ترامب يتوصل إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية: آخر وأهم محطة في الجولة الآسيوية قبيل اللقاء مع شي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى كوريا الجنوبية، المحطة الأخيرة من جولته الآسيوية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين قبل لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ غدًا الخميس.

الاجتماع مع كيم سيتعذّر واللقاء مع شي الخميس

وكان ترامب قد أبدى في وقت سابق انفتاحًا للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وتمديد جولته الآسيوية لأجل ذلك، لكنه أوضح اليوم أن اللقاء لن يتم “لأسباب تتعلق بالوقت”، في حين قلّل من أهمية تجربة صاروخ كروز قادر على حمل رأس نووي أجرتها بيونغيانغ بالتزامن مع زيارته إلى طوكيو.

وقال الرئيس الجمهوري للصحفيين على متن طائرة "إير فورس ون" المتجهة إلى كوريا الجنوبية إن تركيزه منصب حاليًا على لقائه مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مضيفًا: "العلاقة مع الصين جيدة جدًا، وأعتقد أننا سنحقق نتيجة ممتازة لبلدنا وللعالم أيضًا".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن شي جينبينغ سيلتقي ترامب يوم الخميس في كوريا الجنوبية، وأوضحت في بيان بأن الزعيمين سيجريان محادثات "معمقة" حول مواضيع "هامة"، وسيناقشان "العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مع العلم أن الصين لم تؤكد بعد رسميًا عقد القمة.

في المقابل، أوضح ترامب أنه يتوقع خفض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية مقابل التزام بكين بالحد من صادرات المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل.

وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن قد تخفّض الرسوم الحالية البالغة 20% إلى النصف في إطار الاتفاق المرتقب.

التوصل إلى اتفاق مع سيول

أعلن ترامب، الأربعاء، التوصل الى اتفاق تجاري مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، بعد لقاء بينهما في مدينة جيونغجو، وردًا على أسئلة الصحافيين في هذا الصدد قال سيد البيت الأبيض "لقد أنجزناه"، من دون تفاصيل إضافية.

استقبال حافل في بوسان واحتجاجات في غيونغجو

وكان الزعيم الجمهوري قد حظي باستقبال رسمي حافل في مدينة بوسان، على السجادة الحمراء، تخلله إطلاق مدفعي وفرقة عزفت أغنية YMCA الشهيرة التي ترافق عادة تجمعاته الانتخابية.

لكن في غيونغجو، حيث يُعقد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، واجه ترامب احتجاجات صغيرة رفع خلالها نشطاء لافتات كُتب عليها “لا للملوك” (No Kings)، تماشياً مع مظاهرات شهدتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة غيونغجو، جنوب كوريا، تنديداً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025. Lee Jin-man/ AP

وألقى ترامب كلمة رئيسية خلال غداء الرؤساء التنفيذيين لمنتدى أبيك قبل لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي، وكان قدوعد أن اتفاق التجارة مع سيول “سيُنجز قريبًا جدًا”، رغم أن مسؤولين في البلدين كانوا قد قللوا من فرص تحقيق اختراق هذا الأسبوع، خاصة وأن كوريا الجنوبية أكدت غير مرة عدم قدرتها على دفع 350 مليار دولار دفعة واحدة، واقترحت بدلًا من ذلك مزيجًا من الاستثمارات المرحلية والقروض والتسهيلات المالية.

اتفاق تجاري متعثّر ووعود بزيادة الانفاق الدفاعي

وكانت واشنطن وسيول قد أعلنتا في يوليو/تموز عن اتفاق مبدئي لتجنب تداعيات الرسوم الأمريكية، مقابل استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، غير أن المفاوضات حول هيكلة هذه الاستثمارات بقيت متعثرة لوقت طويل.

وفي الوقت نفسه، كان ترامب قد ضغط على حلفائه، بمن فيهم كوريا الجنوبية، لتحمل جزء أكبر من تكاليف الدفاع، بينما طالبت سيول بإصلاح قوانين الهجرة الأمريكية لتسهيل دخول مزيد من العمال الكوريين، بعد مداهمة مصنع بطاريات تابع لشركة هيونداي موتور في ولاية جورجيا.

لقاء ترامب ولي: تاج ذهبي ووسام رفيع

على هامش المنتدى، التقى ترامب بالرئيس لي جاي ميونغ الذي أهداه نسخة ذهبية من تاج مملكة سيلا القديمة، التي ترمز إلى “السلطة المقدسة والحكم المطلق” لطبقة الملوك والنبلاء.

ويُظهر التاج شجرة تتفرع أغصانها إلى الأعلى، في إشارة إلى “التفويض السماوي للملك”، بحسب المتحف الوطني الكوري.

وترمز الهدية، وفق بيان الرئاسة الكورية، إلى “عصر جديد من التعايش السلمي والنمو المشترك في شبه الجزيرة الكورية الذي تعمل سيول وواشنطن على تحقيقه".

كما منح لي ترامب وسام موغونغوا الكبير، وهو أعلى وسام في كوريا الجنوبية، ويُمنح للمرة الأولى لرئيس أمريكي. ورد الزعيم الجمهوري قائلاً: “أود أن أرتديه الآن. إنه وسام جميل، وشرف كبير لي.”

االرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تلقيه وسام "الغراند أوردر أوف موغونغوا" من الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ( Mark Schiefelbein/AP

وأكد ترامب أن العلاقات بين واشنطن وسيول ستزداد قوة، فيما أشاد لي بجهود نظيره في معالجة القضايا مع كوريا الشمالية، ودعاه إلى الاستمرار بدور "صانع السلام"، حسبما نقل مكتب الرئاسة في سيول.

وفي كلمته، أشار لي إلى أن بلاده ستواصل زيادة إنفاقها العسكري لتخفيف العبء عن الولايات المتحدة، قائلاً إن ميزانية الدفاع الكورية تعادل 1.4 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية، مضيفًا: “نحتل المرتبة الخامسة عالميًا في الإنفاق العسكري، ومع ذلك ندرك أهمية تخفيف العبء الدفاعي عنكم، وسنواصل تعزيز قدراتنا الدفاعية.”

وسعى لي إلى استمالة ترامب بالإشادة بقوة الاقتصاد الأمريكي، قائلاً: “ليلة أمس رأيت مؤشرات الأسهم لديكم تسجل أرقامًا قياسية جديدة.. أنتم حقًا تجعلون أمريكا عظيمة من جديد.”

جدول أعمال اليوم: قمة أبيك وعشاء عمل مع لي وتحضيرات للقاء شي غدا

بعد مشاركته في القمة الرئيسية لمنتدى أبيك، سيحضر ترامب عشاء عمل مع لي، ويعقد اجتماعات ثنائية مع قادة عدة دول.

وتقول مصادر أمريكية إن مفاوضي واشنطن وبكين توصّلوا يوم الأحد إلى إطار اتفاق لوقف التصعيد التجاري بين البلدين، ما دفع أسواق الأسهم العالمية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

ومن المتوقع أن يبحث ترامب مع شي ملف الرقائق الذكية المتقدمة لشركة "إنفيديا"، الذي يمثل نقطة خلاف رئيسية في المحادثات التجارية.

ترامب يصل إلى غداء قادة الشركات على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة غيونغجو، كوريا الجنوبية، Mark Schiefelbein/ AP

ماذا عن تايوان؟

ورغم أن ترامب خفّف من لهجته تجاه تايوان في الأسابيع الأخيرة، فإنه قال للصحفيين إنه “لا يعلم ما إذا كان سيناقش ملف تايوان مع شي”، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني تعهد بعدم غزو الجزيرة طالما بقي ترامب في الرئاسة.

في المقابل، قال وزير الخارجية التايواني لين تشيا-لونغ الثلاثاء إنه غير قلق من احتمال “تخلّي” ترامب عن الجزيرة خلال لقائه المرتقب مع شي، بينما أكدت الصين الأربعاء أنها “لن تستبعد أبدًا استخدام القوة بشأن تايوان.”

ختام الجولة الآسيوية

تختتم زيارة ترامب جولة آسيوية حافلة شملت سابقًا ماليزيا واليابان والآن كوريا الجنوبية، وهي دول شهدت تداعيات واضحة لسياساته التجارية واشتداد المنافسة بين واشنطن وبكين.

في المحطة الأولى، أعلن ترامب عن سلسلة اتفاقيات تجارية وأشرف على توقيع هدنة موسعة بين تايلاند وكمبوديا بعد نزاع حدودي.

أما في طوكيو، أشاد برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، مرحّبًا بتعهدها بتعزيز القدرات العسكرية، ووقّع اتفاقات في مجالي التجارة والمعادن النادرة، إلى جانب استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وفي كوريا الجنوبية تبقى الأنظار موجهة إلى لقاء ترامب المرتقب مع شي جينبينغ غدًا، الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الأمريكية الصينية.