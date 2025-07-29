Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

جزيرة كريت تشتعل: مظاهرات غاضبة في آغيوس نيكولاوس مع وصول سفينة تقل سياحًا إسرائيليين

السفينة السياحية "كراون آيريس" تغادر ميناء ليماسول الرئيسي في قبرص، يوم الخميس 19 يونيو 2025.
السفينة السياحية "كراون آيريس" تغادر ميناء ليماسول الرئيسي في قبرص، يوم الخميس 19 يونيو 2025. حقوق النشر  Petros Karadjias/ AP
حقوق النشر Petros Karadjias/ AP
بقلم: Ioannis Karagiorgas & يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

في ظل التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، تحوّلت وجهات سياحية في اليونان إلى ساحات احتجاج ضد وجود السفن التي تقل سياحًا إسرائيليين.

ما زالت سفينة CROWN IRIS، التي تقل مئات السياح الإسرائيليين، مثار توتر في الجزر اليونانية. فبعد جزيرتي سيروس ورودس، شهدت مدينة آغيوس نيكولاوس في جزيرة كريت تجمعًا احتجاجيًا دعمًا لفلسطين ومحاولة لمنع السفينة من الرسو.

ولكن، كما في رودس، اتُخذت تدابير أمنية مشددة في آغيوس نيكولاوس، حيث تصدّت فرق مكافحة الشغب للمتظاهرين لتأمين نزول السياح الإسرائيليين.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، اشتدت حدة التوتر، وتسبب استخدام الشرطة للمواد الكيميائية في امتعاض الزوار وتذمّر أصحاب المتاجر المحلية.

وقد سارع السياح الذين نزلوا وسط المدينة، خصوصًا في منطقة البحيرة، إلى مغادرة المكان.

في المقابل، عبّر أصحاب المتاجر في المنطقة ذاتها عن استيائهم الشديد من الأوضاع.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة كانت تحظى بمواكبة من قوارب خفر السواحل أثناء اقترابها، تحسّبًا لأي حادث أمني محتمل.

وسبق أن شهد أحد شواطئ العاصمة اليونانية أثينا حادثة اعتداء طالت سائحًا إسرائيليًا، يُشتبه في أن منفذها مهاجر سوري. ووفق المعلومات، فقد وقعت الحادثة في منطقة "بوليفار"، حيث اقترب المعتدي من مجموعة من السياح الإسرائيليين، قبل أن يعمد إلى مهاجمة أحدهم، متسببًا له بجروح في أذنه بعد أن قام بعضّها.

المصادر الإضافية • creta24.gr, fonien.gr

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل "ترفض" إعلان لندن عن اعتراف محتمل بدولة فلسطين

سائح إسرائيلي يتعرض للعض في اليونان على يد مهاجر سوري

إعادة ترتيب خلف الكواليس: أميركا تغيّر قيادة "مهمة غزة"