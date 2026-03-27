منشآت حيوية إيرانية تحت القصف.. وروبيو يتوقع انتهاء العمليات "خلال أسبوعين"

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، حتى السادس من أبريل/نيسان المقبل، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من الحكومة الإيرانية.

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وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ترمب يدرس إرسال ما يصل إلى عشرة آلاف جندي بري إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط، لينضموا إلى آلاف الجنود والمظليين المنتشرين حالياً في المنطقة. كما أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي يدرس خيارات لتصعيد عسكري أوسع ضد إيران في حال عدم نجاح المساعي الدبلوماسية.

وفي إسرائيل، ذكرت القناة 12 أن إيران أطلقت صاروخاً عنقودياً باتجاه وسط البلاد، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن بلاغات وردت عن سقوط شظايا في ثلاثة مواقع في المنطقة.

وفي لبنان، تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب. وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 93 هجوماً باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قوات وآليات ومقار عسكرية إسرائيلية، بينها مقر وزارة الدفاع ومقر قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

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