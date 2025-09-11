قمة عربية - إسلامية طارئة حول ضربة الدوحة.. وقطر تتهم نتنياهو بـ"قتل الأمل" وتلوّح بـ "ردّ جماعي"

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن الدوحة، ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر يوم الثلاثاء الماضي.

وانتقد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا محاولة اغتيال قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بأنها "عمل همجي".

وفي مقابلة حصرية مع شبكة "سي إن إن"، قال الشيخ محمد: "كنا نعتقد أننا نتعامل مع أشخاص متحضرين، وهذا ما نسعى إليه في تعاملاتنا. لكن ما فعله نتنياهو لا أجد له وصفًا سوى أنه عمل همجي".

وأضاف أن الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة "قضت على أي أمل" للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون في غزة.

"قتل الأمل"

وأوضح رئيس الوزراء القطري أنه التقى صباح يوم الهجوم مع أحد أسر الرهائن، حيث نقل رسالة عائلية إلى أسير إسرائيلي. وقال: "هؤلاء كانوا يعوّلون على الوساطة لوقف إطلاق النار، ولم يكن لديهم أي أمل آخر. ما فعله نتنياهو أمس قضى تمامًا على أي فرصة لهؤلاء الأسرى".

وصف الشيخ محمد الهجوم الإسرائيلي بأنه "إرهاب دولة"، وهو التعبير نفسه الذي استخدمه في مؤتمر صحافي سابق الثلاثاء، حيث بدا غاضبًا بشكل علني. وأضاف لشبكة "سي إن إن": "لا أجد كلمات تعبّر عن حجم غضبنا من مثل هذا الفعل.. نحن نشعر أننا تعرضنا للخيانة".

غموض بشأن مصير المفاوض الرئيسي

عند سؤاله عن مصير كبير مفاوضي حماس خليل الحيّة، الذي كان من بين المستهدفين بالهجوم، قال الشيخ محمد إنه "حتى الآن.. لا يوجد إعلان رسمي" حول وضعه. وكانت حماس قد أكدت مقتل خمسة من أعضائها، لكنها أشارت إلى أن الوفد التفاوضي نجا من محاولة الاغتيال.

كما أكد مقتل ضابط أمن قطري يبلغ من العمر 22 عامًا في الهجوم، لافتًا إلى أن السلطات ما زالت تتحقق مما إذا كان هناك مفقودون آخرون، مشيرًا إلى أن "قطريين آخرين في وضع بالغ الخطورة".

"إعادة تقييم" الوساطة

رغم إعلانه بعد الضربة مباشرة أن الدوحة لن تتراجع عن جهود الوساطة، إلا أن الشيخ محمد قال الأربعاء إن نتنياهو "قوّض أي فرصة للاستقرار والسلام"، مضيفًا: "كنت أعيد التفكير منذ أسابيع في مجمل العملية، وخلصت إلى أن نتنياهو كان يضيّع وقتنا، ولم يكن جادًا في أي شيء". ووصف المفاوضات الأخيرة بأنها "عديمة الجدوى"، مشيرًا إلى أن قطر "تعيد تقييم كل شيء" بخصوص مشاركتها في أي محادثات مستقبلية، وتناقش الأمر بشكل تفصيلي مع الولايات المتحدة.

دور واشنطن

قطر تُعدّ حليفًا رئيسيًا لواشنطن وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب لم يُبلّغ بالهجوم الإسرائيلي إلا قبيل وقوعه، ليس من إسرائيل وإنما من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين. وأضاف مسؤول آخر أن ترامب أوعز على الفور إلى مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لإطلاع الدوحة، نظرًا لعلاقته الطويلة مع المسؤولين القطريين.

ورغم أن ترامب لم يذهب إلى حد إدانة الضربة، قالت المتحدثة باسمه الثلاثاء إن الرئيس "قلق" من الهجوم. وأوضح الشيخ محمد أن واشنطن "عبّرت مرارًا عن دعمها لقطر"، مشيرًا إلى أنه يتابع مع المسؤولين الأميركيين "لمعرفة ما يمكن القيام به".

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت خلال عطلة نهاية الأسبوع إطارًا جديدًا لوقف إطلاق النار. وقال ترامب إن إسرائيل وافقت عليه، وإن "الوقت حان لكي تقبل حماس أيضًا". وبحسب "سي إن إن"، فإن رئيس الوزراء القطري حثّ الحركة على "الرد إيجابيًا" على المقترح في اجتماع بالدوحة، قبل أن تنفّذ إسرائيل ضربتها الجوية مساء الثلاثاء.

رد إقليمي مرتقب

أوضح الشيخ محمد أن بلاده تتوقع "ردًا جماعيًا" من المنطقة على الضربة الإسرائيلية، قائلاً: "هناك مشاورات جارية مع شركاء في المنطقة، وسيكون هناك رد مشترك. نأمل أن يكون ردًا فعّالًا يردع إسرائيل". وأضاف أن قمة عربية - إسلامية ستُعقد في الدوحة خلال الأيام المقبلة لبحث خطوات الرد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قطر لن تطلب من شركائها تبنّي موقف بعينه.