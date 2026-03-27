منشآت حيوية إيرانية تحت القصف.. وروبيو يتوقع انتهاء العمليات "خلال أسبوعين"

في اليوم الثامن والعشرين من المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تواصلت الهجمات التي تنفذها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، حتى السادس من أبريل/نيسان المقبل، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من الحكومة الإيرانية.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ترمب يدرس إرسال ما يصل إلى عشرة آلاف جندي بري إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط، لينضموا إلى آلاف الجنود والمظليين المنتشرين حالياً في المنطقة. كما أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي يدرس خيارات لتصعيد عسكري أوسع ضد إيران في حال عدم نجاح المساعي الدبلوماسية.
وفي إسرائيل، ذكرت القناة 12 أن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً باتجاه وسط البلاد، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن بلاغات وردت عن سقوط شظايا في ثلاثة مواقع في المنطقة.
وفي لبنان، تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب. وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 93 هجوماً باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قوات وآليات ومقار عسكرية إسرائيلية، بينها مقر وزارة الدفاع ومقر قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.
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وزارة الدفاع السعودية تقول إنها اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أُطلق باتجاه منطقة الرياض
أعلنت وزارة الدفاع السعودية بعد منتصف ليل الجمعة أنها اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا كان متجها إلى منطقة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة على منصة إكس إنه تم "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض".
المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض. pic.twitter.com/5s76vkSHZi— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 27, 2026
ترامب: أشكر قطر والسعودية والبحرين والإمارات والكويت لأن هذه الدول قاتلت بشجاعة ضد الهجوم الإيراني والنيتو خيب آملنا ولم يلبي طلب المساعدة ونحن لانحتاج لمساعدة أحد
"فرانس برس": دويّ نحو عشرة انفجارات في طهران
ترامب: الإيرانيون ينكرون أنهم يتفاوضون لكنهم يفعلون ذلك ويجب عليهم فتح مضيق هرمز
ترامب: لقذ أنقذنا الشرق الأوسط بهذه الحرب التي نخوضها ضد إيران ولو كان لديها سلاح نووي كانت ستهدد جيرانها
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل وجرحى في تل أبيب جراء القصف الإيراني
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بلاغات أولية عن سقوط شظايا في 4 مواقع في تل أبيب الكبرى وموقعين في النقب
الحوثيون يقولون إنهم سيدخلون الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران
أعلن الحوثيون في اليمن الجمعة إنهم سيدخلون الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرين إسرائيل والولايات المتحدة من استخدام البحر الأحمر في الهجمات خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان مصوّر: "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيلَ ضد الجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيران ومحور الجهاد والمقاومة".
وكذلك في حال "استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قِبل أمdركا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وضد أي بلد مسلم، فلن نسمحَ بذلك".
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إعلان الموقف من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ودول محور الجهاد والمقاومة - 27 مارس 2026م pic.twitter.com/Lpt9jXBeb7— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) March 27, 2026
ويتكوف: الولايات المتحدة تأمل عقد لقاءات مع إيران الأسبوع الحالي
أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، الجمعة عن اعتقاده بأن إيران ستجري محادثات مع واشنطن "هذا الأسبوع" في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر في الشرق الأوسط.
وأضاف ويتكوف خلال منتدى اقتصادي في ميامي: "نعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات هذا الأسبوع، ونحن بالتأكيد نأمل ذلك"، وذلك ردا على سؤال بشأن المفاوضات مع إيران.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تنتظر ردا من طهران على مقترحها لإنهاء الحرب.
وقال ويتكوف: "لدينا خطة من 15 بندا مطروحة على الطاولة. نتوقع من الإيرانيين الرد. ويمكن أن تحل كل شيء".
ويتكوف: نتوقع ردًا من إيران على المقترح المؤلف من 15 نقطة وأعتقد أن اجتماعات معها ستُعقد هذا الأسبوع
أنقرة تتحدث عن اجتماع رباعي محتمل في باكستان مع مصر والسعودية بشأن الحرب
كشف وزير الخارجية التركي، الجمعة، أن باكستان قد تستضيف خلال اليومين المقبلين اجتماعا وزاريا بين باكستان والسعودية ومصر وتركيا بشأن الحرب في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان.
وقال الوزير هاكان فيدان، لقناة "أ هابر" التلفزيونية التركية الخاصة: "كنا قد خططنا في البداية لعقد هذا الاجتماع في تركيا.. بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية. ولكن نظرا لضرورة بقاء نظرائنا الباكستانيين في بلادهم، فقد نقلنا الاجتماع إلى باكستان. ومن المحتمل أن نلتقي هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وبحسب فيدان، ستجمع هذه المحادثات وزراء خارجية الدول الأربع المعنية.
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت
#عاجل 🔸بدأ جيش الدفاع شن موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في بيروت— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجدّد دعوتها إلى "ضبط النفس" في حرب الشرق الأوسط
جدّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، دعوتها إلى "ضبط النفس" في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بعدما استهدفت إسرائيل منشأتين نوويتين إيرانيتين، من بينهما موقع لمعالجة اليورانيوم.
وقالت الوكالة على منصة "إكس" إن مديرها العام رافايل غروسي "يجدّد دعوته إلى ضبط النفس العسكري لتفادي أي خطر بوقوع حادث نووي"، مشيرة إلى "عدم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج الموقع" في منشأة "شهيد رضائي نجاد" لإنتاج اليورانيوم الخام (الكعكة الصفراء).
الحرس الثوري يتعهد استهداف مواقع صناعية بعد الضربات على مصنعين للصلب في إيران
عراقجي يتوعد بـ"ثمن باهظ" بعد ضرب مصنعين للصلب في إيران
توعّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، بردّ قاس على ما قال إنها هجمات إسرائيلية استهدفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في البلاد ومواقع نووية.
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن "إسرائيل ضربت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، ومحطة كهرباء، ومواقع نووية مدنية، إلى جانب بنى تحتية أخرى. وتقول إسرائيل إنها تحركت بالتنسيق مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن الهجوم "يتناقض" مع "المهلة الممددة للدبلوماسية" التي أعلنتها الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران "ستجعل إسرائيل تدفع ثمنا باهظا على جرائمها".
Israel has hit 2 of Iran's largest steel factories, a power plant and civilian nuclear sites among other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the U.S.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 27, 2026
Attack contradicts POTUS extended deadline for diplomacy.
Iran will exact HEAVY price for Israeli crimes
رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخي
#عاجل 🔸رئيس الأركان للقادة والمقاتلين من داخل جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخي. نعمل وفق خطة وبنهج هجومي لتغيير الواقع الأمني جذريًا من طهران حتى بيروت— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
🔸أجرى رئيس الأركان، الجنرال إيال زمير، اليوم جولة ميدانية وتقييمًا للوضع في جنوب لبنان بمشاركة قائد المنطقة الشمالية… pic.twitter.com/ndUqXjnQh6
الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف منشأة لمعالجة اليورانيوم في إيران
#عاجل ❌جيش الدفاع هاجم مصنعًا فريدًا من نوعه في إيران كان يُستخدم لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
❌هاجم سلاح الجو قبل قليل مصنعًا يقع في يزد وسط إيران لاستخلاص اليورانيوم من الخامات.
⭕️يُعدّ هذا المصنع الوحيد من نوعه في إيران حيث تخضع المواد الخام… pic.twitter.com/FF0gYY13kQ
المستشار الألماني يستبعد نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في "تغيير النظام" في إيران
استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، أن تؤدي الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى "تغيير النظام" في طهران.
وقال خلال ندوة نظّمتها صحيفة "فاز" (FAZ) في فرانكفورت: "هل تغيير النظام فعلا هو الهدف؟"، مضيفا "إذا كان هذا هو الهدف، فلا أعتقد أنّكم ستحقّقونه. في معظم الأحيان، انتهى أمر كهذا بشكل سيء" في الصراعات الماضية، مستشهدا بالحرب في أفغانستان كمثال.
روبيو: واشنطن لا تستبعد تحويل أسلحة مخصصة لأوكرانيا إلى حرب إيران
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تستبعد تحويل شحنات أسلحة كانت مخصصة لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها في الحرب ضد إيران، مقلّلا في الوقت نفسه من تأثير روسيا في النزاع في الشرق الأوسط.
وقال روبيو للصحافيين عقب اجتماع لمجموعة السبع قرب باريس: "لم يتم تحويل أي شحنة حتى الآن، لكن ذلك قد يحدث"، مضيفا "إذا احتجنا إلى شيء من أجل الولايات المتحدة وكان أميركيا، فسنُبقيه أولا لأميركا".
الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف مفاعل أراك للماء الثقيل في وسط إيران
#عاجل ❌بعد رصد محاولات لإعادة الإعمار: سلاح الجو هاجم مفاعل الماء الثقيل في آراك – بنية تحتية محورية لإنتاج البلوتونيوم المخصص لسلاح نووي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
❌هاجم سلاح الجو بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل مفاعل الماء الثقيل في آراك وسط إيران.
⭕️يُعدّ الماء الثقيل مادة فريدة… pic.twitter.com/tH1b54NsJ8
روبيو يتهم زيلينسكي بـ"الكذب" حيال شروط أميركية لتقديم ضمانات لأوكرانيا
اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكذب بعد أن قال إن واشنطن تضغط على كييف للتخلي عن أراض رئيسية كشرط لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقال روبيو للصحافيين عقب محادثات مجموعة السبع قرب باريس "هذا كذب. لقد سمعته يقول ذلك، ومن المؤسف أن يقوله، لأنه يعلم أنه غير صحيح".
روبيو يقول إن إيران بعثت "رسائل" بشأن خطة إنهاء الحرب من دون جواب نهائي
صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، بأنّ إيران لم ترد على خطة لإنهاء الحرب، لكنّها بعثت "رسائل" تظهر اهتمامها بالدبلوماسية.
وقال روبيو للصحافيين بعد محادثات مجموعة السبع في باريس: "لم نحصل عليه (الجواب) بعد"، مضيفا "تبادلنا رسائل وإشارات من النظام الإيراني - ما تبقّى منه - بشأن الاستعداد للحديث عن أشياء معينة".
روبيو: واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها في إيران من دون قوات برية
حزب الله: هاجمنا بمسيرتين انقضاضيتين دبابتي ميركافا في بلدة البياضة جنوبي لبنان
روبيو: الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العمليات في إيران "خلال الأسبوعين المقبلين"
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنّه يتوقع أن تحقق واشنطن أهداف الحرب في إيران "خلال الأسبوعين المقبلين"، بغض النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات برية أم لا.
وقال روبيو للصحافيين للصحافيين بعد محادثات مجموعة السبع التي عُقدت قرب باريس، "عندما ننتهي منهم خلال الأسبوعين المقبلين، سيكونون في أضعف حالاتهم في تاريخهم الحديث".
روبيو يحث العالم على منع إيران من تقاضي الأموال لقاء السماح بعبور السفن مضيق هرمز
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إنه أحرز تقدما مع الحلفاء في معارضة التهديدات الإيرانية بفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأوضح روبيو للصحافيين في باريس عقب اجتماع مجموعة السبع أنه وجد "تأييدا واسعا" بين المشاركين في الاجتماع للتصدي لهذا التوجه الإيراني الذي وصفه بأنه "ليس غير قانوني فحسب، بل أيضا غير مقبول، ويشكل خطرا على العالم، ومن المهم أن يكون لدى العالم خطة لمواجهته".
حزب الله: تصدينا بصاروخ أرض جو لطائرة حربية في سماء بيروت
حزب الله: إستهدفنا دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة جنوبي لبنان بصاروخ موجّه وحقّقنا إصابة مباشرة
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية: غارات أميركية وإسرائيلية تستهدف مصنعا لمعالجة اليورانيوم
أفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت الجمعة مصنعا لمعالجة اليورانيوم في وسط إيران الجمعة.
وقالت المنظمة عبر قناتها على تلغرام: "استُهدفت منشأة أردكان الواقعة في محافظة يزد، قبل دقائق في هجوم شنّه العدو الأميركي الصهيوني"، لافتة الى أن الهجوم "لم يسفر عن أي تسرب لمواد مشعة".
وكالة أنباء "فارس": غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت مفاعلا يعمل بالماء الثقيل في وسط إيران
استهدفت غارات أميركية وإسرائيلية مفاعلا يعمل بالماء الثقيل في وسط إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الجمعة.
وقالت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن المسؤول في محافظة مركزي حسن قماري إن "مجمع خنداب للماء الثقيل استُهدف على مرحلتين بهجوم من العدو الأميركي والصهيوني".
وأكدت وكالة "فارس" ووسائل إعلام أخرى عدم وقوع إصابات أو حصول تسرب إشعاعي من الموقع.
حزب الله: قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة تيفن والدفاعات الجوية في معالوت ترشيحا وبنى تحتية للجيش الإسرائيلي في كرميئيل
مجموعة السبع تدعو إلى "وقف فوري" للهجمات على السكان والبنية التحتية المدنية وتدعو إلى استعادة حرية الملاحة "الآمنة" في مضيق هرمز بشكل "دائم"
أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع إثر اجتماعهم قرب باريس بيانا مشتركا الجمعة حثّوا فيه على "وقف فوري للهجمات على السكان والبنية التحتية المدنية".
وأكدوا كذلك "الضرورة القصوى لاستعادة حرية الملاحة وأمانها في مضيق هرمز بشكل دائم".
حزب الله: مقاتلونا استهدفوا تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدات القنطرة والطيبة ودبل وميس الجبل جنوبي لبنان
حزب الله:
- استهدفنا بمسيرة تجمعا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان.
- هاجمنا بالمسيرات مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في غيفعات هائيم شرق مستوطنة كريات شمونة.
- هاجمنا بمسيرة انقضاضية تجمعا للجيش الإسرائيلي شرق مستوطنة سعسع.
- مقاتلونا استهدفوا تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدات القنطرة والطيبة ودبل وميس الجبل.
- قصفنا كريات شمونة بالصواريخ للمرة الثالثة في إطار التحذير الذي وجهناه للمستوطنات.
- قصفنا مستوطنة شلومي بالصواريخ في إطار التحذير الذي وجهناه للمستوطنات.
- قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية.
"سي بي إس" عن مصادر أميركية: إدارة ترامب تترقب تسلم الرد الإيراني على مقترح الـ15 نقطة اليوم الجمعة
وزير الخارجية الألماني يدعو إيران الى خوض "مفاوضات جدية" مع واشنطن
دعا وزير الخارجية الألماني، الجمعة، إيران الى خوض "مفاوضات جدية" مع الولايات المتحدة بعد مرور نحو شهر على الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال يوهان فاديفول عقب لقائه نظراءه من مجموعة السبع في فرنسا، ومن بينهم فيهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: "من الحكمة أن يخوض النظام الإيراني مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة الآن".
الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوما واسعا على 3 مواقع في إيران بالتزامن مع غارات على بيروت
#عاجل ‼️في ثلاث مناطق بالتزامن: جيش الدفاع أطلق طلعة هجومية واسعة في ايران— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 27, 2026
⭕️بالتزامن مع الغارات في بيروت باشر جيش الدفاع في هذه الساعة مهاجمة بنى تحتية للنظام الإرهابي الايراني في ثلاث مناطق بآن واحد.
البيت الأبيض: ترقّبوا تطورًا جديدًا قريبًا
SOON. pic.twitter.com/o7ybur8Uxe— The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
#عاجل 🔸بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
🔸الشياح
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى… pic.twitter.com/6Uv3cqV20J
استهداف مصنعين كبيرين للصلب في إيران
أفاد الإعلام الإيراني بأن غارات جوية أميركية إسرائيلية ألحقت الجمعة أضرارا بمصنعين رئيسيين للصلب في إيران.
وبحسب وسائل الإعلام، فقد استهدفت الغارات "مصنعا تابعا لمجموعة مباركه عملاق الصلب الإيراني ويقع في منطقة أصفهان (وسط البلاد)، بالإضافة إلى مجمع آخر في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد)".
وقالت وكالة أنباء "فارس": "قبل دقائق، استهدف العدو الأميركي الصهيوني مصنعي خوزستان للصلب (جنوب غرب) ومباركه للصلب في أصفهان (وسط) في هجومين منفصلين".
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن وقوع الهجومين أيضا.
واضافت "فارس": "وصلت فرق الإنقاذ فورا إلى مكان الحادث".
غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
"القناة 14" الإسرائيلية: الجيش قصف مصانع الصلب الكبرى في إيران بتعليمات من نتنياهو ووزير الدفاع
مسؤول في كردستان العراق لـ "فرانس برس": واشنطن لا تسلح المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم
أكّد نائب رئيس وزراء كردستان العراق قوباد طالباني، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن الولايات المتحدة لا تقوم بتسليح مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الإقليم، مشددا على أن حكومته تعارض تدخّل هذه المجموعات في الحرب على إيران المجاورة.
وأوضح طالباني الخميس "لم نرَ، أبدا، أي محاولة من جانب الولايات المتحدة، أو أي فرع من فروعها، لتسليح مجموعات المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان".
وأشار إلى أن حكومة الإقليم "أوضحت تماما لجميع مجموعات المعارضة، أنه من غير الحكيم أن تكون رأس الحربة وأن تشارك في صراع انطلاقا من الإقليم".
مسؤول أميركي لـ "أيه بي سي": إصابة 303 جنود أميركيين على الأقل بجروح خلال الحرب مع إيران
من داخل "بيت الرئاسة": نجل بزشكيان يكشف تداعيات الحرب على الحياة اليومية في طهران
في وقتٍ تعيش فيه طهران على وقع هواجس التصعيد العسكري، لم يأتِ الصوت الأكثر تعبيراً عن حيرة الشارع الإيراني من منصات المعارضة أو أروقة الدبلوماسية الدولية، بل خرج من تحت عباءة "بيت الرئاسة" نفسه.
وتُقدّم التدوينات اليومية ليوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني، قراءةً لمجتمعٍ يُكابد مرارة الحرب والقيود الرقابية الصارمة.
من داخل "بيت الرئاسة": نجل بزشكيان يكشف تداعيات الحرب على الحياة اليومية في طهران
يصف يوسف بزشكيان مشهد لقائه بجدته، عندما حاول طمأنتها بأن الحياة مستمرة رغم الحرب، قبل أن ينهار بالبكاء بعد مغادرته منزلها، مختتمًا يومياته بعبارة: "لا شيء طبيع…
قائد الجيش اللبناني: يجب الحفاظ على الجاهزية لمنع الإخلال بالأمن
قال قائد الجيش اللبناني إنه يجب الحفاظ على الجاهزية لمنع الإخلال بالأمن والمساس بالاستقرار الداخلي.
وزارة الصحة الإسرائيلية: إصابة 5492 شخصا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 5492 شخصا منذ بدء هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل، 116 منهم يتلقون العلاج.
أضرار بمبان وفندق بهرتسليا في تل أبيب
أفادت يديعوت أحرونوت بوقوع أضرار بمبان وفندق بهرتسليا في تل أبيب بعد اعتراض صاروخ عنقودي خلال الدفعة الصاروخية الأخيرة.
المفوضية الأممية للاجئين تحذر من خطر "كارثة إنسانية" في لبنان بسبب حرب الشرق الأوسط
حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الجمعة من أن لبنان يواجه أزمة إنسانية متفاقمة تنذر بالتحول إلى كارثة، وذلك بعد نحو شهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من مليون شخص في هذا البلد أُجبروا على الفرار من منازلهم منذ الثاني من آذار/مارس، حين اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران.
وقالت كارولينا ليندهولم بيلينغ، ممثلة المفوضية في لبنان، للصحافيين في جنيف متحدثة من بيروت، "لا يزال الوضع مقلقا للغاية، وهناك خطر فعلي لوقوع كارثة إنسانية".
والا: الجيش الإسرائيلي ألقى 15 ألف قذيفة وصاروخ على إيران
كشف موقع والا عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش ألقى 15 ألف قذيفة وصاروخ على إيران منذ بداية الحرب.
المفوضية الأممية للاجئين تحذر من خطر "كارثة إنسانية" في لبنان بسبب حرب الشرق الأوسط
الجيش الإيراني: نفذنا عملية ضد أكبر مركز للدعم والنقل للجيش الإسرائيلي
أعلن الجيش الإيراني تنفيده عملية باستخدام المسيرات ضد أكبر مركز للدعم والنقل للجيش الإسرائيلي في تل أبيب
حزب الله: حققنا إصابات من مسافة صفر في قوة إسرائيلية ببلدة البياضة
قال حزب الله اللبناني إن عناصره اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة البياضة جنوبي لبنان وحققوا فيها إصابات
أكسيوس: نائب ترمب كان متشككا في تقييم إسرائيل المتفائل قبل الحرب
نقلت موقع أكسيوس عن مصادر بأن جي دي فانس نائب الرئيس الامريكي دونالد ترمب كان متشككا في تقييم إسرائيل المتفائل قبل الحرب وأنه يتوقع استمرارها أسابيع أخرى
الإذاعة الإسرائيلية: سلاح الجو قضى على جنود بمنظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية وهاجم منشآت صناعية
الدفاع الإمارتية: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات
قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع الصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات الإيرانية.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 27, 2026
UAE Air Defences engaged Iranian
Ballistic and Cruise Missiles and UAVs Attacks#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMinistryOfDefence pic.twitter.com/5AzPjUal0N
وزير الخارجية الألماني: مستعدون للعب دور بمضيق هرمز بمجرد انتهاء القتال
كشف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن إجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو لشرح الموقف الألماني إزاء إيران.
ونقلت وكالة "رويترز" عن فاديفول تأكيده استعداد برلين للعب دور في مضيق هرمز بمجرد انتهاء الأعمال القتالية.
10 قتلى بهجوم استهدف مبنى سكنيا في مدينة ري جنوبي طهران
أفادت إدارة الإطفاء في طهران بسقوط 10 قتلى في هجوم استهدف فجر اليوم مبنى سكنيا في مدينة ري جنوبي العاصمة
الإسعاف الإسرائيلي: 4 إصابات خلال عملية التدافع للملاجئ
أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع 4 إصابات خلال عملية التدافع إلى الملاجئ بعد ضربات صاروخية إيرانية
مسؤول روسي: أي عملية برية أمريكية في إيران ستكون لها عواقب وخيمة
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن أي عملية برية أمريكية في إيران ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وأطراف النزاع
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط شظايا في شارع رئيسي بوسط إسرائيل
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بورود تقاريرعن سقوط شظايا في شارع رئيسي في منطقة الوسط وأشارت إلى أن إحدى الصواريخ التي استهدفت هذه المنطقة يحمل رأسا عنقوديا.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كل إسرائيل
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في كل إسرائيل بعد رصد صواريخ إيرانية وأخرى من حزب الله اللبناني
وزير الخارجية الروسي ينفي تزويد إيران بمعلومات استخباراتية
نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهامات وُجّهت لبلاده بتزويد إيران بمعلومات استخباراتية، مؤكدا في الوقت ذاته أن موسكو تتصرف بموجب اتفاق للتعاون العسكري والتقني وقّعته مع طهران.
وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي: "نرفض الاتهامات بتزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية"، موضحا أن روسيا وإيران تربطهما اتفاقية تعاون عسكري تقني، وأن بلاده زودت طهران بأنواع معينة من المنتجات العسكرية.
وشدد الوزير الروسي على أن إحداثيات القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط معروفة للجميع، ووصفها بأنها "معلومات عامة ومتاحة"، مضيفا: "لستُ متفاجئا من إقدام إيران على مهاجمتها".
رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف إسرائيل
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار بعد رصد هجوم صاروخي إيراني باتجاه إسرائيل
كاتس: عمليات الجيش في إيران مستمرة دون توقف
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن عمليات الجيش في إيران ضد أهداف أمنية وعسكرية مستمرة دون توقف وستتوسع لتشمل أهدافا تساعد طهران في صنع وإطلاق أسلحة ضد الإسرائيليين، وأضاف "مستمرون في ملاحقة قادة النظام الإيراني وضباطه وتدمير قدراته الاستراتيجية"
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق دفعة من الصواريخ من إيران اتجاه الأراضي المحتلة وأفاد مراسل الجزيرة باعترضات في سماء القدس
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعا لصناعة الوسائل القتالية يتبع الحرس الثوري
زعم الجيش الإسرائيلي أن غاراته على طهران استهدفت الصناعات العسكرية ومواقع إطلاق وعناصر من منظومة الصواريخ، مشيرا إلى استهدافه موقعا تابعا للحرس الثوري لصناعة الوسائل القتالية الليلة الماضية
يونيسف: مقتل 121 طفلا في لبنان منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية
أفاد ممثل اليونيسف في لبنان بمقتل 121 طفلا على الأقل وإصابة 399 منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على لبنان، كما أشار إلى أن أكثر من 370 ألف طفل أجبروا على النزوح
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: صواريخ توماهوك لدى قواتنا بالشرق الأوسط تقترب من النفاد إن لم يتدخل البنتاغون
أمريكا أطلقت 850 صاروخ توماهوك كروز منذ بدء الحرب
قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 850 صاروخ توماهوك كروز في 4 أسابيع من الحرب مع إيران.
كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين القول إن الاعتماد على صواريخ توماهوك ضد إيران سيستلزم بحث نقل بعضها من مناطق أخرى.
الجبهة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في بيت هيلل شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد ضباطه وأحد جنوده بجروح خطيرة خلال ما وصفه بـ"تحرك عملياتي" في جنوب لبنان الليلة الماضية.
بريطانيا: ندين عدوان إيران الصارخ على جيرانها بالخليج
وزيرة خارجية بريطانيا أمام قمة السبع:
- ندعو لحل سريع للنزاع في إيران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة.
- ندين عدوان إيران الصارخ على جيرانها بالخليج ونحذرها من احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة.
إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من لبنان
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.
قنا: رئيس وزراء قطر يجري مباحثات في واشنطن
وكالة الأنباء القطرية (قنا):
- رئيس الوزراء القطري بحث بواشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة الشراكة الدفاعية وتطورات سوق الطاقة.
- رئيس الوزراء القطري شدد خلال الاجتماع على أهمية أمن الطاقة وتوفير الضمانات لحرية حركة الملاحة.
معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة#قنا #قطر #الولايات_المتحدة https://t.co/jxfN8lyp9s pic.twitter.com/2X5FZeEhTu— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 27, 2026
ايران: الغارات الأميركية والإسرائيلية ألحقت اضرارا ب120 متحفا ومبنى تاريخيا
أعلن رئيس لجنة التراث الثقافي في مجلس مدينة طهران أحمد علوي الجمعة إن الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 120 متحفا وموقعا ثقافيا وتاريخيا في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الحرب.
وقال علوي "استُهدف في شكل مباشر ما لا يقل عن 120 متحفا ومبنى تاريخيا وموقعا ثقافيا في مختلف المحافظات، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بنيوية جسيمة".
واشار بحسب التلفزيون الرسمي الى قصر غولستان، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب مواقع أخرى، بينها قصر سعد آباد، وقصر الرخام، ومنزل تيمورتاش المعروف أيضا باسم متحف الحرب.
الحرس الثوري: سنمنع عبور أي سفن من وإلى موانئ الدول الحليفة والداعمة لأمريكا وإسرائيل إلى أي وجهة ومن أي ممر
دوي صفارات إندار بمستوطني "دوفيف" و"رامات نفتالي"
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار بمستوطنتي "دوفيف" و"رامات نفتالي" ومواقع بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة
عراقجي: نحن في حالة حرب غير مشروعة وغير مبررة
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده في حالة حرب غير مشروعة ولا مبررة، وأضاف:
- الولايات المتحدة قلبت طاولة المفاوضات رغم انتهاجنا المسار الدبلوماسي
- العدوان غير المشروع على بلدنا أدى إلى تدمير مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف ومصافي مياه
- دفاعنا عن بلادنا سيستمر طالما كان ذلك ضروريا
- الهجوم على المدرسة في ميناب لا مبرر له ولا يمكن إعفاء الولايات المتحدة من المسؤولية عن هذه الجريمة
الحرس الثوري الإيراني: نوصي شعوب منطقة غرب آسيا بمغادرة الأماكن التي تتمركز فيها القوات الأميركية
مفوض حقوق الإنسان: على واشنطن وإسرائيل وقف هجماتهما ضد إيران
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن على واشنطن وإسرائيل وقف هجماتهما ضد إيران وأن على طهران وقف مهاجمة جيرانها
وشدد المفوض بأن على واشنطن إنهاء التحقيق بشأن قصف مدرسة أطفال في إيران ونشر نتائجه في أسرع وقت
تعرض ميناء مبارك الكبير بالكويت لهجوم بمسيرات وصواريخ
أفادت وزارة الأشغال الكويتية بتعرض ميناء مبارك الكبير لهجوم بمسيرات وصواريخ أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت وشتولا بالشمال
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي "زرعيت" و"شتولا" بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان
الحرس الثوري: تفكيك خلية للموساد خططت لاستهداف مواقع وشخصيات عسكرية
أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن نجاحها في تفكيك خلية لجهاز الموساد الإسرائيلي كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد مواقع حساسة داخل البلاد، بالإضافة لاستهداف شخصيات عسكرية
ستارمر: لن أوافق على الانضمام للحرب وهي ليست في مصلحتنا
أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رفضه لانخراط بلاده في الحرب على إيران، مشدداً على أن الانضمام ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية.
إطلاق صواريخ ومسيرة من لبنان باتجاه بلدات الشمال
أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في عدة بلدات شمالي الأراضي المحتلة، إثر رصد إطلاق دفعة من الصواريخ وطائرة مسيرة من لبنان
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعا لتصنيع الصواريخ والألغام بمدينة يزد الإيرانية
أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعا يزعم أنه لتصنيع الصواريخ والألغام البحرية الإيرانية في مدينة يزد بوسط إيران
الداخلية القطرية: التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل
قالت وزارة الداخلية القطرية إن مستوى التهديد الأمني مرتفع داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة
وزارة الداخلية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة #قنا #قطر pic.twitter.com/Kwo64XIO06— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 27, 2026
حزب الله: حققنا إصابة مؤكدة لدبابة ميركافا ببلدة البياضة
أفاد حزب الله اللبناني باستهداف مقاتليه دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البياضة بصاروخ موجه محققين إصابة مؤكدة
نتنياهو: ثمة تصور أن إيران ستنهار فورا ويعم السلام لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة
نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله:
- ثمة تصور أن إيران ستنهار فورا ويعم السلام لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة
- سيكون هناك تغيير نحو الأفضل بنسبة معينة ولكن ليس بضربة قاضية
- العالم يفهم الآن ما كنا نقوله بأن إيران تشكل خطرا عالميا
مستشار قائد الحرس الثوري: أبناء إيران تدربوا على أكثر السيناريوهات تعقيدا
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مستشار القائد العام للحرس الثوري تأكيده أن "أبناء إيران تدربوا على أكثر السيناريوهات تعقيدا" في إشارة إلى الجاهزية القتالية العالية للتعامل مع أي تصعيد عسكري محتمل
إسرائيل: نستهدف المنظومة البالستية الإيرانية لتقليص حجم إطلاقها
- مستمرون في استهداف منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية بهدف تقليص حجم إطلاقها على إسرائيل
- هاجمنا الليلة في طهران بنى تحتية ومواقع لصناعة الوسائل القتالية خصوصا الصواريخ الباليستية
فاديفول: جرى اتصال غير مباشر بين أمريكا وإيران وهو مؤشر إيجابي
اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن حدوث اتصال غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران يمثل "مؤشراً إيجابياً"
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مواقع إنتاج صواريخ باليستية في إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّه شنّ هجمات ليل الخميس/ الجمعة على مواقع إنتاج صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي في جميع أنحاء إيران.
وأضاف البيان أنّه استهدف بنى تحتية ومواقع إنتاج ومنصات إطلاق وتخزين صواريخ باليستية في طهران وغرب إيران.
3 دول خليجية تعلن التصدي لهجمات صاروخية وبمسيرات
أعلنت الكويت والإمارات السعودية، فجر الجمعة، تعرضها لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة مع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران يومها الثامن والعشرين.
وقال الجيش الكويتي، في بيان، إن "الدفاعات الجوية تصدّت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية". من جانبه، أعلن الحرس الوطني الكويتي، في بيان، إسقاط طائرتين مسيرتين في مواقع يتولى المسؤولية عن تأمينها.
وفي الإمارات، قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إنّ الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي، داعيًا سكان الإمارة إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التحذيرات والمستجدات.
بدورها، قالت وزارة الدفاع السعودية، إنّها اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة الشرقية للبلاد بثلاث أحداث منفصلة.
فاينانشال تايمز:الإمارات تضغط من أجل تدخل قوة دولية لفتح مضيق هرمز
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة، قولها إنّ الإمارات أبلغت واشنطن وحلفاءها الغربيين الآخرين بأنّها على استعداد للمشاركة في قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات بهدف إعادة فتح مضيق هرمز.
غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري جنوبي لبنان
شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان، ضمن سلسلة هجمات تستهدف القرى والبلدات الجنوبية.