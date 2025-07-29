جزيرة كريت تشتعل: مظاهرات غاضبة في آغيوس نيكولاوس مع وصول سفينة تقل سياحًا إسرائيليين

ما زالت سفينة CROWN IRIS، التي تقل مئات السياح الإسرائيليين، مثار توتر في الجزر اليونانية. فبعد جزيرتي سيروس ورودس، شهدت مدينة آغيوس نيكولاوس في جزيرة كريت تجمعًا احتجاجيًا دعمًا لفلسطين ومحاولة لمنع السفينة من الرسو.

ولكن، كما في رودس، اتُخذت تدابير أمنية مشددة في آغيوس نيكولاوس، حيث تصدّت فرق مكافحة الشغب للمتظاهرين لتأمين نزول السياح الإسرائيليين.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، اشتدت حدة التوتر، وتسبب استخدام الشرطة للمواد الكيميائية في امتعاض الزوار وتذمّر أصحاب المتاجر المحلية.

وقد سارع السياح الذين نزلوا وسط المدينة، خصوصًا في منطقة البحيرة، إلى مغادرة المكان.

في المقابل، عبّر أصحاب المتاجر في المنطقة ذاتها عن استيائهم الشديد من الأوضاع.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة كانت تحظى بمواكبة من قوارب خفر السواحل أثناء اقترابها، تحسّبًا لأي حادث أمني محتمل.

وسبق أن شهد أحد شواطئ العاصمة اليونانية أثينا حادثة اعتداء طالت سائحًا إسرائيليًا، يُشتبه في أن منفذها مهاجر سوري. ووفق المعلومات، فقد وقعت الحادثة في منطقة "بوليفار"، حيث اقترب المعتدي من مجموعة من السياح الإسرائيليين، قبل أن يعمد إلى مهاجمة أحدهم، متسببًا له بجروح في أذنه بعد أن قام بعضّها.