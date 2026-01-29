الجيش الجزائري يعلن القضاء على 3 "مهربين مسلحين" من المغرب ويعتقل رابعًا في منطقة حدودية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، أن الجيش الوطني الشعبي تمكن مساء الأربعاء من القضاء على ثلاثة "مهربين مسلحين" يحملون الجنسية المغربية، وتوقيف رابع في ولاية بشار جنوب غرب البلاد، الحدودية مع المغرب.

وأوضحت الوزارة الجزائرية في بيان رسمي أن العملية جاءت إثر كمين نفذته مفارز مشتركة للجيش، حرس الحدود والجمارك الجزائرية في منطقة غنامة، مؤكدة أن المهربين حاولوا "استغلال الظروف المناخية التي تشهدها عدة مناطق في البلاد للقيام بأعمالهم الإجرامية".

وأشارت إلى ضبط "74 كغ من الكيف المعالج (الحشيش)، وبندقية صيد، ومنظار ميدان وهواتف نقالة"، دون تقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ الكمين أو ظروف مقتل الأشخاص الثلاثة.

وكشف البيان عن هوية المهربين القتلى، وهم عبد الله عدة، ومحمد عزة، وصرفاة قندوسي، مشيراً إلى أن المعتقل يحمل اسم عزة ميمون.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات المغربية بشأن الحادث حتى الآن.

وتأتي هذه العملية في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على أغلب مناطق الجزائر، ما دفع إلى غلق المدارس يومي الأربعاء والخميس.

وكانت الدفاع الجزائرية قد نشرت سابقاً حصيلة نشاط قواتها في مكافحة تهريب المخدرات خلال الأسبوع الممتد بين 21 و27 كانون الثاني/يناير، حيث أوقف الجيش "28 تاجر مخدرات"، وضبط "174 كغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب"، إضافة إلى "3,5 كغ كوكايين وحوالي 500 ألف قرص مهلوس".

وتعرف المناطق الحدودية بين الجزائر والمغرب نشاطاً مكثفاً لشبكات تهريب المخدرات، ما يثير قلق السلطات الجزائرية بسبب الانتشار الكبير للمخدرات في أوساط الشباب، وتعتبر الجزائر هذه الظاهرة "مسألة أمن قومي".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده "تتعرض إلى حرب غير معلنة ضدها، سلاحها المخدرات بكل أنواعها، تستهدفها من حدودها الغربية والجنوبية وتشنها "قوى الشر" لإضعاف أجيال من الشباب وكسر سلم القيم الاجتماعية الجزائرية".

ويشدد تبون على ضرورة اتخاذ تدابير رادعة وفرض أقصى العقوبات على تجار ومستهلكي المخدرات، خاصة الصلبة منها، لحماية الشباب من هذه الآفة.

ويذكر أن الجزائر قررت إغلاق حدودها البرية مع المغرب عام 1994، رداً على قيام السلطات المغربية بفرض التأشيرة على الجزائريين.

كما قامت في صيف 2021 بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المغرب بـ"ممارسة أعمال عدائية" ضدها.