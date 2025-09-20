اليوم الـ715 للحرب على غزة: إسرائيل تكثّف هجماتها وحصيلة القتلى تتصاعد

دخلت حرب غزة، السبت، يومها الـ 715 مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة في شمالي القطاع التي تعرضت لقصف عنيف منذ الفجر، مع تسجيل حصيلة جديدة من القتلى والجرحى في مناطق عديدة في المدينة.
وشددّ الدفاع المدني في القطاع على أن "المدنيين بمدينة غزة يتعرضون لقصف عنيف بقذائف الدبابات الإسرائيلية وطائراتها وأحزمتها النارية".
وكانت وزارة الخارجية البرتغالية قد أعلنت أنها ستعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين يوم الأحد.
إلى ذلك، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، من انتقال المدنيين نحو جنوب القطاع عبر طريق صلاح الدين مشدداً على ضرورة المرور حصراً عبر شارع الرشيد البحري وفق قوله، وذلك مع استمرار تدفّق الآلاف نحو جنوب القطاع وقد قدّر جيش الدولة العبرية انتقال أكثر من 450 ألف فلسطيني منذ بدء الهجوم البري.
يوم الجمعة، أفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان، عن ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 440 شخصاً بينهم 147 طفلاً، بينما ارتفع عدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 65,174 قتيلاً و 166,071 مصاباً.
التغطية الحية:
بن غفير للقناة 14 العبرية: : حان الوقت لتفكيك السلطة الفلسطينية
غارة جوية إسرائيلية جديدة تضرب منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة
بيان مشترك صادر عن يائير لابيد، أفيغدور ليبرمان، غادي آيزنكوت ويائير غولان:
- قررنا تشكيل هيئة لوضع الخطوط العريضة للحكومة المقبلة
- سنضع خطوطا للخدمة العسكرية وهوية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وصهيونية
הודעה משותפת עם יו״ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו״ר ישר! רא״ל גדי איזנקוט ויו״ר הדמוקרטים יאיר גולן:— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 20, 2025
בפגישה שהסתיימה לפני מספר דקות סוכם שפורום ראשי המפלגות יהפוך לפורום קבוע כאשר הפגישה הבאה תתקיים מיד לאחר יום כיפור.
ראשי המפלגות מצפים כי נפתלי בנט ובני גנץ יצטרפו לפגישות…
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ننفي مزاعم إسرائيل باستهداف فرق الأمم المتحدة أو عرقلتها عن فتح مسار إنساني جديد جنوب القطاع
وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية تتصدر أولويات المملكة في مختلف المحافل
مسيرة تتجه نحو منزل نتنياهو في القدس للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن
القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة اليامون شمال غرب جنين وتعتقل شابًا فلسطينيًا
#شاهد | من اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون، غرب جنين. pic.twitter.com/yMmqAszAqb— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 20, 2025
صحيفة "يديعوت أحرونوت": مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين مناهضين للحكومة بعد اقتحامهم حفلاً لحزب الليكود
أكسيوس نقلاً عن مصدر: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر سيبحثان إنهاء الأزمة بين قطر وإسرائيل واستئناف المفاوضات
مئات المتظاهرين يقتحمون مبنى في "كفر سابا" خلال إقامة حفل لحزب "الليكود"
الجيش الإسرائيلي: الغارة الجوية على منطقة أرنون جنوب لبنان أسفرت عن مقتل عنصر من حزب الله
#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 20, 2025
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي.
🔸وكان العنصر الإرهابي انشغل بمحاولات جمع… pic.twitter.com/TW8MXdRXun
القناة 15 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني:
- رصد ظاهرة في الضفة الغربية تحاكي الحرب الدائرة في قطاع غزة
- مسلحون في الضفة يتابعون أساليب استهداف قواتنا في غزة ويحاولون تقليدها
- رصد محاولات لإطلاق صواريخ وتثبيت عبوات ناسفة على آليات عسكرية في الضفة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش سيدفع بـ8 سرايا إلى الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد واحتمال الاعتراف بدولة فلسطينية
جرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر: واشنطن قد تطرح مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس
"والا": 70 ألف جندي إسرائيلي يقاتلون داخل مدينة غزة
أفاد موقع "والا" العبري، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن نحو 70 ألف جندي يشاركون حالياً في القتال داخل مدينة غزة، مرجّحاً أن يرتفع هذا العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار العمليات العسكرية.
71 قتيلاً في غزة منذ فجر اليوم جراء القصف الإسرائيلي
ذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن 71 فلسطينياً قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر اليوم السبت، بينهم 56 في مدينة غزة.
آيزنكوت: اجتياح مدينة غزة "حماقة استراتيجية"
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، اعتبر أن "الدخول إلى مدينة غزة يمثل حماقة استراتيجية"، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة "لن تقود إلى حسم فوري مع حركة حماس".
وأضاف آيزنكوت أن "الجيش الإسرائيلي اليوم يعمل تحت قيادة غير مناسبة".
عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو وتتهمه بتغليب مصالحه السياسية
وجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة حكومته بـ"التضحية بأبنائنا لأسباب سياسية".
وقالت العائلات في بيان إن "نتنياهو يرسل الجنود لقتل إخوانهم في الأسر حفاظاً على منصبه"، مضيفة أن رئيس الوزراء "قرر إفشال أي صفقة لإعادة أبنائنا إلى الديار، فيما يبقى الشعب ضحية لسياساته".
61 قتيلاً في غزة منذ فجر اليوم
أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بأن 61 فلسطينياً قُتلوا جراء نيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، بينهم 49 في مدينة غزة.
الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لعمل قواته في مدينة غزة في إطار عملية "عربات جدعون 2"
#عاجل قوات جيش الدفاع تواصل تعميق الضربات للقدرات العسكرية لحماس في مدينة غزة وباقي أنحاء القطاع في اطار عملية عربات جدعون 2: تدمير فتحات أنفاق تحت الأرض وعبوات ناسفة والقضاء على خلايا إرهابية ومهاجمة نحو 100 هدف إرهابي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 20, 2025
⭕️تواصل قوات القيادة الجنوبية القتال ضد المنظمات الأرهابية… pic.twitter.com/dpzYIg6xds
حماس: تدمير المنشآت الطبية في غزة يهدف لدفع الأطباء إلى مغادرة المدينة
قالت حركة حماس إن استمرار القوات الإسرائيلية في تدمير ما تبقى من المنشآت الطبية في غزة يمثل "رسالة دموية" تهدف إلى دفع الأطباء لترك المدينة.
وأضافت الحركة أن أكثر من 1,700 من الكوادر الطبية قُتلوا منذ بدء الحرب، فيما لا يزال نحو 400 آخرين معتقلين، واعتبرت ذلك "جريمة حرب".
وطالبت حماس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما وصفته بالممارسات التي تستهدف القطاع الطبي والشعب الفلسطيني.
قصف عنيف على مدينة غزة
تعرضت المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة لقصف عنيف تخللته تفجيرات لعربات مفخخة، فيما ذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية فجّرت مباني سكنية في منطقة النفق شمال شرقي المدينة.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة إثر تعرضه للقنص في منطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
ارتفاع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن شخصين توفيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة الجوع وسوء التغذية، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 442 شخصاً بينهم 147 طفلاً.
وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 65,208 قتلى و166,271 مصاباً.
44 قتيلاً في غزة منذ فجر اليوم
قالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة إن 44 شخصاً قُتلوا جراء نيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 38 في مدينة غزة.
مدير عام وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء يواجه توقف بعض الخدمات الحيوية
أعلن المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن مجمع الشفاء الطبي سيعلن قريباً عن توقف بعض الخدمات الأساسية نتيجة النقص الحاد في الوقود.
وأضاف أن عائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير المجمع، قُتلت بينما كان على رأس عمله داخل المستشفى في مدينة غزة.
كما أوضح أن متوسط تكلفة نقل العائلة الواحدة من مدينة غزة يصل إلى نحو 7 آلاف دولار، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
39 قتيلاً في غزة منذ فجر اليوم
قالت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة إن 36 شخصاً قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 32 في مدينة غزة.
11 قتيلاً في غزة جراء القصف الإسرائيلي
أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 11 شخصًا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة في القطاع، معظمهم في مدينة غزة.
الخارجية البرتغالية: سنعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين يوم الأحد
وسائل إعلام فلسطينية: قتيلة ومصابون جراء استهداف من الطائرات الإسرائيلية المسيرة لفلسطينيين خلف المستشفى الاردني الميداني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة
وسائل إعلام فلسطينية: الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه منتظري المساعدات قرب محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
الدفاع المدني بغزة: المدنيون بمدينة غزة يتعرضون لقصف عنيف بقذائف الدبابات الإسرائيلية وطائراتها وأحزمتها النارية
قصف إسرائيلي عنيف وتفجير عربات مفخخة في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة
صورة نشرتها وكالة "أسوشييتد برس" لقصف إسرائيلي عنيف استهدف شمال قطاع غزة صباح اليوم.