلي، قبل أن تواصل اندفاعها لتصيب شاحنة طعام من نوع "تاكو" ومنصة لخدمة صف السيارات.

وأشار إلى أن أحد المصابين عُثر عليه يعاني من إصابة بطلق ناري، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الواقعة.

وأكد أن الحادث قيد التحقيق من قبل شرطة لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن التحقيق سيكون واسعًا ويتضمن جوانب متعددة لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

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