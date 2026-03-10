بضغط من ترامب.. أستراليا تمنح اللجوء للاعبات إيرانيات بعد رفضهن أداء نشيد بلدهن

منحت أستراليا، اليوم الثلاثاء، الحماية الرسمية لخمس لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم إعادتهن إلى طهران، خشية تعرض حياتهن للخطر في ظل الحرب الدائرة.

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وكانت بعثة المنتخب الإيراني، المكونة من 26 لاعبة، قد وصلت إلى أستراليا قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران.

وأثار الفريق جدلًا واسعًا داخل بلاده بعد مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية، حين رفضت اللاعبات ترديد النشيد الوطني، ما دفع التلفزيون الرسمي إلى وصفهن بـ"الخائنات".

وفي هذا السياق، دعا ترامب إلى منح لاعبات المنتخب الإيراني المشاركات في نهائيات كأس آسيا للسيدات حق اللجوء، محذرًا من أنهن "قد يُقتلن على الأرجح" إذا أُجبرن على العودة إلى إيران.

وكتب عبر منصة "تروث سوشيال" مخاطبًا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: "سنرحب بهن في الولايات المتحدة إن لم تفعلوا أنتم".

من جهتها، أكدت الحكومة الأسترالية أن اللاعبات الخمس حصلن على تأشيرات إنسانية مؤقتة، مشيرة إلى أن بقية أعضاء الفريق مرحب بهم أيضًا في حال رغبوا في البقاء وطلب الحماية.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك إن الحكومة أجرت محادثات سرية مع اللاعبات لعدة أيام، قبل نقلهن إلى مكان آمن عقب مغادرتهن الفندق الذي كنّ يقمن فيه في غولد كوست.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن الفريق نُقل بسرعة بالحافلات من مطار سيدني، قبل أن يتمكن العشرات من المشجعين الذين تجمعوا عند بوابة المطار من الوصول إليه، لكن لم يُذكر الجهة التي توجه الفريق إليها.

وتجمع عدد من المتضامنين أمام المطار للتعبير عن دعمهم، حيث أضاءوا مصابيح هواتفهم باتجاه الحافلة التي تقل اللاعبات، وقال بعضهم إن إحدى اللاعبات ردت عليهم بإشارة ضوئية من داخل الحافلة، وقد اعتبروها "إشارة استغاثة".

كما دعت منظمة العفو الدولية وعدد من المدافعين عن حقوق اللاجئين إلى منح اللاعبات فرصة للتواصل مع مستشارين قانونيين قبل مغادرتهن البلاد، للتأكد من إتاحة خيار طلب الحماية لمن ترغب منهن.

وفي تعليق على الخبر، وصف إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية الخطوة بأنها عملية احتجاز.

كما عمد إلى مقارنة حادثة قصف المدرسة الإبتادئية للبنات في ميناب والخبر فقال: " لقد ذبحوا أكثر من 165 تلميذة إيرانية بريئة في هجوم مزدوج بصاروخ توماهوك في مدينة ميناب، والآن يريدون احتجاز رياضيينا كرهائن باسم "إنقاذهم"؟

وقد وجه بقائي نداء للاعبات الإيرانيات قائلا: "إلى منتخب إيران لكرة القدم النسائية: لا تقلقن، إيران تنتظركن بأذرع مفتوحة. عُدن إلى الوطن".