اليوم الـ715 للحرب على غزة: إسرائيل تكثّف هجماتها وحصيلة القتلى تتصاعد

وشددّ الدفاع المدني في القطاع على أن "المدنيين بمدينة غزة يتعرضون لقصف عنيف بقذائف الدبابات الإسرائيلية وطائراتها وأحزمتها النارية".

اعلان اعلان

وكانت وزارة الخارجية البرتغالية قد أعلنت أنها ستعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين يوم الأحد.

إلى ذلك، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، من انتقال المدنيين نحو جنوب القطاع عبر طريق صلاح الدين مشدداً على ضرورة المرور حصراً عبر شارع الرشيد البحري وفق قوله، وذلك مع استمرار تدفّق الآلاف نحو جنوب القطاع وقد قدّر جيش الدولة العبرية انتقال أكثر من 450 ألف فلسطيني منذ بدء الهجوم البري.

يوم الجمعة، أفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان، عن ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 440 شخصاً بينهم 147 طفلاً، بينما ارتفع عدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 65,174 قتيلاً و 166,071 مصاباً.

التغطية الحية: