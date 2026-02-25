عشية مفاوضات جنيف: طهران مستعدة لـ"الحرب والسلام".. و"الحسم" بيد ترامب

يسود ترقب دولي واسع عشية الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، حيث تتجه الأنظار إلى استحقاق يوم غد الخميس بوصفه محطة مفصلية قد تحدد ما إذا كان المسار الدبلوماسي سينجح في تجنيب المنطقة مواجهة عسكرية جديدة.

وتأتي الجولة ضمن الوساطة التي تقودها سلطنة عمان، بعد أولى في مسقط في السادس من شباط/فبراير، وثانية في جنيف في السابع عشر منه، وسط حشد عسكري أميركي كبير في الشرق الأوسط، وتهديدات متكررة بشن ضربات في حال فشل المفاوضات، مقابل تحذيرات إيرانية واضحة من أن أي هجوم لن يمر من دون رد قاس.

عراقجي يصل إلى جنيف

أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى جنيف على رأس وفد سياسي وفني للمشاركة في المحادثات النووية، موضحة أن الوفد المفاوض سيلتقي مساء اليوم وزير الخارجية العماني لبحث رفع العقوبات والملف النووي.

وتزامن هذا الترقب مع تصعيد في الخطاب السياسي من الجانبين. ففي وقت أكدت فيه واشنطن استمرار الضغوط، شددت طهران على أنها تدخل جولة جنيف بوجهين متلازمين: الانفتاح على اتفاق "عادل ومتوازن"، والاستعداد الكامل للحرب إذا فرضت عليها.

وأكد عراقجي أن بلاده "مستعدة لكلا الخيارين الحرب والسلام"، مؤكدا أن "استعدادنا للحرب ليس رغبة فيها بل لمنعها"، وأن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة لأداء واجبها ونعلم كيف ندافع عن أنفسنا كما فعلنا في المرة السابقة"، مضيفا أن إيران "تعلمت دروسا كثيرة من الحرب الماضية ولذلك نحن اليوم أكثر استعدادا".

وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، كشفت صور أقمار صناعية حللتها وكالة "أسوشيتد برس" أن السفن الاميركية التي ترسو عادة قبالة مقر الاسطول الخامس التابع للبحرية الاميركية في البحرين لم تعد موجودة في المرفأ، وتحركت إلى عرض البحر، في خطوة توصف بانها اجراء احترازي شائع في اوقات التوتر العسكري.

وزير الخارجية السويسري، المستشار الاتحادي إغنازيو كاسيس، يتحدث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جنيف، سويسرا، الثلاثاء 17 فبراير 2026 CYRIL ZINGARO/ KEYSTONE / POOL / CYRIL ZINGARO

تفاؤل إيراني حذر

وفي سياق متصل، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تفاؤلا حذرا حيال مسار المحادثات، معتبرا أن هناك "أفقا واعدا للمفاوضات"، ومعربا عن تطلعه إلى الخروج من حالة "اللاحرب واللاسلم" التي تحكم المشهد الحالي.

وأكد أن "التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن أمر يمكن تحقيقه"، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى "اتفاق أو صفقة استنادا إلى تفاهمات الجولة الثانية من المفاوضات"، ومشددا على أن "هناك فرصة غدا في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن".

وأضاف أن "لا يوجد خيار عسكري لحل الملف النووي السلمي ومستعدون للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف أو غموض بشأنه"، مؤكدا "لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".

ونقلت "فايننشال تايمز" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد إيران على أي هجوم "سيكون عنيفا ولا شيء اسمه هجوم محدود"، في إشارة إلى أن طهران لا تميز بين ضربة محدودة وأخرى واسعة إذا تعرضت لهجوم.

صورة أرشيفية للرئيس الايراني مسعود بيزشكيان، Morteza Fakhri Nezhad/AP

عراقجي يفسر "جذور العداء"

في حديث مع قناة "India Today TV"، قدم عراقجي تفسيرا لعقود من "العداء الأميركي" تجاه بلاده، معتبرا أن تبني الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة موقفا أكثر مواجهة تجاه إيران يرتبط بجذور تعود إلى الثورة الإسلامية عام 1979، ودورة مستمرة من انعدام الثقة غذتها، بحسب قوله، اللوبيات الإسرائيلية.

وقال إن طهران تعتقد أن السياسة الأميركية، بما في ذلك في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تشكلت نتيجة سوء فهم وتأثيرات خارجية بدلا من تواصل مباشر مع المجتمع الإيراني.

وأضاف "كل شيء بدأ مع الثورة الإسلامية في إيران. أعتقد أن الأميركيين فشلوا في فهم لماذا حدثت. لذلك بدأوا، كما تعلمون، العداء تجاه ذلك".

وعزا "جذور العداء" القائم اليوم إلى الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة واستبدلت الملكية المتحالفة مع الغرب بالجمهورية الإسلامية، ما غير جذريا علاقة إيران بواشنطن وحلفائها.

وتابع: "خلال السنوات السبع والأربعين الماضية، كنا موضوعا أو ضحية لعدائهم ضدنا. حاولوا كل شيء. حاولوا الانقلابات عدة مرات. ساعدوا صدام حسين لفرض حرب استمرت ثماني سنوات ضدنا. في العام الماضي، حرب أخرى. كل أنواع العقوبات. الضغوط القصوى. وفشلوا".

وقال إن النظرة الأميركية إلى إيران تشكلت عبر روايات خارجية بدلا من فهم مباشر، مضيفا "لأنهم لا يملكون معلومات حقيقية عن إيران والشعب الإيراني، ويتم تغذيتهم بحملات تضليل، في الغالب من قبل اللوبيات الإسرائيلية".

ورغم الانتقادات الحادة، أكد أن إيران لا تزال منفتحة على مسار مختلف إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها، مضيفا "أعتقد أن الحل الوحيد للحوار هو التحدث مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام. إذا جربوا تلك اللغة، سيرون النتيجة. أننا سنتحدث معهم أيضا باللغة نفسها".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يغادر مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، خلال مؤتمر نزع السلاح، يوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2026. MARTIAL TREZZINI/ KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

السقف الصاروخي والرد على اتهامات ترامب

رفض عراقجي مزاعم واشنطن أن طهران تطور صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، واصفا هذه الادعاءات بأنها "أخبار مزيفة". وأكد أن إيران وضعت عمدا سقفا لمدى صواريخها دون 2000 كيلومتر، مشددا على أنها مصممة حصرا للدفاع والردع وليس كتهديد عالمي، معتبرا أن ترامب أصبح ضحية "الأخبار المزيفة".

وأوضح أن برنامج إيران الصاروخي يهدف إلى حماية البلاد، مشيرا إلى الدفاع عن النفس خلال حرب حزيران/يونيو الماضي التي ألقى باللوم فيها على إسرائيل والولايات المتحدة، ومتهما إسرائيل بأنها الجهة الوحيدة في المنطقة التي تسعى إلى الصراع، ومؤكدا أن إيران ستواصل الحفاظ على قدراتها الدفاعية.

وشدد عراقجي على أن "هناك دولة واحدة في المنطقة تريد الحرب هي إسرائيل، وهي تحاول جر ترامب إلى هذا الخيار"، معتبرًا أن "ترامب أصبح ضحية للأخبار المزيفة ونحن لا نطور أسلحة تصل للولايات المتحدة".

تحرك سفن الأسطول الخامس

وتأتي صور الأقمار الصناعية التي التقطت يوم الثلاثاء من قبل شركة Planet Labs PBC وحللتها أسوشيتد برس لتُظهر أن الرصيف الرئيسي في مقر الأسطول الخامس في البحرين كان خاليًا من السفن، بعدما كانت القطع البحرية الأميركية ترسو عادة قبالته.

ويُعد تشتيت السفن في عرض البحر إجراءً دفاعيًا تعتمده القوات البحرية حول العالم في أوقات التوتر، بهدف تقليل مخاطر استهدافها في حال وقوع هجوم صاروخي أو جوي. وكان الأسطول الخامس قد اعتمد خطوة مماثلة قبل هجوم إيران على قطر في حزيران/يونيو الماضي، تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

صافح نائب الرئيس جيه دي فانس الرئيس دونالد ترامب عقب خطابه عن حالة الاتحاد بمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن، يوم الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2026. Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

الموقف الأميركي بين الدبلوماسية والضغط

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في حديث لـ"فوكس نيوز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن كيفية ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن واشنطن تجري "جولة محادثات دبلوماسية أخرى مع الإيرانيين في محاولة للتوصل إلى تسوية معقولة".

وشدد على أن "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي"، معربا عن أمل بلاده في "التوصل إلى حل جيد مع إيران دون اللجوء إلى الجيش لكن إذا اضطررنا لذلك فمن حق الرئيس اتخاذ القرار"، ومؤكدا أن "منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو الهدف العسكري الأسمى إذا اختار الرئيس المسار العسكري".

عقوبات جديدة.. واشنطن تواصل الضغوط القصوى

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ​سكوت بيسنت أن بلاده "ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب"، فيما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف إيران، في مواصلة لحملة "الضغوط القصوى" عشية جولة محادثات جديدة بين الجانبين في جنيف.

وتستهدف أحدث العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة تُسهّل "مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة" وإنتاج الأسلحة. وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف السفن التي تعمل "ضمن أسطول الظل الإيراني والتي تنقل النفط الإيراني ومنتجاته إلى أسواق خارجية" لضرب مصادر دخل السلطات. وأورد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل العائدات، وشراء مكونات لبرامج أسلحتها النووية والتقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين". وتعهد مواصلة "ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب".

الاتفاق ممكن

كما نقلت فوكس نيوز عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون قوله إن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق إذا جاءت إيران للتفاوض"، مع التشديد على ضرورة "أن نكون على دراية بقدرة إيران على ضرب حلفائنا بالمنطقة".

أوروبيا، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى "اغتنام كل الفرص الدبلوماسية لتفادي التصعيد العسكري مع إيران"، مؤكدا السعي إلى "منع حصول إيران على السلاح النووي ووقف برنامجها الباليستي وتقليص قدرتها على زعزعة الاستقرار".

ترامب يريد اتفاقا بلا نهاية

من جهة أخرى، وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، ذكر مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال لقاء مغلق عُقد يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشترط أن ينص أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران على أن يكون ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، وذلك وفقا لمسؤول أميركي ومصدرين آخرين مطلعين على تصريحاته.

ونقل "أكسيوس" عن ويتكوف قوله: "ننطلق مع الإيرانيين من مبدأ أنه لا وجود لبنود انقضاء. سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فإن منطلقنا واضح: عليكم الالتزام بالسلوك المطلوب طوال حياتكم".

وأضاف ويتكوف أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية تتركز حاليا على الملف النووي، إلا أن إدارة ترامب، في حال التوصل إلى اتفاق، تعتزم الانتقال إلى محادثات لاحقة تتناول برنامج إيران الصاروخي ودعمها لجماعات مسلحة حليفة لها. وأوضح أن واشنطن تفضل في تلك المرحلة إشراك دول أخرى في المنطقة في هذه المحادثات.

وأشار إلى أن قضيتين أساسيتين تتصدران المحادثات النووية الجارية حاليا، هما قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ومصير مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب.

وقال مسؤولون أميركيون إن ترامب قد يكون منفتحا على قبول "تخصيب رمزي" داخل إيران، إذا قدمت طهران ضمانات تثبت أن ذلك لن يتيح لها تطوير سلاح نووي.

وفي موازاة ذلك، أفاد مسؤولون أميركيون بأن إيران تتعرض لضغوط كبيرة من الوسطاء، وهم سلطنة عمان وقطر ومصر وتركيا، لدفعها نحو اتفاق مع الولايات المتحدة يجنب المنطقة اندلاع حرب.

غير أن عددا من المسؤولين في واشنطن وفي المنطقة لا يزالون متشككين في استعداد طهران للالتزام بالسقف المرتفع الذي حدده ترامب.

وبحسب "أكسيوس"، من المتوقع أن يلتقي ويتكوف، إلى جانب مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف يوم الخميس، لبحث مقترح تفصيلي لاتفاق نووي صاغته إيران.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع مباشرة على الملف أن القيادة السياسية في إيران "أقرت" هذا المقترح، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت طهران قد سلمته رسميا إلى الجانب الأميركي.

مصداقية ترامب "على المحك"

في موازاة المسار الدبلوماسي، يضع التصعيد العسكري مصداقية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحك.

ونقلت "فرانس برس" عن المحلل إميل حكيم من "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" تأكيده أن الانتشار العسكري الأميركي الكثيف في المنطقة قيّد هامش المناورة أمام ترامب، إذ إن أي تراجع أو انسحاب من دون اتفاق قد يُفسر بوصفه ضربة لصورته السياسية. ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه ترامب اتهاماته للسلطات الإيرانية، متهما إياها بقتل 32 ألف شخص خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير.

في المقابل، تقر السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، لكنها تؤكد أن معظمهم من عناصر الأمن، وتعتبر أن أعمال العنف كانت نتيجة "أنشطة إرهابية" مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. غير أن منظمات حقوقية مقرها الخارج تشير إلى سقوط ما لا يقل عن سبعة آلاف قتيل، غالبيتهم من المتظاهرين، مع تحذيرات من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.

وعلى وقع هذه السجالات، عادت الاحتجاجات الطلابية إلى جامعات طهران منذ السبت، في مؤشر إلى استمرار التوتر الداخلي. وأقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني بحق الطلاب في التظاهر، لكنها حذرت من تجاوز "الخطوط الحمر". وأظهرت مقاطع مصورة جرى التحقق منها طلابا يحرقون علم الجمهورية الإسلامية ويرددون هتافات مناهضة للمرشد الأعلى علي خامنئي، في مشهد يعكس احتقانا سياسيا يتقاطع مع الضغوط الخارجية.

الرئيس دونالد ترامب لدى مغادرته قاعة مجلس النواب عقب إلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2026. Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

سجال الصواريخ والنووي

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد في خطاب حال الاتحاد أنه يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه شدد على أنه "لن أسمح أبدا للدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي". واتهم إيران بتطوير صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد الولايات المتحدة في الخارج، والعمل على بناء صواريخ ستكون قريبا قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وردت الخارجية الإيرانية ووصفت هذه الاتهامات بأنها "تكرار لأكاذيب كبرى". وبحسب المعطيات المعلنة، يبلغ مدى الصواريخ الإيرانية 2000 كيلومتر كحد أقصى، فيما تقدر دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي أنه قد يصل إلى نحو 3000 كيلومتر، وهو أقل من ثلث المسافة إلى البر الأميركي.

وتنفي طهران السعي إلى تطوير قدرات نووية عسكرية، مؤكدة حقها في برنامج سلمي لأغراض مدنية، في وقت يبقى فيه مسار جنيف اختبارا حقيقيا لما إذا كانت لغة التهديد المتبادل ستفسح المجال أمام تسوية، أم أن المنطقة تتجه إلى مرحلة أكثر تصعيدا.