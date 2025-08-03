زلزال بقوة 3.0 درجة يضرب نيويورك بعد أيام من فيضانات ناتجة عن عواصف شديدة

هزّ زلزال بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، ليلة السبت، منطقة نيويورك الحضرية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في حادثة تأتي بعد أيام قليلة من تأثر المنطقة بعواصف رعدية شديدة تسببت بفيضانات مفاجئة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في بلدة هاسبروك هايتس بولاية نيوجيرسي، على بعد أقل من 8 أميال (13 كيلومترًا) غرب حديقة سنترال بارك، وعلى عمق يقارب 6.2 ميل (10 كيلومترات).

وشعر السكان في مناطق متفرقة، من بينها حي بروكلين، بهزة خفيفة استمرت لفترة وجيزة، وصفها البعض بالاهتزاز اللحظي.

وسرعان ما انتشرت تغريدات وتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي من أشخاص أكدوا الشعور بالهزة، فيما نشر الحساب الرسمي لمبنى إمباير ستيت على منصة "إكس" رسالة طمأنة جاء فيها: "أنا بخير".

ويُعد هذا الزلزال أضعف من هزة أخرى بلغت قوتها 4.8 درجات ضربت تيوكسبري في نيوجيرسي في عام 2024، وتقع على مسافة أبعد قليلاً إلى الغرب من المدينة.

ووفق هيئة المسح الجيولوجي، فإن الزلازل بقوة 3.0 نادرًا ما تسبب أضرارًا، خاصة في منطقة الشمال الشرقي للولايات المتحدة، حيث تُعد مثل هذه الهزات نادرة نسبيًا. ولم ترد إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك عن تقارير فورية بأضرار أو إصابات.

وجاء الزلزال بعد أيام من تأثر المنطقة بعاصفة رعدية شديدة، الخميس، أدت إلى هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات مفاجئة على طول الساحل الشرقي. ففي نيويورك، غمرت مياه الفيضانات الشوارع ومحطات القطار خلال ساعة الذروة المسائية، ما اضطر المسافرين إلى عبور منصات مغمورة بالمياه في محطة غراند سنترال تيرمينال. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت المياه وهي تتدفق إلى داخل حافلات المدينة.

وتدخلت فرق الإطفاء لإجلاء ركاب قطار كان في طريقه إلى لونغ آيلاند، بينما تعطلت خدمات القطارات في لونغ آيلاند ونيوجيرسي. كما أوقفت شركة "أمتراك" حركة القطارات على الخط الواصل بين فيلادلفيا وويلمنغتون بسبب ارتفاع منسوب المياه فوق السكك الحديدية.

وأعلنت كل من مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي حالة الطوارئ في أعقاب تفاقم آثار العاصفة. وتسببت الفيضانات بتعطيل جزئي لحركة المترو والقطارات في منطقة نيويورك، لكن الخدمة عادت إلى طبيعتها صباح الجمعة، إلى جانب إعادة فتح عدد من الطرق التي كانت قد أُغلقت مساء الخميس بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما سُجّل تأخير أو إلغاء لعشرات الرحلات الجوية في مطارات نيويورك وبوسطن وواشنطن، فيما استمرت غالبية الرحلات وفق جدولها الزمني، بحسب موقع FlightAware.

إلى ذلك، انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل والمؤسسات على طول الساحل الشرقي صباح الجمعة، وفق بيانات موقع PowerOutage.us، حيث بلغ عدد المنازل المتأثرة نحو 5000 في نيويورك، و3800 في فرجينيا، و2500 في كل من ماريلاند وبنسلفانيا.